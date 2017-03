Yeni Vilcatoma: “El ministro Vizcarra merece ser censurado”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Yeni Vilcatoma no se guarda nada. Con el estilo explosivo que la caracteriza, dispara contra el gobierno por, según dice, querer amordazar a los procuradores, y asegura que el ministro Martín Vizcarra no podrá salir airoso de su interpelación en el Congreso este jueves.

¿Sigue manteniendo una posición crítica sobre la labor de Julia Príncipe como titular del Consejo de Defensa Jurídica del Estado?

Yo me he mantenido en una posición muy crítica sobre la señora Príncipe y sus decisiones para fortalecer la Procuraduría, porque no teníamos acciones concretas que representaran la defensa de los intereses del Estado. Esas acciones la Procuraduría ya empezó a hacerlas. Tampoco es nada extraordinario, es lo que están obligados a hacer.

¿A su juicio, han empezado a hacer su labor?

Han empezado a hacer su labor, pero el gobierno se ha quitado la careta y está demostrándonos que no tiene intención de luchar contra la corrupción y que la promesa que hicieron en campaña, que fue su caballito de batalla, de dar autonomía a los procuradores, fue falsa. Las acciones de la Procuraduría han puesto demasiado nervioso a todo el gobierno.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, dijo que en abril aprobarán un reglamento sobre la labor de los procuradores. ¿Qué opina?

Esa es una acción de interferencia del gobierno que se termina de quitar la careta. Se debería fortalecer a la Procuraduría para que haga su labor y, si tienen que denunciar al presidente, lo deben hacer. Aquí lo que se busca es amordazar y maniatar a los procuradores.

Pero la ministra dice que, al existir la norma, lo único que buscan es hacer el reglamento, no una mordaza.

Ese es un pretexto. La misma ministra anunció como una conquista de su gestión dejar sin efecto ese dispositivo legal que les prohibía a los procuradores declarar. Ahora les van a poner canales con los que lograrán que el gobierno sea el primero que se entere de una acción de la Procuraduría. Al enterarse primero, pueden lograr que esas acciones no se concreten. La pregunta es: ¿si la procuradora ad hoc del caso Lava Jato o el procurador anticorrupción le hubiesen informado antes al gobierno de sus acciones, las habrían llevado a cabo o no? Y para que esto no vuelva a suceder, quieren sacar un reglamento. Es una lección que les están dando.

A raíz de este conflicto, Julia Príncipe salió a defender la labor de los procuradores. ¿Cómo evalúa su actuación en este tema?

Está haciendo lo que corresponde, pero yo estoy segura de que, desde el momento en que amordacen a la Procuraduría, maniaten a la Procuraduría, ella va a renunciar, la doctora no lo va a permitir. Me imagino que ella está en este momento en una lucha interna. Yo no entiendo cuál es el miedo del gobierno. ¿Qué cosas tiene por delante que quiere tener el control de la Procuraduría? Ahora están poniendo en cuestionamiento hasta la existencia de las procuradurías.

Por otro lado, el ministro Martín Vizcarra será interpelado este jueves. ¿Espera que satisfaga al Congreso?

No va a satisfacer a la representación nacional, porque hay cuestionamientos muy graves que le hicieron desde el Congreso, desde la Contraloría, desde Ositran, y nada importó y firmaron a toda costa una adenda que se ha desnaturalizado.

¿En qué momento?

Cuando se invoca una de las causales para modificar un contrato antes de los tres años, que es el del acreedor permitido. Se desnaturaliza la adenda porque el Estado no le dice ni sí ni no al acreedor permitido, sino que le dice que él va a asumir los roles financieros. Ese es el hecho grave, porque ahí se salen del marco legal de las APP (asociaciones público-privadas) y están actuando en el marco de la ilegalidad. Nada de esto es casualidad. Lo único que en la adenda se debió poner es lo del acreedor permitido. Sin embargo, le han incluido pago de adelantos. Irregular totalmente.

¿Hay corrupción?

Eso se llama corrupción. Es negociación incompatible, porque tú, funcionario público, estás beneficiando de manera extraordinaria al consorcio. Además, hay colusión porque aquí se ven acciones de ida y de vuelta. Las irregularidades se cometieron, señor. ¿Sabe qué otra cosa se ha aumentado en la adenda? El adelanto de ciertas ejecuciones de la obra que le correspondían al MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

¿El ministro Vizcarra merece ser censurado?

Yo considero que merece ser censurado, pero hay que ir por partes. En la interpelación él no va a poder sustentar todo esto.

¿Estas irregularidades podrían guardar relación con la supuesta relación del presidente Kuczynski con directivos de Kuntur Wasi?

Mire, todos estos hechos son graves y ya lindan con lo delictivo. Por eso es que el procurador Amado Enco ha denunciado. ¿Al final quién va a pagar la remoción de tierra? El Estado peruano. ¿Quién va a pagar el financiamiento de la ejecución de la obra? El Estado peruano. ¿Quién va a gozar de 40 años de concesión? La empresa. Y encima con el riesgo de que al final no se cumpla el proyecto, porque si se le da el dinero ahora a la empresa, se lo puede gastar.

Autoficha

“Soy abogada de profesión. Nací en Ayacucho. Antes de ser congresista fui procuradora adjunta anticorrupción. También trabajé como fiscal. Fui elegida congresista para el periodo 2016-2021 por el partido Fuerza Popular, pero renuncié a mi bancada en setiembre de 2016”.

“La ley para que la Procuraduría logre su autonomía ya estaba por debatirse, pero Marisa Glave presentó una cuestión previa y se regresó ese dictamen a la Comisión de Constitución. Es decir, todo a fojas cero. ¿A qué juega la señora Glave?”.

“En un proceso, el procurador no es cualquier figura, es parte de la investigación. Le pide al fiscal hacer todas las diligencias necesarias para que el delito se pruebe. Esa es la labor natural del procurador, pero lamentablemente eso ha puesto nervioso al gobierno”.