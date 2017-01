Alejandro Toledo: Congresistas piden prisión preventiva para el ex mandatario

Ivan Atilano @ivan_gav

Esta mañana trascendió que el ex presidente Alejandro Toledo viajó a Estados Unidos el pasado miércoles, en medio del escándalo de corrupción de Lava Jato que involucra a su gobierno. Su abogado Luciano López precisó a Perú21 que su patrocinado reside en ese país por sus labores profesionales en Stanford y que a ello se debería su salida.

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por congresistas de distintas bancadas.

Los legisladores coincidieron en que la situación del ex mandatario, en relación a los presuntos sobornos de empresas brasileñas a funcionarios del Estado, se ha complicado, luego de que la Fiscalía confirmara que la empresa Camargo Correa transfirió un monto de US$91 mil a una cuenta del empresario Josef Maiman, que corresponderían a un pago de coimas vinculadas a la carretera Interoceánica IIRSA Sur Tramo 4.

Prisión preventiva

Para el congresista Richard Arce (Frente Amplio), a raíz de la información de la cuenta de Josef Maiman, la Fiscalía debería solicitar prisión preventiva para Alejandro Toledo.

“La Fiscalía debe actuar inmediatamente a partir de la información de la transferencia de los US$91 mil, es más que evidente que ahí está involucrado el señor Toledo. Para poder garantizar que se cautelen los recursos que han tomado del país y que se siga el debido proceso es importante que el fiscal solicite una prisión preventiva para los dos involucrados”, expresó Arce en diálogo con Perú21.

Arce aseguró que en Apurímac hay un alcalde y un policía presos por recibir unos cuantos soles, mientras otros que “han robado a todo el país” siguen libres. “Corrupción es corrupción así se robe un sol o millones”.

Ojalá no sea una fuga

Por su parte, Yonhy Lescano(Acción Popular) expresó que confía en que el viaje del ex presidente sea por razones laborales y que regresará al país: “Ojalá que no sea una fuga. No quiero hacer un prejuzgamiento, pero si esa fuera su intención no creo que vaya a burlar a la justicia. No creo que esa sea la situación porque él ha estado yendo y viniendo”.

El legislador apuntó que la situación del ex jefe de Estado se ha complicado muchísimo tras la últimas revelaciones del Ministerio Público.

“La prisión preventiva queda en manos de quienes conocen al detalle el proceso en este caso el juez o el fiscal”, acotó.

Impedimento de salida y prisión efectiva

El parlamentario Segundo Tapia (Fuerza Popular) se mostró más drástico en las medidas que debería tomar el Ministerio Público en relación a Alejandro Toledo: “Con todos los hallazgos a la fecha, pienso que a la Fiscalía no solo debería dar un impedimento de salida si no también una prisión efectiva (para Alejandro Toledo). A veces el Ministerio Público trata con pétalos de rosa la corrupción”.

Vendrá a rendir cuentas

El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) también está de acuerdo en que las revelaciones sobre la cuenta de Josef Maiman compromenten al líder de Perú Posible y complican su panorama: “Hay que exhortar al Ministerio Público a que tome medidas para cautelar esa información que ha sido confirmada desde Suiza. Está confirmado ese depósito a las cuentas de Miaman”.

No obstante, Velásquez Quesquén considera que Toledo regresará al Perú cuando la Justicia solicite su presencia para que rinda cuentas. Agregó que la prisión preventiva tendrá que ser evaluado por la Fiscalía.

Indicios fuertes de responsabilidad

Finalmente, el parlamentario oficialista Juan Sheput, ex ministro de Trabajo durante la gestión de Alejandro Toledo, indicó que el ex mandatario debió quedarse en el país por voluntad propia y someterse a las investigaciones: “Tengo entendido que trabaja en Stanford (EE.UU.) así que no se podría hablar técnicamente de una salida porque trabaja allá. Sin embargo, lo pertinente sería que regrese al país para que afronte cualquier tipo de investigación. Creo que sería lo que corresponde tratándose de un ex jefe de Estado”.

Sheput afirmó que “hay indicios muy fuertes que plantean una responsabilidad del ex presidente Toledo”, en referencia a los depósitos a la cuenta de Maiman.

