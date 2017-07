Alberto Otárola: "Fiscal alienta la impunidad"

El abogado de Ollanta Humala, Alberto Otárola, cuestionó al fiscal Germán Juárez por desistirse de interrogar al ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y señaló que este adoptó “esa delesnable actitud” para no comprometer en sus investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al líder aprista Alan García.

En diálogo con Perú21, Otárola expresó que Juárez no puede argumentar que por un acuerdo internacional no podía formular preguntas al ex CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, sobre los presuntos aportes que habría desembolsado su empresa a las campañas del fujimorismo y el Partido Aprista en 2011.

“Es atribución del fiscal hacer la persecución del delito, si él escuchó a Odebrecht mencionar a dos importantísimos líderes políticos, entonces debió consultarle sobre sus situaciones”, manifestó.

Debido a que Odebrecht señaló que solo Barata puede aclarar si, finalmente, se abonó dinero a ambas campañas, el ex ministro humalista insistió en que la decisión tomada por el fiscal “solo alienta la impunidad”.

“En el caso de Humala se hicieron todas las preguntas necesarias y nosotros no nos oponemos a esas interrogantes ni a la participación de los fiscales, pero nos llama la atención que no se haya preguntado más cuando pudo hacerlo, esto solo confirma que Juárez está parcializado y emprende una persecución contra Humala y Heredia”, apuntó.