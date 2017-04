Alejandro Toledo: Juez resolverá este lunes pedido de prisión preventiva por caso Ecoteva

El Poder Judicial resolverá este lunes el pedido de variación de comparecencia a prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para el prófugo ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman Rapaport y el ex miembro de seguridad Avi Dan On, involucrados en el caso Ecoteva.

Durante las audiencias realizadas para resolver el pedido de detención contra Alejandro Toledo y Eliane Karp, el Ministerio Público confirmó que existe una vinculación entre los casos Odebrecht y Ecoteva.

Como se sabe, sobre Toledo pesa ya una orden de detención, luego de que se conociera que el ex mandatario habría recibido US$20 millones en sobornos de parte de la empresa Odebrecht para concederle la ejecución de la Interoceánica Sur.

La fiscal Rosana Vidal, quien investiga la compra millonaria de propiedades (caso Ecoteva), aseguró que sobre la base de los actos previos de lavado de activos se ha podido determinar los hechos de corrupción que cometió el prófugo ex mandatario.

“Existen actividades criminales previas que están vinculadas a actos de corrupción que acontecieron durante la gestión de Toledo (2001 a 2006) vinculadas al lavado de activos”, sostuvo.

Agregó que el ex mandatario creó una “maraña financiera, con ayuda de familiares y amigos, con la finalidad de no ser descubierto y evitar que las autoridades descubran la ruta del desvío de dinero”.

Para sustentar el pedido de prisión ante el juez Mario Guerra, del 16 Juzgado de Lima, Vidal señaló que el ex presidente no cuenta con arraigo familiar, ni laboral. Además, que tiene la capacidad económica para eludir la acción de la justicia.

