La cuenta regresiva para definir el futuro del ministro de Economía, Alfredo Thorne, podría iniciar su marcha hoy al mediodía desde el Congreso. Esto cuando las bancadas de oposición se reúnan y definan la redacción de la moción de censura en su contra.

Para los voceros de los dos principales grupos opositores, Luis Galarreta de Fuerza Popular y Javier Velásquez Quesquén del Apra, ante la negativa del titular del Ministerio de Economía (MEF) a renunciar y del presidente Pedro Pablo Kuczynski a destituirlo, hoy se debería redactar la moción e iniciar la búsqueda de las firmas necesarias para su debate en el Pleno.

“Nos vamos a reunir y debemos acordar todo esto. El Congreso tiene la obligación de resolver esta crisis política y esto pasa por presentar la censura. Mañana (hoy) mismo podemos empezar a juntar las firmas”, declaró a Perú21 el vocero del Partido Aprista.

Una postura similar mostró Galarreta, quien estima que de iniciarse la recolección de firmas hoy, esta habrá concluido para mañana. Con esto la moción quedaría lista para votarse en el Pleno en los próximos días.

“Se elaborará una moción de censura y será por incapacidad moral. Estamos hablando de un ministro que le dice al contralor (Edgar Alarcón) que la ilegalidad tiene tonos de grises. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro control constitucional que corresponde”, dijo el vocero fujimorista en diálogo con este diario.

En la misma línea, pero con mayor reserva en sus palabras, el vocero de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, señaló que su bancada no tiene una postura definida aunque él considera que Thorne debe dejar el gabinete.

“Mi posición personal es que ha habido una infracción grave y que amerita dar un paso al costado. En todo caso, si no renuncia, pues ahí sí con una censura”, precisó.

Cuestión de confianza

Quien tiene otros planes paraes el legislador de AP Víctor Andrés García Belaunde, quien propondrá a sus colegas en la reunión de hoy al mediodía que, en lugar de redactar una moción de censura, se pase a votar una cuestión de confianza sobre el ministro de Economía.

Según García Belaunde, cuando Thorne cerró su presentación en el hemiciclo precisando que no puede seguir al frente del MEF sin el respaldo de la mayoría parlamentaria, estaba presentando formalmente una cuestión de confianza.

“Al final de la intervención pidió un voto de confianza. Si oyes bien, lo pidió formalmente. Entonces, creo que hay que aceptar este pedido. Creo que no hay necesidad de censurar. Si no tiene los votos de confianza, él se va. Creo que no será necesaria la censura”, explicó el congresista de AP.

No obstante, la vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra, precisó que según las palabras de Thorne, ella no entendió que el ministro estuviese presentando una cuestión de confianza formalmente ante el Pleno.

“No ha sido una presentación formal. A mí no me quedó claro que él ha hecho una cuestión de confianza. En todo caso, eso es algo que se tendrá que discutir en el marco que corresponda”, detalló Bartra en diálogo con Perú21.

Más críticas

Para los legisladores de oposición, que el ministrohaya utilizado el nombre del jefe de Estado en la reunión con el contralor Edgar Alarcón, es suficiente motivo para abandonar el cargo.

Sin embargo, para Galarreta, esto no solo ameritaría la censura de Thorne para el cargo de ministro, sino que también se debería evaluar si le corresponde una acusación constitucional.

“El Congreso no comparte que un ministro tenga la desfachatez de tomar el nombre del presidente de la República. Es más, habría que evaluar si cabe una acusación constitucional por haber hecho algo así”, afirmó el fujimorista.

Velásquez Quesquén también se mostró especialmente crítico con el hecho de que el titular del MEF usara el nombre del mandatario.

“Creo que el ministro en el Pleno no tuvo ninguna capacidad de autocrítica. Recién acabo de ver que ha reconocido que fue un error haber tomado el nombre del presidente. Estas son prácticas que el Congreso tendrá que corregir”, manifestó el aprista.

En este punto, ambos coincidieron con el vocero de AP, Yonhy Lescano, quien calificó como “una falta muy grave” la mención al jefe de Estado por parte de Thorne durante su conversación con el contralor.

“Él está admitiendo que ha incurrido en un hecho grave, el de tomar el nombre del presidente. ¿O está protegiendo al presidente? Un gobierno no puede tener esas fallas”, concluyó Velásquez.

Cabe recordar que tras la presentación de Thorne ante el Pleno, Fuerza Popular, el Apra y Frente Amplio señalaron que si no renunciaba al cargo, ellos presentarían una moción de censura. Al parecer hoy cumplirán con su palabra.