Alejandra Aramayo fue acusada de extorsión por ex funcionario

En el años 2000, la entonces reportera del Canal 13 de Puno, Alejandra Aramayo, y hoy congresista de Fuerza Popular, fue denunciada por el ex funcionario Julián Barra Catacora de haberlo extorsionado para no emitir un reportaje en el que se le acusaba de malos manejos en la institución.

“Alejandra Aramayo cuando ejercía como pseudo periodista me chantajeó y extorsionó, me quería obligar a que pague una factura que no tenía sustento a cambio de no molestarme, más bien pudieran alabar mi gestión”, denunció el ingeniero para el programa Cuarto Poder.

El ingeniero Julián Barra es un empresario pesquero y hotelero puneño que en 1999 fue designado director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT).

Según su testimonio que recoge dicho programa periodístico, Alejandra Aramayo llegó a la oficina del ingeniero para informarle que había ingresado una factura por servicios pendientes de pago por conceptos de publicidad, que ascendía a S/1700. El contrato que no está firmado por el ingeniero se debía pagar a nombre de Jorge Aramayo Cordero, padre de la legisladora.

Cuando Julián Barra se negó a pagar la supuesta extorsión, en el noticiero del Canal 13 de Puno se difundió que “el producto estrella la trucha real enlatada está contaminada atentando contra la salud del pueblo”.

En 2009, según narra Cuarto Poder, Alejandra Aramayo y su padre solicitaron el archivamiento de la denuncia en su contra, el cual se dio, porque el proceso ya se había dilatado por más de 9 años. De esta forma se pudieron acoger bajo la figura de la prescripción.

“Denuncia carece de medios probatorios”

La congresista fujimoristahizo su descargo a través de un video de redes sociales, donde explicó que la denuncia por extorsión “no es nueva” y que salió en campaña electoral con el fin de “hacerle daño”.

“(Denuncia) la han sacado antes en época de campaña que lo que pretendía era desacreditarme y hacerme daño. Una denuncia que viene desde hace casi 20 años atrás en la ciudad de Puno, la única que tengo en toda mi vida, estas denuncias son fundamentalmente contra mi padre y él tendrá la capacidad de responderlas como lo ha hecho en el ámbito judicial, archivando estas denuncias por carecer de medios probatorios que lo acrediten”, aclaró Alejandra Aramayo.

