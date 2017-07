Alan García: "Ya no tengo cargo ni encargo político"

El ex presidente Alan García volvió a utilizar su cuenta de Twitter para comunicarse con sus seguidores. En este caso, el líder aprista se refirió al por qué no sale en ningún medio de comunicación a declarar.

“Me preguntan por qué, estando en Lima un mes, no salgo en medios. Simple, ya no tengo cargo ni encargo político”, escribió Alan García.

A dicho mensaje añadió otro en el que señaló “y porque lo sustantivo de la libertad de expresión y la comunicación, está, cada vez más, en las redes”.

