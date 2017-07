Alan García presume y agradece así el no tener vinculación con caso Odebrecht

El ex mandatario Alan García no duda en utilizar sus redes sociales para responder y aclarar que no tiene ninguna vinculación con el escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Esta vez, Alan García utilizó su Facebook para compartir unas tarjetas en la que aparece su nombre y más abajo la frase: “El único presidente que Odebrecht no compró (ni pagos ni cuentas)”.

► Alan García tras difusión de audio sobre Chinchero:“No se crece con proyectos públicos inflados o inútiles”

Pero, no queda ahí, en el reverso de la tarjeta se lee “otros” y una lista que contiene a los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, además del mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Toledo: 20 millones por interoceánica

Humala: 3 millones y luego 10 por el sobreprecio del gasoductos

PPK: Primer Ministro de Toledo que firmó ilegalmente la interoceánica

► Alan García pide a Fiscalía investigar audio de Alfredo Thorne

Estas tarjetas habrían sido realizadas por el militante aprista Miguel Rosas Silva, según cuenta el agradecido Alan García por el detalle. “Muchas gracias al c. Miguel Rosas Silva por su generosa y fraterna iniciativa de distribuir esta tarjeta”, escribió.

¿Qué te parece?

Te puede interesar