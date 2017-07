Alan García: Difícil situación del Apra es "menor" y "pasajera"

El ex presidente Alan García dirigió un sentido mensaje a los delegados apristas que participarán en el congreso partidario que se inicia este viernes. A través de redes sociales, afirmó que actual “dificultad” que atraviesa el Apra “es menor” y será “pasajera”.

“Las dificultades son grandes. Ya no somos la fuerza auroral de 1931, la sólida maquinaria de 1945 o 1962, la fuerza arrolladora de 1985 o la marcha victoriosa de 2006. Sin embargo, sabemos que el partido ya vivió etapas de mayor gravedad y que, frente a ellas, la dificultad presente es menor y también será pasajera”, señaló a modo de autocrítica.

Mensaje de fraternidad y unión a los compañeros delegados al Congreso del aprismo que mañana se inicia. https://t.co/B66tzg5yvd — Alan García (@AlanGarciaPeru) 6 de julio de 2017

En alusión a los que salieron del partido, Alan García dijo que los delegados “representan a quienes se mantienen y no se avergüenzan ni retiran, ni reniegan (del partido) porque su ambición no se vea satisfecha”.

“Ahora, hemos visto asomar derrotismos y apetitos de quienes carecen de raíces y sangre aprista o no vivieron la prueba de la persecución, la cárcel familiar o el insulto. En esta circunstancia, solo el desprendimiento y la entrega pueden darnos fuerza y unión, deponiendo las contradicciones o los odios que nos debilitan e integrando a todos los peruanos”, expresó.

Además, llamó a la “unidad, fraternidad y fe” e invocó a saber “ponerse de lado” para que se abran paso la renovación y la concertación.

El ex presidente se refirió a su decisión de mantenerse al margen del partido tras su última derrota. “Yo he querido ser el primero en ese camino, sabiendo que, en estas circunstancias, no podía garantizar una tercera victoria al partido. Pero siempre estaré a su lado, como aprista”, aseveró.

Alan García aprovechó también para criticar a los detractores del Apra y enfatizó que el antiaprismo, “ávido de riqueza material, no entiende lo que es una causa histórica y proyecta la inmundicia de su alma sobre nosotros”.

