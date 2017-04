El legislador oficialista Carlos Bruce fue uno de los que puso nuevamente el tema en la palestra: ¿Alberto Fujimori debe salir de prisión?. El tema –que se coloca en debate cada cierto tiempo– ha resultado polémico y divisorio. Basta con observar las acaloradas frases que han dejado los que están a favor y los que oponen al indulto o liberación del condenado a 25 años de prisión.

“Si me preguntan, yo liberaría a Alberto Fujimori”, dijo Bruce este lunes en una entrevista a Perú21*. Eso bastó para encender la polémica –es integrante de Peruanos por el Kambio, aunque aclaró que habló a título personal–.

Las respuestas no se hicieron esperar. Pedro Cateriano, ex ministro nacionalista, salió al frente para señalar que “El 5 de abril pasado Fujimori ratificó que no se arrepiente del golpe de Estado, ni tiene propósito de enmienda. No se merece un indulto”.

Lo mismo dijo el congresista Gilbert Violeta. El colega de bancada de Bruce indicó que espera que este tema no tenga nada que ver con la propuesta de sanción que ha sugerido la Comisión de Ética para el legislador por haber solicitado resguardo policial para la inauguración de su local.

Pero otras figuras, desde locutores de radio hasta el presidente también se han pronunciado sobre el posible indulto al líder del fujimorismo.

A esto se ha sumado la propuesta del congresista Roberto Vieira quien ha presentado un proyecto de ley que busca arresto domiciliario para los reos con más de 75 años. De aprobarse, Fujimori saldría libre.

