Alberto fujimori: ¿Lesa humanidad impide excarcelarlo?

Josefina Miró Quesada @josefina_28

El vocero del oficialismo, Carlos Bruce, dijo en entrevista a Perú21 que, si fuera por él, liberaría al ex presidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Según manifestó, “ya pagó sus culpas y ya es un hombre de edad”. Agregó que lo haría “por cuestiones de humanidad”.

Ese día, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), al ser consultado sobre las declaraciones de Bruce, indicó que el gobierno estaba evaluando el caso. “Tenemos que voltear la página para tener una sociedad más unida,” agregó. Sin embargo, especificó que la decisión no sería “a nombre propio”, sino a través de una ley general. Esa parece ser la línea del congresista Roberto Viera, ex miembro de la bancada oficialista, quien presentó un proyecto de ley para que reos mayores de 75 años de edad, que tengan una enfermedad y no hayan sido condenados por terrorismo, violación sexual o narcotráfico, cumplan la pena en su domicilio.

Aún no se precisa la vía por la que Fujimori podría ser excarcelado. Durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala, el debate se centró en la figura del “indulto humanitario”. Hoy, se discute una ley. Pero sea la vía que fuera, ley o indulto, Fujimori no es un reo cualquiera. Y el hecho de que haya cometido “crímenes de lesa humanidad”- según el tribunal que lo condenó -, hace que su caso adquiera un matiz particular. ¿Podría ser esto un impedimento para las propuestas planteadas a favor de excarcelarlo?

Lesa humanidad

“Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal”.

cumple una condena de 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y la Cantuta. El ex mandatario fue sentenciado por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, calificados por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema como “crímenes contra la humanidad” (también llamados “crímenes de lesa humanidad”). El fallo condenatorio dijo lo siguiente:

¿Qué significa esto? Para empezar, que no existe un delito autónomo llamado “lesa humanidad”. Es decir, no es un tipo penal contemplado en nuestro Código Penal, sino una calificación internacional prevista en el derecho internacional —en los tratados y en la costumbre— para calificar ciertos delitos por su particular gravedad.

El Estatuto de Roma, un tratado internacional que rige para el Estado peruano, lo desarrolla. Así, dice que tienen esta condición los delitos que se cometen i) de manera sistemática o generalizada; ii) contra civiles y, iii) con conocimiento del ataque. De acuerdo con el abogado del IDL, Carlos Rivera, las consecuencias de esta calificación es que los condenados por estos delitos no pueden recibir ningún tipo de beneficio, sea la prescripción, la amnistía o el indulto presidencial.

En declaraciones a Perú21, César Nakazaki, ex abogado de Fujimori, dijo que la calificación que hizo el tribunal presidido por San Martín fue netamente declarativa y, por tanto, carece de efectos jurídicos. Recordó que el tema no se discutió en el juicio, ni por el fiscal ni por la parte civil y fue agregado en la resolución como “una acción política del tribunal”. Carlos Rivera discrepa de este punto. “No fue una sorpresa de último minuto, sino la consecuencia de un debate,” señala. Lo cierto es que la sentencia textualmente lo dice. Y a partir de eso, es posible analizar si siendo un reo condenado bajo esta calificación, puede acceder a los beneficios antes discutidos.

¿Indulto?

IDH

Según el abogado internacionalista Alonso Gurmendi, a partir de la sentencia de la Corteen el caso Barrios Altos es posible interpretar que el indulto no procede para crímenes de “lesa humanidad”. Este fallo dijo lo siguiente: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de responsables de violaciones graves de los derechos humanos”. Aunque no menciona explícitamente el “indulto”, la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, interpretó que sí estaba incluido y se sirvió del caso Barrios Altos para decir que un Estado no podía ampararse en estas figuras para evitar sancionar a los responsables.

En el caso del “indulto humanitario”, sin embargo, no hay una regulación específica internacional. Lo que hay son convenios en materia penitenciaria que regulan un principio de humanidad en la aplicación y el cumplimiento de las penas. Afirma Nakazaki que estos convenios recomiendan tomar en cuenta la edad y la enfermedad del reo. “Tanto esta figura, como la ‘lesa humanidad’, son hijos de la misma madre”, explica. Expresamente, sin embargo, no se detallan casos de reos condenados por delitos de “lesa humanidad”.

A nivel interno, el ‘indulto humanitario’ está regulado por el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales del MINJUS. Este señala que puede otorgarse en tres supuestos: 1) enfermedad terminal; 2) enfermedad no terminal grave en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y 3) enfermedad mental crónica, irreversible y degenerativa. Se dijo que Fujimori encajaría en el segundo porque tiene cáncer a la lengua, o en el tercero, porque padecía de depresión crónica. Sin embargo, ninguno de estos intentos ha tenido éxito.

Tanto en el indulto ordinario como en el humanitario este reglamento prohíbe aplicarlo si otra ley lo impide. Según destaca Gurmendi, Alberto Fujimori sacó una ley en 1995 que prohibía que los indultos —sin diferenciar el tipo— procedan en caso de secuestro, delito por el que fue condenado. “Jamás pensó que se le aplicaría a él”, comenta. Si bien esta norma sobre beneficios penitenciarios y derechos de gracia fue reemplazada por otra en 2006, esta última prohibió también el indulto para secuestro y extorsión. Ni esta ley ni el Reglamento del MINJUS especifican si el indulto sea cual fuera , procede para condenados por delitos “de lesa humanidad”.

Si se optara por el ‘indulto humanitario’, explica Rivera, debe evaluarse el caso con mucha rigurosidad. “El reo debe estar en tal condición que su permanencia en prisión ponga en riesgo inminente su integridad o vida”, señala. Como se recordará, el caso más emblemático de este supuesto fue el de José Enrique Crouisllat, cuyo beneficio fue otorgado por el ex presidente Alan García. Luego de aparecer en público mostrándose en buen estado de salud, la medida le fue revocada. Lo que sí, ya lo dijo el TC: la potestad del Presidente para dar indultos no puede ser arbitraria y exenta de control judicial. PPK, no obstante, ya afirmó que la solución que se dé al caso de Fujimori no sería personal, sino general.

¿Ley general?

Si no cabe el indulto, se ha dicho que podría aplicarse el “arresto domiciliario” aSin embargo, tal como está regulado en el Perú, no procede para quienes ya han sido sentenciados. Esto porque es una medida cautelar aplicada en el proceso. Es decir, antes de la pena, no durante su ejecución. Por ejemplo, en vez de dictar prisión preventiva se recurre a esta otra figura para vigilar al procesado desde su casa y evitar que obstruya la investigación o se fugue.

Lo que propone Vieira, sin embargo, es una ejecución de la pena en casa. Es una suerte de beneficio penitenciario para que los reos que ya cumplieron un tercio de su condena, la terminen en su domicilio. En el Perú, lo más parecido a esto son los grilletes electrónicos que se aplicarán para presos que han cometido delitos menores.

De acuerdo con Caro, para que la propuesta de Viera sea viable, tendría primero que cambiarse la legislación penal y aplicarse de manera genérica, siempre que exista una prognosis que acredite que la persona no volverá a delinquir porque se encuentra enfermo, inmovilizado, etc. Agrega que también debe analizarse la posibilidad de aplicar reglas de conducta. “Por ejemplo, no recibir a personas con cierto perfil, que ese lugar esté habitado por un número fijo de personas”, explica.

PPK dijo que la decisión que tome tendrá carácter general. Si la norma permite que se beneficien condenados por delitos tan graves calificados internacionalmente como de “lesa humanidad”, debe permitirlo también para los demás delitos igual o menos grave. Si la idea es hacerlo con fines humanitarios, el caso debe trascender a Alberto Fujimori.

Sobre la exclusión a determinados presos para acceder a este beneficio, Nakazaki señala que no debería haber ninguna excepción. “Si vamos a respetar los derechos humanos, que sean los de todos, aunque es cierto que el Perú no está preparado para esto”, explica. Para Rivera, la propuesta está descalificada desde que se trata de una ley “con nombre propio”. Gurmendi, por su parte, señala que si la norma procede, “el gobierno no puede pasar por alto el costo de oportunidad que implicaría abrir la puerta para un delito así de grave”.

