En el epílogo de su presentación ante el Pleno del Congreso y en medio de diversos pedidos para que renuncie al cargo, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne , anticipó su eventual alejamiento de la cartera si es que no recibe la confianza del Poder Legislativo.

“Una persona honorable no puede seguir en el cargo si las discusiones de la mayoría parlamentaria no muestran el mismo compromiso (de lucha contra la corrupción). Soy hombre de firmes convicciones republicanas, yo fui nombrado por el presidente de la República pero para permanecer en el cargo requiero constitucionalmente de la confianza del Congreso; he sido muy claro sobre los términos en que la requiero”, subrayó en su segunda y última intervención ante el Pleno del Parlamento.

Thorne reiteró su compromiso con una lucha frontal contra la corrupción y expresó su “profundo respeto por las instituciones”.

En ese contexto, reiteró que en ningún momento formuló “condicionamientos” o “chantajes” contra el contralor general Édgar Alarcón por el caso Chinchero.

“Yo soy el ministro de Economía del Perú y respondo ante el presidente constitucional elegido democráticamente y tengo honor de servir fielmente a todos los peruanos, así entiendo y ejerzo mi función con la conciencia limpia”, subrayó.

En otro momento de su intervención, el titular de Economía reiteró que “en ningún momento” fue instruido por el jefe de Estado respecto del contralor y agregó que su preocupación compartida con el presidente es “fortalecer la Contraloría para apoyar las reformas y fortalecer la inversión sin corrupción”.

“Pedí venir al Congreso para todas las explicaciones necesarias, para que no quede ninguna duda sobre mi conducta. He respondido con la verdad, (…) no tengo nada que ocultar”, puntualizó.