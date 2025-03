Día de la Algarrobina: producción de este jarabe impulsa el desarrollo económico y social en Piura y Lambayeque

La producción de algarrobina impulsa el desarrollo económico y social en los distritos de Chulucanas, Catacaos, Cura Mori, Piura Central, Íllimo, Túcume y Pítipo, en las regiones de Piura y Lambayeque.

Así lo concluyó un estudio realizado por cinco especialistas, que destacaron el impacto positivo de esta actividad en la economía local y el bienestar de las familias productoras.

Según la investigación, los productores de algarrobina generan un ingreso anual de S/31,881.24, lo que equivale a más de S/2,600 mensuales. Este nivel de ingresos permite a los trabajadores mantener una calidad de vida digna para ellos y sus familias.

Se identificó que más del 50% de los productores son adultos mayores de 60 años, el 66.7% culminó la educación secundaria y el 76.1% tiene entre tres y seis hijos.

Por otro lado, el consumo de algarrobina muestra una tendencia de compra bimestral de 33.4 % y trimestral de 24.4%, siendo el gasto promedio entre S/26 a S/36 (22.5%), seguido de S/16 a S/20 (16.1%) y S/36 a S/45 (12%), lo que refleja un mercado activo y con potencial de crecimiento.

El 87.6 % de los consumidores afirmó que compraría una mayor cantidad de productos si los precios bajaran, mientras que el 71.9% indicó que no reduciría su compra en caso de un incremento.

A partir de estos resultados, el estudio determinó que el impacto social asciende a S/32,029, lo que indica que tanto productores como consumidores están satisfechos con el producto y su precio, contribuyendo al bienestar de la comunidad y a la mejora de la calidad de vida.

También se evidenció que los negocios sostenibles de algarrobina fomentan una actitud positiva hacia la conservación de los bosques secos. No obstante, el problema de la deforestación persiste.

La investigación, titulada Evaluation of the Socioeconomic Impacts of the Production of Carob Pod Derivatives in Two Rural Communities in Peru, fue desarrollada por especialistas de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía y de Ciencias Empresariales de la USIL: Rosse Marie Esparza Huamanchumo, Katicza Yllanely Blanco Jiménez, Mary Elena Montalván Meza, Pablo César Romo Román y Benoit Mougenot.

Sobre la algarrobina

La algarrobina es un derivado del algarrobo, un árbol nativo de las llanuras y sierras bajas de la costa norte del Perú. Destaca por su alto valor nutricional y su impacto positivo en la economía local.

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en 2019 la producción de algarrobina alcanzó las 495.37 toneladas.

