"Alan García y Enrique Cornejo tienen responsabilidad política en caso Odebrecht", afirmó Yonhy Lescano

Tanto el ex presidente Alan García, como el ex ministro Enrique Cornejo tienen “responsabilidad política” en el caso Odebrecht, sobre todo después de conocerse que dos funcionarios apristas recibieron coimas de la constructora brasileña para la construcción del Metro de Lima, consideró este lunes el congresista Yonhy Lescano.

El legislador de Acción Popular advirtió que es la segunda vez que el gobierno de Alan García se ve involucrado en graves escándalos de corrupción y mencionó el caso de los Petroaudios.

“Ya nos hemos acostumbrado que solo caigan funcionarios de segundo orden y los principales responsables de cuidar que las cosas se hagan bien dicen ‘yo no sé’, ‘yo delegué’, ‘no sé nada’. Tanto Cornejo, como el ex presidente tienen por lo menos responsabilidad política”, sentenció.

Lescano recordó que durante los Petroaudios Alan García también calificó a los malos funcionarios como “ratas” y deslindó cualquier responsabilidad. Sin embargo, puntualizó que no cumplieron con su rol de evitar los malos manejos en los grandes proyectos.

“Son dos hechos de alta corrupción, donde los señores no quieren tener ningun tipo de responsabilidad, siguen su inpumunidad y no les pasa nada. Por lo menos tienen responsabilidad política por no controlar a los funcionarios y ver que la obra se haga sin corrupción”, enfatizó.