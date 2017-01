Fabiola Valle @valmenfa

El ex presidente Alejandro Toledo correría la misma suerte que la ex pareja presidencial Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. La Procuraduría de Lavado de Activos a cargo de Janet Briones solicitó, el pasado 16 de enero, a la fiscal Manuela Villar –que investiga el caso Ecoteva– que se le varíen las reglas de conducta al ex mandatario, entre las cuales figura que solicite una autorización judicial para abandonar el país.

Además, debería firmar el cuaderno de control biométrico cada 30 días en las oficinas del Poder Judicial.

De aprobarse el pedido en el Poder Judicial, se tendrá que informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que ejerza el control correspondiente sobre el ex presidente cuando salga del país.

La solicitud también alcanza a la ex primera dama Eliane Karp y al empresario israelí Josef Maiman.

Además, precisa que Toledo no deberá ausentarse de la localidad ni variar de domicilio sin autorización del juez.

La solicitud de la procuradora Briones considera que debido a la gravedad de los hechos, los daños causados al Estado y al peligro de fuga de los implicados se debe modificar las reglas de conducta.

Agregó que debido a la facilidad con la que los procesados vienen efectuando viajes al extranjero, no estaría garantizada su presencia en el país.

Toledo actualmente cuenta con mandato de comparecencia restringida, debido a las nuevas evidencias en el caso Ecoteva. Cabe recordar que el líder de Perú Posible es investigado por el presunto delito de lavado de activos a raíz de la compra de una casa en Las Casuarinas y una oficina en Surco por casi US$5 millones.

Declaraciones

El pasado 19 de enero, la procuradora solicitó al Poder Judicial que se amplíe la declaración de Toledo y la del empresario Josef Maiman.

Para ello, ambos personajes deberán presentarse a la sede del 16º Juzgado Penal de Lima, en San Isidro, bajo apercibimiento de que se les revoque la comparecencia restringida en caso de incumplimiento.

El escrito indica que ambas declaraciones permitirán reunir mayores elementos de convicción que refuerza la tesis sobre el delito fuente o actividad criminal generadora de los activos que postula el Ministerio Público, en este caso sobre el dinero materia de un soborno vinculado a la construcción del Tramo IV del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú–Brasil, su procedencia, transferencia vía cuentas bancarias de personas jurídicas en entidades financieras del exterior.

Esta actividad criminal generadora de activos, según el escrito, “está vinculada a la actuación del imputado Alejandro Toledo, presidente de la República en cuya gestión (junio de 2005) se otorgó la buena pro para la construcción del tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú–Brasil, a las empresas brasileñas Camargo Correa S.A., Andrade Gutiérrez Constructores y Constructores Queiroz Galvao S.A., con una inversión inicial de US$809’000,000”.

Sobre este punto se precisa que la Policía Federal de Sao Paulo realizó, en 2009, el operativo ‘Castillo de Arena’ con motivo de una investigación por supuestos actos de lavado de activos relacionados a Camargo Correa S.A. y se procedió a la incautación de documentos, correos y USB de la oficina y domicilio de uno de sus directivos, en los que se encontró información referente a supuestas coimas realizadas con motivo del proyecto del corredor vial, presuntamente a nombre del ahora imputado Toledo, quien aparecía identificado por su apellido “Toledo”.

“Siempre ha cumplido”

En su defensa, Luciano López, abogado del ex gobernante, aclaró, en diálogo con este diario, que su patrocinado “siempre ha cumplido con todas las diligencias fiscales”. “Las veces que lo han citado ha asistido. No entiendo cuál es el problema. No comprendo por qué están pidiendo su manifestación. Me limitaré a lo que el juez me notifique para poder opinar”, puntualizó.

Tenga en cuenta

La empresa brasileña Camargo Correa transfirió, en el 2006, US$91,000 a la cuenta de una empresa de Josef Maiman (amigo del ex mandatario) en el Reino Unido.

La comisión Lava Jato informó que el primer ex presidente citado sería Alejandro Toledo para que explique sobre las presuntas coimas durante su gestión.

La legisladora Yeni Vilcatoma pidió al titular del grupo de trabajo que Toledo pase a calidad de investigado.