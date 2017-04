Alejandra Aramayo: "Soy víctima de un sicariato periodístico"

Luego de que diversos medios de comunicación difundieran la denuncia que pesaba contra la congresista de Fuerza Popular (FP), Alejandra Aramayo por chantaje y extorsión mientras ejerció el periodismo en la región de Puno, la legisladora fujimorista salió a responder negando cualquier tipo de responsabilidad y asegurando ser víctima de “un sicariato periodístico”.

La parlamentaria de FP, coautora del polémico proyecto de ley de control de medios, aseguró que el resurgimiento de esta denuncia se debe a que ha “tocado algunos grandes intereses”.

Añadió, además, que nunca extorsionó ni chantajeó al ex director del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), Julián Barra Catacora, en el año 2000, como este mismo lo denunció tanto en el programa Cuarto Poder como en el diario La República.

“Me he vuelto importante para algunos medios de comunicación porque creo que he tocado algunos grandes intereses (…) Yo lo que he hecho es ejercer como reportera de un canal que es propiedad de mi papá. Yo he ido no solo en una oportunidad sino varias veces. Tampoco me hace una delincuente ir y pedir información”, precisó Alejandra Aramayo desde la sede del Palacio Legislativo.

Respecto al proyecto de ley de control de medios, cuyas dos versiones fueron escritas por la parlamentaria fujimorista, ella ha señalado que no piensa retirar su iniciativa. Únicamente aceptó como autocrítica el no haber explicado de manera adecuada su propuesta.

“No tengo nada que retirar. Voy a socializar el proyecto de ley. La gente no lo conoce porque han dicho que es la ley mordaza y contra la libertad de expresión. Si quiero hacer una autocrítica creo que nos ha faltado explicar este proyecto de ley”, concluyó la legisladora de FP.