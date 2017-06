Las 10 frases que marcaron la agenda política de esta semana.

La coyuntura política estuvo cargada de varios momentos que remecieron los titulares en esta semana y las frases que más generaron polémica tampoco se hicieron esperar.

¿ Salvador del Solar a la alcaldía de Lima? Parece que el actual Ministro de Cultura la tiene clara y por ello, descartó cualquier intención de postular al sillón municipal. “No tengo ningún interés en postular por la alcaldía de Lima o la presidencia”, manifestó tajantemente. ¿Será verdad?

Otro tema que remeció esta semana las aguas políticas fue, definitivamente, la renuncia de Alfredo Thorne a la cartera de Economía (MEF). Luego de que el Congreso le negara la cuestión de confianza, el ex titular de este ministerio dio un paso al costado, cumpliendo lo que dijo días atrás: “Daré inmediatamente un paso al costado, si el Congreso no me renueva la confianza”.

► Keiko Fujimori asegura que no conoce a Marcelo Odebrecht y dice que no recibió dinero brasileño

¿El indulto al ex presidente Alberto Fujimori parece estar cada vez más cerca? Así lo hizo especular el mismísimo mandatario peruano cuando dijo que “el tiempo de hacerlo es ahora”. Por esta frase, Pedro Pablo Kuczynski recibió varios jalones de oreja.

Inmediatamente después de que el jefe de Estado se pronunciara de esta manera, la hija del fundador del partido fujimorista, Keiko Fujimori, utilizó sus redes sociales para presionar a PPK sobre este tema. “Lleva meses evaluando el caso, llegó la hora de actuar. Haga uso de su potestad de Presidente. Indúltelo”, escribió enfáticamente.

► Salvador del Solar: “Artesanos chilenos quieren aprovechar la belleza del Tumi para vender más”

Mientras tanto, las pugnas internas de Fuerza Popular parecen nunca acabar. Ahora, la legisladora del grupo naranja, Karla Schaefer, respondió de una manera no tan política al hermano de su lideresa. “Si se considera un payaso es cuestión de él”, le respondió a Kenji. ¿El menor de la dinastía Fujimori es acaso el problema?

Y claro, cómo pasar por alto lo señalado por el parlamentario oficialista Guido Lombardi, quien calificó de “ganapanes” a la oposición sobre la eventual censura de dos gabinetes. “A ver si estos ganapanes se atreven a perder su quincena”, expresó a la prensa.

No te pierdas más frases en esta fotogalería que traemos para ti.

Más información: