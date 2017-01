Alejandro Toledo: "Es falso que haya 'fugado' del país"

El ex presidente de la República, Alejandro Toledo, se pronunció sobre los “casos de corrupción de Odebrecht, Camargo Correa y empresas brasileñas” y negó que haya fugado del país.

El ex mandatario indicó que su viaje a Estados Unidos no es responde a una ‘fuga’ del país, sino a que labora en Stanford por más de 40 años mediante un comunicado a través de su cuenta de Facebook.

“No es un trabajo conseguido hoy fruto de una inesperada invitación de un organismo internacional”, señaló Toledo en clara alusión a la designación de la ex primera dama Nadine Heredia en la FAO.

“Estuve en el Perú en diciembre de 2016 para las fiestas navideñas. De allí que haya retornado a mi centro de trabajo para continuar con mis labores y cumplir con compromisos académicos y profesionales asumidos con antelación. Por eso, es falso que haya “fugado” del país”, añadió Alejandro Toledo.

El ex mandatario manifestó que no se corre de la justicia y aseguró que se presentará todas las veces que sea requerido para declarar.

“Yo no me corro de la justicia ni me amparo en la prescripción. Por eso no remitiré una carta al Congreso con la seguridad del apoyo y protección de aliados políticos que no tengo”, apuntó Alejandro Toledo, en referencia, quizás, a la carta que mando el ex presidente Alan García al Parlamento.

“Yo me presentaré ante la justicia todas las veces que sea nuevamente citado, pese a que no cuento con partidarios, compadres o exabogados en la función fiscal y judicial”, agregó Alejandro Toledo.

Finalmente, Alejandro Toledo expresó su preocupación por la “politización” de las investigaciones en torno a las presuntas coimas pagadas por empresas brasileñas a funcionarios del Estado.

“Invoco al fiscal de la Nación a trabajar con absoluta imparcialidad y celo profesional porque si las fuentes periodísticas se nutren de quienes investigan, el debido proceso está en serio riesgo”, manifestó.

