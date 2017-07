Alfonso Grados: “Debemos mejorar la cobertura de inspecciones” [ENTREVISTA]

Por Mariella Balbi

Lo ocurrido en las galerías Las Malvinas puso nuevamente los reflectores en el sector Trabajo. El titular de ese ministerio analizó el panorama.

¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio de Trabajo en la muerte de los dos jóvenes que se carbonizaron en la galería Nicolini de Las Malvinas?

- El Ministerio de Trabajo es el ente rector de la inspección laboral en el país, la misma que se tiene que enganchar con un programa de formalización laboral. El país vive en 70% de informalidad laboral. Esta no le da derechos laborales al trabajador ni seguridad social. La inspección laboral es débil, estamos gestionando recursos para fortalecerla. Hemos comenzado, y el incendio nos ha agarrado en ese proceso. Pero faltan recursos. Además, la norma exige atender primero la denuncia laboral –básicamente de trabajadores formales–, antes que operativos de formalización.

Volvamos a la responsabilidad del ministerio.

-Al tener una capacidad finita de horas hombre de inspección y tener que atender prioritariamente las denuncias de los trabajadores, lo que queda como remanente son intervenciones de Sunafil que periódicamente va peinando las zonas críticas de las ciudades. Desde la creación de Sunafil, se realizan 200 mil inspecciones nacionales.

¿Pero cuántas inspecciones hicieron a la zona de Las Malvinas?

- En el año de gestión son 60 mil inspecciones nacionales. En Lima Metropolitana, Cercado, 10 mil intervenciones en los últimos años.

Poquísimo, ¿y en su gestión?

- Es que las horas hombre son finitas, tenemos solo 459 inspectores laborales en todo el país.

El sindicato de Sunafil declaró que solo cinco inspectores fiscalizan Lima.

- El sindicato de Sunafil da información parcializada. Junto con Sunafil, los gobiernos regionales realizan inspección. En Lima hay trabajo conjunto entre Sunafil y la dirección regional, suman 240 inspectores. En los contenedores de Nicolini no había una empresa constituida ni RUC, era informal.

¿Los trabajadores informales no tienen derecho a recibir inspecciones?

- Sí lo tienen, pero es a través de los operativos que la ley indica no son prioritarios. En Las Malvinas no hemos entrado hace dos años porque hemos ido a Mesa Redonda, al Taller, a Ica, a Trujillo y tenemos gente para cubrir todo el país. Suena a excusa, pero no lo es, es una realidad. Lo ocurrido en Nicolini es que la inspección laboral preventiva no llegó.

¿Falló?

- No llegó. Fallar es llegar y no detectarlo. En el país hay 500 mil empresas y Sunafil puede solucionar solo 10 mil por año. Son 459 inspectores.

El Apra dice que dejó 400 inspectores, ¿tan poco fue el incremento?

- Nosotros con dos intendencias regionales hemos incrementado 60 inspectores. Tenemos un plan para duplicar el número de inspectores en los últimos dos años, creando intendencias regionales, promoviendo a inspectores auxiliares con plenos poderes e incorporando a nuevos.

El sindicato de Sunafil sostiene que en febrero presentaron una partida adicional para crear cuatro intendencias y realizar 74 ascensos, pero nunca se aprobó.

- Eso está en proceso. Las partidas adicionales en el MEF demoran un tiempo.

¿Entonces la realidad de Sunafil es desastrosa?

- Tampoco, tampoco. Desastrosa es si fuese ineficiente o corrupta, si no lograse el objetivo. Es insuficiente, no desastrosa.

Han muerto dos jóvenes que laboraban en condiciones de esclavitud.

- En ese contenedor cerrado, escondido, se hacía un trabajo ilegal. Estoy de acuerdo en que esas condiciones laborales tendrían que haber sido detectadas y corregidas.

Cuántos trabajadores están en esa situación, ¿qué les dice?

- Que por favor denuncien esto al ministerio. Tenemos los números 630-6000 anexo 4007 o el whatsapp 961-083-354. La empresa JPG vende el contenedor a una persona natural y esta lo alquila. Lo ocurrido es una tragedia, inaceptable. Se trata de trabajo forzoso, una problemática que existe en todos los países y es muy difícil de identificar y de eliminar. La Municipalidad de Lima dijo que clausuraron, pero no les permitieron pasar, la ley se lo impide. Por supuesto si se hubiera hecho una inspección laboral, se podía llegar arriba donde estaban los contenedores, se tiene esa facultad. Aunque pudieron decir que es un almacén.

Tendrían que constatarlo, ¿no?

- De acuerdo, pero hay un drama de trabajo forzoso.

El sindicato de Sunafil afirma que se requieren dos mil inspectores.

- El sindicato es el sindicato, pero lo que dice no es la ley escrita. Afirma que lo hemos enjuiciado y no es verdad.

¿Es verdad que en Cusco solo hay un inspector de trabajo?

- Cusco recién se está montando, depende del gobierno regional. Pero le damos inspectores de apoyo y estamos montando la intendencia de Sunafil en este momento.

Los trabajadores de Sunafil se van a la huelga.

- Tienen tres planteamientos: el cumplimiento de un bono inspectivo otorgado por el Poder Judicial a fines de 2016. Nosotros estamos en total concordancia con ellos, por eso la huelga no tiene ningún sentido. Regularizamos el bono de 2014 y de 2015. Este año pagaremos el de 2016, no lo hicimos antes porque ya estaba cerrado el presupuesto. Lo entregaremos en armadas a partir de julio. Ellos están haciendo una medida de presión para que yo acelere el pago. No tenemos discrepancias.

Podemos concluir que el Perú es una tragedia. Ninguna institución –con razón o sin ella– puede evitar muertes como las de Las Malvinas.

Tenemos que hacer una autocrítica. Claro que debemos mejorar la cobertura de inspecciones y ver, por primera vez, derechos fundamentales. Trabajamos lo más rápido posible.

¿Han reducido la informalidad?

- Recibimos el porcentaje de trabajo formal en julio en 26.5%, en este año hemos mejorado tangencialmente, estamos en 28.3%. Debemos transformar la realidad laboral y la ruta es sacar la reforma laboral.

Está parada y desde hace un tiempo.

- La estamos trabajando intensamente. Tenemos que dinamizar el ciclo laborar, facilitar la contratación de trabajadores, permitir un mejor desarrollo de ellos racionalizando, integrando regímenes laborales.

¿Flexibilizar las contrataciones?

- No quiero usar esa palabra porque pienso que el trabajador no tiene que pagar la cuota de la reforma. Voy a respetar los derechos de los trabajadores.

La gran roca es la llamada estabilidad laboral absoluta.

- Es un elemento a abordar pero no es el único, ni es la bala de plata para salvar este tema. Durante una década tuvimos la aplicación del despido arbitrario con compensación e indemnización, no se bajó sustantivamente la informalidad. La ley del trabajo es un compendio de normativas.

Está trabada por la estabilidad.

- Eso se destraba a través de una normativa de facilitación, no flexibilización, del ciclo laboral. Y esto tiene muchos componentes, normativa para contratar, regímenes laborales, normativa para desarrollar al trabajador y para desvincularlo con debida protección. Se tiene que anclar sobre leyes específicas. Por ejemplo, la ley del trabajo para discapacitados tiene que modificarse, no es práctica. Todo este universo debe unirse a las reformas del MEF sobre protección social: reforma de pensiones, de acceso a la salud y la de protección adecuada ante el desempleo, que podría ser el seguro de desempleo.

Los trabajadores quieren mantener su CTS.

- Lo discutiremos. Pero esta es la transformación laboral que planteamos. En 2021 esta reforma integral modificará la informalidad paulatinamente y llegará al 30% de formalidad al final del gobierno.

Puede ser un sueño de opio, ¿no?

- Si no soñamos, cuándo llegamos o me quedo con los brazos cruzados. Todos los gobiernos subieron un punto en formalidad –salvo el de Humala que bajó– y vieron la ola pasar. Tenemos que crecer económicamente y volver a generar más empleo.

¿En la reforma respetarán la llamada estabilidad absoluta actual?

- La ley permite un despido con indemnización. Pero el Tribunal Constitucional hizo una interpretación señalando que no es suficiente protección al trabajador, por ello el juez laboral puede determinar la reposición en el puesto. Es el criterio del TC, no de la ley, hay que modificar eso.

Pero también es la discrepancia con la CGTP, que se fue del Consejo Nacional del Trabajo.

- Entre otras. La CGTP, a priori, sin conocer la propuesta de Ley Nacional del Trabajo, suspendió su participación. Asumen, se adelantan, construyen una versión de lo que será una reforma laboral, dicen que es procorporaciones, contraria a los intereses de los trabajadores.

¿En qué puntos?

- Sabe Dios, pídales a ellos una explicación. Dijeron que recortaríamos ingresos, facilitar el despido, más trabajo temporal. No sé de dónde sacaron esas ideas. Hemos planteado los grandes temas para iniciar una discusión y recibir ideas.

Sin la CGTP.

- Estoy buscando que retornen al diálogo. Creo que lo lograremos. Ya hemos tenido algún contacto. Le he dicho que no lo abandonen y que repensemos cómo podemos reformar algunas cosas en el Consejo Nacional del Trabajo, se queda sin quórum con mucha facilidad, se ven temas de muchísimo detalle técnico. La reforma no es contra los trabajadores, el eje es el empleo. No solo soy ministro de Trabajo para el 30% que tiene trabajo formal.

La CGTP aduce que en base a ese 70% se quiere flexibilizar la estabilidad laboral, el seguro social, derechos.

- Esas son las caricaturas. Queremos quitar las cargas, los sobrecostos, de los regímenes laborales que no benefician ni al trabajador ni al empleador. Estamos planteando un proyecto serio de acceso a la salud universal para el país donde hay una capa cubierta por el fisco para todos los peruanos. Sobre ella una capa adicional para los trabajadores que sería EsSalud. Pero así le quitamos un sobrecosto al empleador sin perjudicar al trabajador.

No tendrá EsSalud desde el inicio.

- Será el SIS y siendo trabajador tendrá un nivel adicional. No se quitará cobertura. Nosotros no estamos manejando esa reforma directamente. Vamos a ver cómo se financia. Se busca bajarle el costo al empleador sin perjudicar al trabajador. La Ley de Promoción del Empleo Juvenil (la ‘ley Pulpín 2’) está atracada en el Congreso. Y en qué consiste. Se subvenciona por tres años al empleador por EsSalud para que tome jóvenes en el trabajo formal. No es un régimen especial. Laboralmente no quitamos derechos al trabajador.

Las empresa contratará a ‘pulpines’ y botará a los más viejos.

- No pues, la ley no es para eso. Además están las planillas electrónicas que el ministerio controla día a día. Son empresas formales. Si detectamos un mal uso, le quitamos el crédito y tienen que devolver el dinero. Los jóvenes no quieren, pero tienen todos los derechos, es un trabajo transparente. Entran contratados por un periodo de seis meses o indefinidamente, como ocurre hoy.

Se supone que un trabajador entra a laborar y a los tres meses tiene empleo fijo.

- Pero se puede contratar por plazos. La ley no limita, hemos ampliado para que sean seis meses. Yo recorro el país, los jóvenes me dicen: ministro, cuándo sale la ley. Pero la CGTP mueve a los jóvenes y estos marchan diciendo que les quitan CTS, vacaciones. ¿De dónde sacan eso? El trabajador será contratado con todos sus derechos, como siempre.

¿Los pueden contratar por seis meses?

- ¿Y ahora por cuánto los están contratando? No estamos quitando trabajo. Vamos a generar 50 mil puestos de trabajo. Estamos bajando el costo a la mano de obra por tres años. Toda empresa que contrata a jóvenes va a recibir el crédito, no subsidio. Si no cumple, pierde el crédito.

Es un subsidio, no pagan nada.

- Muy bien. Pero el empleador del joven tiene tres años de menor gasto en EsSalud. La ley está trabada en el Congreso. Se requiere construir un consenso social, laboral y político.

¿El gobierno está realizando esto?

- Si no ocurre, no es porque no estamos intentando hacerlo.

¿Quiénes son los malos de la película?

- No le echo la culpa a nadie. Debemos construir ese escenario. La dificultad es lo que estamos viendo, el no querer dialogar por algunos sectores. La CGTP no quiere dialogar. En el Congreso la ley está siendo analizada en la Comisión de Trabajo que preside el Frente Amplio, no quiero calificar su actuación.

¿Dilata?

- Prioriza los proyectos que considera más importantes. Esta norma no ha sido analizada ni discutida. Si eso es así, la transformación laboral implicará modificar muchas leyes. Seguimos dando la batalla para que esta ley llegue al Congreso con un consenso mayoritario. No es fácil buscar consenso en temas laborales.

Se supone que el Frente Amplio es aliado o semialiado del gobierno.

- No hacemos la transformación para beneficiar a las grandes empresas ni a las cúpulas sindicales, sino al trabajador.

“Sería bueno para el país que se converse con Keiko”

El empleo cae consistentemente en el Perú. Se han perdido 100 mil puestos de trabajo en el primer año de este gobierno.

- No se han perdido 100 mil puestos de trabajo. El empleo ha crecido en Lima.

Pero no el empleo de calidad, creció el subempleo.

- Hay una ligera caída del empleo. Evidentemente no es lo que queremos. El gobierno de Toledo generó 350 mil nuevos puestos de trabajo por año. El gobierno de Alan García generó 325 mil puestos de empleo estable por año. El de Humala tuvo 165 mil puestos por año. Nosotros encontramos un mercado laboral en baja.

¿Lo subieron?

- En la primera parte del año, antes de El Niño costero, generamos 260 mil empleos de calidad. El Niño nos paralizó.

Los ingresos de la PEA han bajado.

- Es verdad, pero tenemos menos construcción, menos obra. Estamos golpeados pero tenemos que revertirlo. Nuestro programa de gobierno debe generar un millón y medio de puestos de trabajo en los cinco años. La coyuntura del norte se va a revertir, en parte apostando a los ingresos del país. Para incrementar el empleo tenemos que sacar adelante la ley general del trabajo.

Si crecemos 2% como muchos pronostican, no será posible incrementar puestos de trabajo.

- Ese es su pronóstico, no es el nuestro.

Usted dijo que 850 soles de sueldo mínimo era aceptable. ¿Se equivocó?

- No he dicho eso, me han malinterpretado. En la campaña, el candidato Kuczynski planteó un incremento de 750 a 850 soles. El ex presidente Humala, en abril de 2017, aumenta a 850 soles el mínimo vital.

850 soles es un sueldo bajo.

- Depende de cómo lo mire. Los chicos que estaban encerrados en el contenedor ganaban 20 soles diarios. No creo que 850 soles sea un sueldo adecuado para los peruanos. En algún momento habrá que ajustarlo. El CNT está facultado para ello.

¿Hay preocupación por el bajo crecimiento del PBI?

- Por supuesto que sí. Por trabas exógenas a la gestión, el crecimiento ha sido menor a lo esperado. Confiamos en activar la inversión privada a través de la pública.

Usted es economista. ¿Cuál es su pronóstico de crecimiento para 2017?

-No puedo decirle eso. Me ciño a lo que el ministerio de Economía está planteando, un crecimiento cercano al 3%.

Como ciudadano, ¿está a favor del indulto al ex presidente Fujimori?

- Ese es un tema que corresponde exclusivamente al presidente. Podemos dar nuestra opinión, pero en el seno del Consejo de Ministros. El presidente y el premier han sido claros en decir que es un tema que no se tiene que mezclar con la agenda política.

¿Es posible o no acercarse al fujimorismo?

- Es muy importante y muy necesario. Depende de encontrar el mecanismo.

¿Cuál es la llave de su corazón?

- Se están haciendo intentos, hay voluntad. Converso con los señores del fujimorismo y encuentro disposición, no hay rechazo. Hay discrepancias, pero se puede conversar y discutir. Hay que ver la mejor forma de estructurarlo y alinear los grandes objetivos nacionales. Hay elementos para poder hacerlo.

Usted es amigo de PPK, ¿le sugiere que se reúna con Keiko Fujimori?

- Soy muy cercano a PPK, pero él sabe preguntar, recoge opiniones y son decisiones que debe tomar. Yo creo que sería bueno para el país que se converse con Keiko Fujimori. Hay que encontrar los mecanismos para que esto dé réditos para el país.

Sin embargo, el premier dijo que no había tema del cual conversar.

- Él está en línea para esa conversación, para buscar ese diálogo y plantear una agenda nacional.

¿Cerrar el Congreso le parece una propuesta atrabiliaria?

- Mi lectura como ministro es que estamos sujetos al control político que corresponda. Como ministro no creo que sea una alternativa viable que sustituya lo que debo responder ante el Congreso. Cerrarlo es una decisión muy difícil que espero no se tenga que llegar a tomar.

¿Para usted, el contralor grabó las conversaciones con varios ministros?

- Las grabaciones lo favorecen a él. A mí me indigna que se grabe cualquier conversación. Por ahí está la hipótesis que es un tercero.

¿Esa es la hipótesis que maneja usted?

- Mi hipótesis es que es el contralor, pero no lo acuso de chuponeador, no tengo evidencias.

¿Los audios indican una presión sobre el contralor?

-En estos últimos no se ve presión al contralor, sino explicar planteamientos técnicos porque las observaciones estaban mal hechas.

¿Para qué le explican tanto? El contralor dijo que Zavala lo llamó cuatro veces y que han ido ministros a Contraloría.

-Eso no lo sé. No confío en el contralor, ha sido muy figureti, se ha adelantado a los hechos y ha terminado en un enredo. Los ministros han querido aclarar un tema.

¿Zavala debería renunciar?

-No. Está haciendo un trabajo importante, buscando un acercamiento con las fuerzas políticas. Hay que reforzar algunos temas, pero el premier puede continuar perfectamente.

¿Lo citarán al Congreso?

-Me parece una exageración. Irá, pero dirá lo que ya expresó.

