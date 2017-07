Abogado de Ollanta Humala: "Juez pudo considerar otras alternativas a la prisión preventiva"

El abogado de Ollanta Humala, Julio César Espinoza, presentó este martes la apelación escrita contra los 18 meses que el juez Richard Concepción dictó para el ex mandatario, a quien se lo denuncia de haber recibido aportes ilegales para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011, y catalogó esa medida de “desproporcionada”.

“La orden de prisión provisional se ha dictado de manera desproporcionada y estamos explicando con base en una serie de antecedentes por qué el juez Concepción sí tenía la posibilidad de dictar otras medidas alternativas”, señaló en declaraciones a la prensa desde la Sala Penal Nacional, donde interpuso el recurso.

Espinoza explicó que el magistrado pudo disponer para su patrocinado y su esposa Nadine Heredia el impedimento de salida del país o de la región, así como otro tipo de reglas de conducta que no sea el internamiento a una prisión.

“El juez no consideró otras alternativas y no lo ha hecho porque no ha razonado sobre si el peligro procesal se ha incrementado como para disponer el encarcelamiento de nuestros patrocinados”, manifestó.

Asimismo, indicó que “no existen suficientes elementos de convicción” para haber privado de la libertad a la ex pareja presidencial. “El caso está en fase de investigación, explicamos con razones, en contra de lo dijo el fiscal, por qué el círculo no se ha cerrado”, apuntó.

El representante legal de Humala, además, indicó que la sala del juez Concepción tiene 24 horas para elevar la apelación a la Sala Nacional de Apelaciones, que finalmente tendrá que evaluar el recurso.

Indicó que, después de ello, en los próximos tres días hábiles se debe convocar a una audiencia para escuchar los alegatos de las partes. “Esperamos que, a más tardar, el martes se esté tomando la decisión final”, comentó.

Aún está pendiente que el abogado de Nadine Heredia, la otra imputada en esta investigación, presente la apelación en favor de su patrocinada.

Te puede interesar