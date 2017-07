Alan García sobre Chinchero: "Hubieran resuelto (contrato) antes de firmar la adenda"

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente Alan García , cuestionó la decisión del gobierno de rescindir unilateralmente el contrato con Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero , en Cusco, y comentó que las consecuencias de esta medida las pagará el país.

“Mal. Hubieran resuelto Chinchero antes de firmar la adenda. Con esta nos enjuician y ganan en el CIADI. Pagaremos”, sostuvo el ex mandatario, tras advertir que los efectos de la medida están pasando “solapa” en medio de otras noticias.

Peor. Como resuelven unilateralnente Chinchero, ¿pagaremos los activos y ganancias a futuro? Ganan los lobbistas. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 15 de julio de 2017

DEFIENDE A PARTIDOS

Alan García se pronunció también sobre quienes, en medio de la detención preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia , señalan que dicha medida, sumada a la condena de Alberto Fujimori y la orden de captura al prófugo ex presidente Alejandro Toledo , afecta a los partidos políticos.

“¿Lo de OH, AT y AFF golpea el sistema de partidos? No, porque los 3 surgieron como “Antipolíticos” y contra los “partidos tradicionales”“, escribió el ex dirigente aprista.

Y enseguida descartó esa posibilidad alegando que Humala, Fujimori y Toledo surgieron de un esquema “antipolítico”.

¿Lo de OH, AT y AFF golpea el sistema de partidos? No, porque los 3 surgieron como "Antipolíticos" y contra los "partidos tradicionales" — Alan García (@AlanGarciaPeru) 15 de julio de 2017

“Con defectos y errores, un partido es escuela, historia, compromiso. Es distinto al “aventurero” sin ideal ni organización”, subrayó.

