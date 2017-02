Luego de las acusaciones por recibir presuntamente sobornos de la empresa Odebrecht, el ex mandatario Alejandro Toledo se pronunció y dio su versión de los hechos, negando nuevamente que haya recibido coimas.

“Rotudamente no (he recibido US$20 millones en sobornos), sin ambigüedades. (…) Yo no he recibido un centavo por la Interoceánica”, indicó Alejandro Toledo en Cuarto Poder.

“Nunca Alejandro Toledo ha recibido ningún dinero de Odebrecht ni Barata. Nunca Toledo ha comprado un propiedad con dinero de los brasileros”, añadió el ex mandatario.

Alejandro Toledo instó al ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien fue el colaborador eficaz que dio a conocer los presuntos sobornos, a que le diga cuándo le dio el dinero. “Que diga (el señor Barata) cuándo, dónde, dio US$ 20 millones a Alejandro Toledo”, apuntó.

El mandatario se mostró indignado por el allanamiento en su casa la madrugada del último sábado. “Han violentado la intimidad más profunda de nuestro hogar a las 3 de la mañana como delincuentes. (…) Esto vamos a llevarlo a los derechos humanos, a la OEA”, precisó.

Como se recuerda, el ex presidente Alejandro Toledo habría recibido US$20 millones en presuntos sobornos por construcción de la carretera Interoceánica por parte de la empresa Odebrecht, de los cuales solo se habrían rastreado entre US$11 y US$14 millones, así lo informaron fuentes fiscales a Perú21.

