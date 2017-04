Fabiola Valle @valmenfa

La Policía Internacional (Interpol) activó la segunda alerta de captura nacional e internacional en 190 países para el ex presidente Alejandro Toledo, implicado en el caso Ecoteva.

La medida también alcanza a la ex primera dama Eliane Karp, al empresario israelí Josef Maiman y al ex miembro de seguridad Avi Dan On, todos procesados por el presunto delito de lavado de activos.

El pasado 18 de abril, el juez Mario Guerra del 16 Juzgado Penal de Lima dictó 18 meses de prisión preventiva para los arriba mencionados.

Una fuente de Perú21 en el Ministerio del Interior explicó que los nombres de Alejandro Toledo, de su esposa Eliane Karp y de los otros investigados no figuran en el sitio web de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), donde aparecen personas buscadas a nivel internacional, porque se trata de una orden de captura de carácter reservado.

“Solo pueden acceder a la Notificación Roja los policías de este organismo internacional”, sostuvo.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, informó a Perú21 que la orden de captura para Alejandro Toledo por el caso Ecoteva seguirá el mismo procedimiento que el caso Odebrecht. “Teniendo en cuenta que en Estados Unidos no funciona la Interpol. Tiene que ser un juez norteamericano el que ordene la captura con fines de extradición. En los dos casos ya tiene las dos activaciones”, sostuvo.

La primera alerta de la Interpol al líder de Perú Posible se activó el pasado 10 de febrero. Han pasado 78 días y aún no ha sido detenido. Según el ministro del Interior, Carlos Basombrío, Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos.

Una fuente de Perú21 en la Interpol informó que el ex jefe de Estado continúa en esa nación. “No se ha trasladado a otro país”, indicaron.

Ecoteva-Odebrecht

De otro lado, el Ministerio Público confirmó que existe una vinculación entre los casos Odebrecht y Ecoteva. Sondro Toledo* pesa ya una orden de detención luego de que se conociera que el ex mandatario habría recibido US$20 millones en sobornos por parte de la empresa Odebrecht para concederle la ejecución de la Interoceánica Sur.

La fiscal Rosana Vidal, quien investiga la compra millonaria de propiedades (caso Ecoteva), aseguró que sobre la base de los actos previos de lavado de activos se han podido determinar los hechos de corrupción que cometió el prófugo ex mandatario.

“Existen actividades criminales previas que están vinculadas a actos de corrupción que acontecieron durante la gestión de Alejandro Toledo (2001 a 2006) vinculadas al lavado de activos”, sostuvo.

Agregó que el ex presidente creó una “maraña financiera, con ayuda de familiares y amigos, con la finalidad de no ser descubierto y evitar que las autoridades descubran la ruta del desvío de dinero”.

A Alejandro Toledo se le imputa el delito de lavado de activos por las millonarias compras inmobiliarias realizadas por su suegra, Eva Fernenbug, con dinero que provendría de presuntos actos de corrupción cuando fue presidente de la República (2001-2006).

En su defensa, Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, dijo a Perú21 que con esta segunda alerta se ratifica el “abuso y persecución contra su patrocinado”.

“No se le puede dar dos detenciones a Alejandro Toledo por los mismos hechos. Este pedido de prisión está vinculado a la primera, es decir, al caso Odebrecht. La Interpol debería de rechazar ese pedido de oficio. Ellos están en la facultad. Es un abuso”, explicó.

Karp estaría en lista de los más buscados

La ex primera dama, el empresario de origen israelí Josef Maiman y el ex miembro de la seguridad presidencial Avi Dan On –implicados en el caso Ecoteva– podrían figurar en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Así lo informó una fuente de la citada cartera a Perú21, quien explicó que la próxima semana se reunirá la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad para definir el tema.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior ofrece S/100 mil por información que la ayude a la captura del ex presidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht (Interoceánica).

El ex jefe de Estado es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Como se conoce, en diferentes presentaciones ante comisiones investigadoras del Congreso, Eliane Karp negó los cargos en su contra.

