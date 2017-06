Alfredo Thorne tras renuncia: "Yo creo que sí me han tendido una trampa"

El renunciante ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, habló por primera vez luego de que el Congreso le negara la confianza y reveló que se disculpó personalmente con el presidente Pedro Pablo Kuczynski por utilizar su nombre en reunión con el contralor Edgar Alarcón.

“Yo he hablado con el presidente y le he pedido disculpas también. He aceptado mi culpa de utilizar el nombre del presidente, pero yo me refería a que había hablado de la reforma de Contraloría y no del presupuesto”, dijo Alfredo Thorne en Todo se sabe.

El funcionario también calificó como una “trampa” la grabación realizada en el diálogo con el contralor. “Yo creo que sí me han tendido una trampa. Es difícil saber quién (grabó), ni mi jefe de asesores ni yo grabamos la reunión”, agregó.

Pese a que lamentó la decisión del Congreso, dijo que nunca se sintió maltratado por el Pleno, pues se ha presentado en “innumerables” ocasiones. Sin embargo en esta ocasión sí cree que actuaron con soberbia.

“Yo me voy con una muy buena experiencia del Congreso, yo entiendo que esto ha sido un error político y entiendo por qué no quieren aceptar mi pedido de confianza”, añadió para RPP.

Relación con Zavala

Respecto de su relación con el primer ministro, Fernando Zavala, Alfredo Thorne afirmó que tiene una buena relación con el premier y colocó punto final a los rumores sobre algún problema interno.

“Creo que tenemos una muy buena relación, lógicamente entre economistas siempre hay un poco de celos, pero yo creo que somos amigos y muy buenos colegas (…) Esto no es una telenovela, Zavala es una persona muy recta una gran persona, lo esta haciendo bien como premier”, precisó.

Aunque no quiso revelar el nombre de quien sería su reemplazo, le aconsejó que se acerque al ciudadano de pie. Mientras tanto, él se tomará un tiempo para repensar su futuro que no estará en la política.

