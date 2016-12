Las agendas de Nadine Heredia y otros escándalos que marcaron el 2016

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

La agenda judicial de Nadine Heredia

Hasta hace poco más de seis meses, Nadine Heredia se paseaba por Palacio de Gobierno como Pedro por su casa; hoy termina el año visitando los pasillos judiciales.

La vida de la ex primera dama cambió, y mucho. Jamás imaginó que las agendas, en las que antes anotó millonarias cifras de dinero, ahora le traerían tantos dolores de cabeza en la investigación por lavado de activos que afronta.

Precisamente por este caso, el 25 de noviembre el fiscal Germán Juárez Atoche, quien dirige las pesquisas, solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho que revoque la medida de comparecencia restringida impuesta contra Heredia y, en cambio, se dicte prisión preventiva. ¿Qué motivó esta decisión? Tres días antes se activaron las alarmas del magistrado por un súbito viaje de la esposa del ex presidente Ollanta Humala al extranjero.

El 24 de noviembre, Heredia asumiría en Suiza el cargo de directora de la Oficina de Enlace de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Un puesto que le daba inmunidad diplomática y que la obligaba a alejarse del proceso judicial en el Perú.

La defensa de Heredia pidió que pueda firmar el control biométrico en Ginebra. En la audiencia del caso, el juez rechazó ambos pedidos, pero determinó que la procesada vuelva al país en un plazo máximo de 10 días naturales.

Las partes apelaron. El 20 de diciembre, la Sala de Apelaciones dejó al voto los recursos, pero, por ahora, la ex primera dama debe permanecer en nuestro país y seguir posponiendo su asunción en la FAO.

Esas no fueron todas las malas noticias para Nadine Heredia en el 2016. El Partido Nacionalista no colocó congresistas en el nuevo periodo. Ni siquiera presentaron candidaturas para evitar perder su inscripción electoral.

Por ende, nadie pudo impedir que el nuevo Congreso le dé facultades a la Comisión de Fiscalización para investigarla por presuntamente haber cometido el delito de usurpación de funciones en el quinquenio pasado. El 15 de diciembre último, por unanimidad, pasó a ser investigada en este grupo.

Humala no se libra en la Fiscalía

En la investigación por lavado de activos que afronta Nadine Heredia, por los aportes que recibió el Partido Nacionalista en 2006 y 2011, también está comprendida su madre, Antonia Alarcón, y su hermano, Ilan Heredia. El ex presidente Ollanta Humala también fue incluido.

El juez Richard Concepción Carhuancho también le impuso a Humala, en noviembre, la medida de comparecencia restringida, la cual fue confirmada por la Sala de Apelaciones en diciembre. Es decir, deberá firmar cada 30 días en el juzgado, pasar control biométrico, y no podrá salir del país sin avisar al juez.

Carlos Moreno, el asesor que sacudió a todo un gobierno

SIS

Los presuntos negociados en el Sistema Integral de Salud () del ex asesor presidencial Carlos Moreno sacudieron muy temprano al gobierno. Para la oposición y analistas, este caso, conocido en octubre por una investigación de Cuarto poder, dejó en evidencia no solo las carencias del Ejecutivo para fijar filtros en el entorno más cercano de Kuczynski, sino la falta de una rápida y contundente reacción del Ejecutivo, que le “agradeció” al ex consejero por sus servicios.

Ya en el control de los daños, el mandatario tuvo que replantear toda su estrategia anticorrupción y nombrar una Comisión de Integridad.

Conflictos sociales no cesaron

La muerte marcó las protestas contra el proyecto minero Las Bambas (Apurímac). El 14 de octubre, el comunero Quintino Cereceda falleció por un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento con la Policía. Luego de varios momentos de tensión, las comunidades dieron una tregua y presentaron sus reclamos, mientras el gobierno prometió impulsar proyectos de desarrollo. El diálogo continúa. Otro foco de preocupación fueron las protestas en Saramurrillo (Loreto) contra los constantes derrames de petróleo y su impacto ambiental.

En medio de cuestionamientos a su idoneidad para la función, renunciaron los consejeros presidenciales Jorge Villacorta y José Labán.

El ministro que cayó por “amor”

Con solo cuatro meses en el cargo, el entonces ministro de Defensa, Mariano González, se vio envuelto en un escándalo tras conocerse que contrató a su pareja como asesora. “Fue un hecho de amor”, dijo como justificación. Sin embargo, fue obligado a renunciar por el premier Fernando Zavala. Una semana después, juró su sucesor, Jorge Nieto, quien dejó la cartera de Cultura. Esa función fue asumida por Salvador del Solar.

Viviendas se pagan con AFP

AFP

La aprobación de la disponibilidad del 25% de los fondos depara la compra de un primer inmueble o la amortización de un crédito hipotecario fue un tema de agenda este año. Se aprobó también la disposición del 95.5% de los fondos de pensión para los afiliados de 65 años en adelante, mientras que el 4.5% restante se destina a Essalud.

Saavedra, una censura anunciada

La interpelación y posterior censura al titular de Educación, Jaime Saavedra, significó el punto más alto del choque de poderes entre el gobierno y el fujimorismo. Por un lado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su gabinete respaldaron al ministro, denunciaron que se buscaba traer abajo la reforma educativa y, por ello, hasta evaluaron una cuestión de confianza. Por el otro, Fuerza Popular argumentó que solo luchaba contra la corrupción. La población respondió de dos maneras: miles de personas marcharon en apoyo a Saavedra, mientras que el 63% de los consultados por Pulso Perú que conocieron las denuncias contra el sector Educación consideraron que el ministro debía renunciar.

Vilcatoma y Vieira fueron las primeras bajas en las bancadas

Las bancadas de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio se quedaron con un congresista menos luego de ácidos enfrentamientos internos. La ex procuradora Yeni Vilcatoma renunció al fujimorismo cuando la sometieron a un proceso disciplinario luego de denunciar falta de apoyo y amenazas de Héctor Becerril. En la tienda oficialista, Roberto Vieira fue expulsado por “infraterno” después de pelearse con sus colegas y de haber afirmado que el presidente Pedro Pablo Kuczynski estaba “secuestrado” por grupos de poder.