Alejandro Toledo reclamaba a Odebrecht el 100% de la coima que ascendía a US$35 millones

El entonces presidente Alejandro Toledo exigía a la empresa brasileña Odebrecht que se le pague el 100% de la coima pactada a cambio de la concesión de la obra Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

Sin embargo, según la disposición judicial de allanamiento a la casa del ex gobernante –a la cual tuvo acceso este diario– la empresa solo entregó US$20 millones debido a que el ex mandatario no habría cumplido con todos los acuerdos.

El documento señala que el acuerdo pactado entre ambos consistía en que la empresa pagaría el soborno solo si ganaba el proceso de selección y “si es que el entonces presidente se encargaría de que los plazos no se posterguen”.

También se modificarían las cláusulas de las bases de licitación para dificultar o impedir la participación de otras firmas, pero como Toledo no tomó otras medidas en favor de Odebrecht, la firma decidió no atender la solicitud integral del monto pactado (US$35 mllns). “Toledo quería que Odebrecht ganase la licitación”, dice el escrito.

Más adelante señala que cuando Toledo dejó de ser gobernante (2001-2006) y “ante el retraso de los pagos de Odebrecht, Barata fue convocado a la casa del ex presidente en Camacho (La Molina) con la finalidad de presionarlo para la continuidad de los pagos”. Es por esa razón que existen transferencias bancarias incluso durante el año 2010.

Una vez que se adjudicó la concesión a Odebrecht, la firma realizó diversos pagos ilícitos a Toledo. Estos se realizaron en forma escalonada desde el 2006 hasta el 2010 por el valor aproximado de US$20 millones. Ello se hacía con recursos no contabilizados que se encontraban en cuentas off shore mediante transferencias bancarias en el exterior para compañías del grupo empresarial de Josef Maiman (empresario israelí y amigo de Toledo).

El escrito indica que como existían contratos ficticios es posible que se haya pagado el soborno con cuentas oficiales de la empresa. Cabe recordar que del total de los US$20 millones, la Fiscalía ha rastreado depósitos por más de US$11 millones en las cuentas de Maiman en el Citibank y en el Barclays Bank PLC de Londres, Inglaterra.

El nexo

¿Cómo empieza la historia? A fines de 2004, Jorge Barata, ex director de Odebrecht en el Perú (hoy colaborador eficaz en la Fiscalía) fue abordado en un evento social en Palacio de Gobierno por Avi Dan On (entonces jefe de seguridad del ex presidente), quien se presentó como intermediario de Toledo.

Se ofreció a favorecer a la citada empresa en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil.

Posteriormente, Avi Dan On convocó a Barata a reuniones en Palacio con la finalidad de tener actualizaciones del proceso de licitación. En una de esas reuniones le dijo –según el documento– que en caso de que Odebrecht ganase la licitación debía realizar “pagos indebidos” en favor de Toledo, cuyos montos serían informados posteriormente por funcionarios de Josef Maiman.

La primera semana de noviembre de 2004, Barata participó en una reunión que se realizó en el hotel Marriott de Río de Janeiro, Brasil, en la que también participaron Toledo, Maiman y dos colaboradores de este último, Gideon Weinstein y Sabi Saylan.

En aquella cita, indica el escrito, “Weinstein y Saylan le comunicaron a Barata que el pago ilícito en favor a Toledo sería de US$35 millones y que debía ser efectuado a diversas empresas del grupo empresarial de Maiman”, mediante celebración de contratos ficticios con Odebrecht.

Con orden de captura

De otro lado, según fuentes de este diario en el Ministerio Público, el fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato, evalúa toda esta información y, en breve, estaría solicitando la orden de captura internacional y la posterior extradición del ex presidente.

Trascendió que entre hoy y mañana, el Ministerio Público pedirá la prisión preventiva del ex mandatario. Fuertes rumores indicaban que Toledo se dirigía a Israel.

En tanto, luego de más de nueve horas de diligencias, culminó el allanamiento a la vivienda del ex presidente por parte de personal del Ministerio Público y la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Se encontró documentación bancaria, una caja fuerte (que fue arrancada de la pared), joyas, fajos de dólares y libros, entre otros. El fiscal se llevó dos cajas.

Tenga en cuenta

El congresista fujimorista Héctor Becerril manifestó que el ex presidente Alejandro Toledo debería “colaborar con la justicia”.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, señaló que la garantía del antejuicio constitucional no amparará al ex gobernante.

El premier Fernando Zavala también se pronunció al respecto: “Si son ciertos los actos delictivos, máxima sanción penal. Total compromiso para luchar contra la corrupción, venga de donde venga”.

La ministra de la Mujer, Ana María Romero Lozano, quien ocupó el mismo cargo durante el régimen de Toledo, escribió en su cuenta de Twitter: “El Perú necesita recuperar su autoestima. Que la justicia haga su trabajo. Si hay delito, que caiga todo el peso de la ley”.

El caso Ecoteva (compra de casa de Toledo) se destapó en el diario Correo por el periodista Óscar Libón, quien continuó investigando el tema en Perú21.