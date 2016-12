Acuerdo Nacional se realiza este martes con poca expectativa

Fabiana Sanchez @Fabianasd

Este martes, el Acuerdo Nacional realizará su sesión número 116, la cual será presidida por el primer ministro, Fernando Zavala.

Para este encuentro se contará con la presencia de todos los partidos políticos con inscripción vigente en el JNE, incluido Fuerza Popular (FP, que ayer confirmó que participaría.

No obstante, la reunión no parece generar muchas expectativas entre los representantes de las bancadas del Congreso. Luis Galarreta, vocero de FP, manifestó su poco entusiasmo por esta convocatoria, pues señaló que “la cita ha sido avisada de manera muy apresurada, por lo que no creo que se llegue a algo concreto”.

“Habría que preguntarles qué cosa es lo que desean. Mencionan que uno de los temas es corrupción, ¿pero qué se va a tratar? Deben ser más claros”, resaltó a Perú21.

Indicó que la intención de la bancada es participar, más allá de las declaraciones o comentarios que pueda tener el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, como el reciente en el que señaló que “no nos dejaremos pisotear por la bancada mayoritaria”.

“Nosotros no estamos pendientes del humor del presidente. Nosotros somos una oposición constructiva, pero participaremos del Acuerdo Nacional, como siempre lo hemos hecho”, expresó.

Galarreta no es el único de FP que no tiene grandes expectativas del encuentro. Su colega de bancada Héctor Becerril consideró que no hay “muchos resultados” en este tipo de diálogos.

“Tengo mis dudas respecto a la utilidad del Acuerdo Nacional. No tengo esperanzas de lo que se pueda lograr desde esa mesa, porque antes no ha traído cosas nuevas”, aseguró a este diario.

En ese sentido, solicitó que se informe sobre los resultados que han tenido los anteriores encuentros para determinar su impacto.

¿Qué opinan las otras bancadas? Yonhy Lescano, vocero de Acción Popular, señaló que si esta reunión no es vinculante, “no habrá ningún cambio sustantivo en el país”.

“No puede ser que esto quede para la foto. Se tiene que hacer algo para que lo que se acuerda ahí se realice”, manifestó el legislador.

Aunque en esta oportunidad él no participará por un tema de viaje, pidió que se plantee una agenda a seguir.

POR ENCIMA DE LA CRISIS

El Frente Amplio –donde actualmente hay una división entre los parlamentarios que pertenecen a Tierra y Libertad, de Marco Arana, y los que siguen a Verónika Mendoza– también participará de la reunión del Acuerdo Nacional.

Al respecto, Arana comentó a este diario que el diálogo debe estar por encima de “la crisis interna que hay ahora en la bancada”.

“La invitación la hicieron al Frente Amplio y hay que sobreponerse a la crisis interna. No vamos a eludir el diálogo y los intereses del país”, destacó.

Respecto de la falta de participación de Mendoza en este encuentro, así como en la reunión bilateral con el jefe de Estado, el legislador expresó que “ella fue invitada, pero decidió no ir, y lo que se busca es continuidad”.

En ese sentido, Gilbert Violeta, congresista oficialista, manifestó que la lideresa de izquierda no debería ser ajena a este tipo de diálogos.

“Ningún líder debe negarse a conversar, si ella quiere agregar un punto en la agenda tiene todo el derecho para sentarse y plantearlo, como ha sucedido con otros líderes políticos”, refirió a Perú21.

Asimismo, destacó que la reunión de hoy será un encuentro para que cada quien pueda expresar sus ideas.

LOS TEMAS

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), uno de los puntos que se tratará hoy es el de seguridad ciudadana.

Del mismo modo, se ha considerado tocar el tema de la lucha anticorrupción y la formalización. También se ha incluido una agenda social que incluye educación, salud, agua y saneamiento.

DATOS

Según indicaron fuentes de este diario, el presidente Kuczynski asistiría a la reunión aunque aún no se ha determinado en qué momento y por cuánto tiempo estará.

Uno de los puntos que el Apra espera que se traten en esta convocatoria es el de la reactivación económica, según explicó el vocero del partido, Javier Velásquez Quesquén.

La Asociación de Municipalidades del Perú informó que planteará, en este encuentro, temas relacionados a la seguridad ciudadana, que es donde, consideran, se necesita un mayor reforzamiento.