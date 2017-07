Alejandro Aguinaga: "Señor Presidente, los médicos diagnosticamos, no indultamos"

Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori, se pronunció sobre el probable indulto a favor de su paciente.

Sus declaraciones a Perú.21 luego que el presidente Pedro Pablo Kuczynski asegurara que la medida dependerá del informe médico y que no sería un “indulto, sino un perdón médico”.

► PPK sobre Alberto Fujimori: “Esto no es un indulto, es un perdón médico”

“Los médicos diagnosticamos y tratamos, no indultamos. El único facultado a dar el indulto es el presidente y lo dice la Constitución”, dijo el médico a Perú.21.

Aguinaga también señaló que “médicamente, Alberto Fujimori reúne las condiciones por la cantidad de patologías y su edad avanzada de 79 años”.

Y agregó: “Abrigo la esperanza porque PPK es un convencido de las cosas buenas que hizo Fujimori, hablaba maravillas de él y esta gracia podría ser a fin de año”.

► PPK: “No creo que vayamos hablar del indulto con la señora Keiko Fujimori”

En opinión de Aguinaga no hubo presión de parte de Fuerza Popular con las reiteradas interpelaciones a los ministros de Estado con el fin de conseguir esta posibilidad del indulto para el ex líder del fujimorismo: “Los ministros fueron teniendo yerros que generaron interpelaciones, que es un ejercicio democrático pero que por tratarse fujimorismo hacen señalamientos”.

Sobre la marcha contra un eventual indulto, el ex congresista se preguntó: “¿Por qué no hay marcha contra la corrupción de Toledo, de Ollanta o de Nadine? Allí no dicen nada”.

“Proceso en FP a Kenji es un exceso”

Más adelante sentó su posición en relación con el proceso disciplinario a Kenji Fujimori dado en su propia bancada. “Eso es un exceso. ¿Dónde está la democracia?. Cualquiera puede diferir en su posición respecto a diferentes temas”, sostuvo.

Te puede interesar