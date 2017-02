Alejandro Toledo: Avi Dan On habría sido nexo para recibir sobornos de caso Odebrecht

Las vinculaciones de corrupción sobre el entorno cercano del ex presidente Alejandro Toledo parece nunca acabar. Esta vez se trata de Avraham Dan On acusado de ser el nexo entre el ex mandatario y el ex director de la empresa Odebrecht, Jorge Simoes Barata, para concretar la presunta entrega de sobornos por la licitación de la carretera Interoceánica.

Pero, ¿quién es la persona de la que todos hablan? Pues, sería la pieza clave en este entretejido de corrupción. Avi Dan On fue jefe de Seguridad de Palacio durante la gestión de Alejandro Toledo y el hombre de confianza del empresario isrelí Josef Maiman.

Documento fiscal

Según el informe del portal Ojo Público , en el documento fiscal que acredita el allanamiento de la vivienda en Camacho del ex mandatario Alejandro Toledo, se menciona que el ex director ejecutivo de Odebrecht —y ahora colaborar eficaz— fue abordado por Avi Dan On al interior del Palacio de Gobierno.

“Según lo declarado por Barata, Avi Dan On fue quien lo abordó el 2004 en un evento social en Palacio de Gobierno; se presentó como intermediario de Toledo Manrique y ofreció ayudar a Odebrecht para ganar la licitación de los Tramos 2 y 3 del proyecto Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA Sur), conocido como la carretera Interoceánica”

En otra parte del documento también se describe que “un funcionario de alto nivel del gobierno peruano” actuó como intermediario para que Odebrecht ganara la licitación de la carretera Interoceánica.

Toda esta nueva información, coincide con lo mencionado en el acuerdo de culpabilidad que aceptó Odebrecht y firmó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se precisaba que entre 2005 y 2008 se pagó US$20 millones en sobornos para adjudicarse obra vial.

¿Qué se acordó para recibir el soborno?

En el mismo documento publicado por Ojo Público, se indica que Simoes Barata se reunió con Alejandro Toledo en el Hotel Marriot de Río de Janeiro durante la Cumbre de Río celebrada el 4 y 5 de noviembre del 2004. En ese lugar se reunieron Josef Maiman y dos amigos que solicitaron un soborno de US$35 millones a Barata, pero se redujo a US$20 millones por no cumplir con lo pactado.

“A la cita también acudieron Maiman y dos amigos de este: Gideon Weinstein y Sabi Saylan. Estos dos son quienes le comunican que el pago sería de US$ 35 milllones y se depositarían en diversas empresas del empresario israelí; a cambio garantizaban agilizar el proceso y modificar las bases del concurso. En la reunión el ex presidente le manifestó a Barata que quería que Odebrecht ganara la licitación. (Sin embargo) Las bases no se modificaron y por eso —dice Barata— el soborno se redujo a US$ 20 millones. Los pagos fueron divididos y escalonados entre el 2006 y el 2010”.

Lee también