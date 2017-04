Patricia Quispe @pquispev

En la víspera, el congresista Héctor Becerril emplazó al presidente Pedro Pablo Kuczynski a que “tome de una vez una decisión” respecto a un eventual otorgamiento de indulto a Alberto Fujimori .

En esta entrevista a Perú21, el vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce , precisa que el indulto al ex mandatario no está en la agenda presidencial y reitera, además, su posición a favor de su arresto domiciliario.

El congresista Héctor Becerril ha señalado que un eventual indulto al ex presidente Alberto Fujimori está en la cancha del jefe de Estado y ha señalado que si quiere tomar esa decisión que lo haga de una vez para bien o para mal…

-Me llama la atención que un fujimorista diga que un indulto a Fujimori puede ser para mal pero al margen de eso el presidente Kuczynski ha dicho que no tiene ningún inconveniente en firmar una ley que le permita al ex presidente Alberto Fujimori pasar su carcelería en eventual arresto domiciliario. Hay que señalar que no es poca cosa. Si ustedes preguntan a cualquier persona detenida si prefiere pasar su detención en su casa estoy seguro que el 99.9% le diría que sí porque sin duda es un mejora en sus condiciones carcelarias. El presidente ha dicho que está dispuesto a hacer esto, lo dijo en campaña y lo dice ahora que es el presidente.

Lo que no debe entenderse como una posibilidad de indulto, son dos figuras distintas.

-Así es, el mismo presidente ha sido muy claro sobre lo que él está dispuesto a hacer.

Becerril ha dicho que Fuerza Popular no está interesado en dar una ley con nombre propio y que no apoyará el proyecto de Roberto Vieira.

-Es su decisión y yo la respeto.

¿Cuál será la postura de la bancada? Ud. se ha pronunciado a favor del arresto domiciliario y Salvador Heresi ha firmado el proyecto.

-No es un tema que hayamos visto en bancada todavía. Es un proyecto que se va a analizar, se recogerá la opinión de demás miembros de la bancada y se tomara una decisión, ahora no hay decisión de bancada.

¿La bancada dejará en libertad a sus miembros?

-No me voy a adelantar sobre la decisión que tome la bancada.

Finalmente, ¿El indulto no está en la agenda del presidente Kuczynski?

-El indulto no.

El proyecto sí…

-El presidente ha dicho que está dispuesto a analizar un proyecto para que pueda pasar su carcelería en su casa.

