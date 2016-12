Yeni Vilcatoma: "¿Dónde estuvo Julia Príncipe estos años?"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Advirtió desde hace varios años de la sospechosa participación de la empresa brasileña Odebrecht en el Gobierno Regional de Áncash, primero, y en el Gobierno Central, después. Yeni Vilcatoma, hoy congresista, atiende a nuestras preguntas sobre el caso Lava Jato y cuestiona la inacción de procuradores, fiscales, del presidente Kuczynski y de Julia Príncipe.

¿Desde cuándo se deben investigar los contratos de Odebrecht en el Perú?

Yo considero que incluso debe darse desde antes del gobierno de Alejandro Toledo, porque esta fue una práctica sistemática. Sin embargo, un año que debe ser tomado en cuenta en las investigaciones es el 2010, en la región Áncash. Ahí vemos un caso emblemático que se deriva en varios hechos de corrupción y asesinatos alrededor de una construcción en manos de Odebrecht.

¿Los asesinatos y actos de corrupción en Áncash tuvieron que ver con la participación de Odebrecht?

Luis Sánchez Milla (ex gobernador encargado de Áncash) y Ezequiel Nolasco (ex consejero regional de Áncash) fueron asesinados por su oposición a una obra que finalmente se adjudicó Odebrecht. Cuando yo llegué a la Procuraduría, dimos con otro personaje clave: Dirce Paul Varas Valverde. Él fue funcionario en el gobierno regional y un informante nos dijo que cobró coimas a través de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) para favorecer a Odebrecht.

¿Cuál es la situación de Varas Valverde ahora?

Está prófugo y tiene una orden de prisión preventiva. Su testimonio es clave. Nuestro informante nos dijo que Varas también trabajó en Odebrecht. Para confirmar eso mandamos un oficio de manera confidencial a Odebrecht preguntándole. El cargo lo escondí yo. Pero pasaron unos días y el entonces ministro Daniel Figallo nos llama a su despacho y él tenía un cargo.

¿Solo Odebrecht se lo pudo haber dado?

Solo Odebrecht. Entonces, él tenía un contacto directo y la empresa le pidió que nos presione. Es así donde él me dice: ‘¿Tú sabes quién es Odebrecht? Odebrecht saca y pone presidentes, Odebrecht es dueño del Perú y es dueño de Latinoamérica’. Yo me quedé sorprendida de confirmar que el doctor Figallo era parte de esta corrupción.

Luego de que usted denunció esto, Figallo dijo que la demandaría. ¿Lo hizo?

Nunca, y él sabe que digo la verdad porque lo puedo probar con documentos.

¿Cree que Figallo actuó consultando con el presidente Ollanta Humala?

Obviamente. Para que el ministro tenga el desparpajo de interferir de esa manera, debe tener el apoyo de Ollanta Humala. Tanto es así que cuando yo denuncio, le mando una carta narrándole todo al presidente, él me despide. Todo para proteger a Odebrecht. ¿Qué pasó luego de esto? Exigimos la respuesta de Odebrecht y nos contestaron que el señor Dirce Varas sí había trabajado para su grupo de empresas. A nosotros nos sacan de la Procuraduría también porque preparábamos una ampliación de denuncia por colusión que incluía la documentación de Odebrecht. Esa denuncia la iba a presentar el lunes, pero ese mismo día sale en El Peruano la publicación de mi despido.

¿No le dio esa documentación al nuevo procurador Joel Segura?

Sí, pero él no hizo nada. Él ha encubierto a Odebrecht porque nunca ha usado esa información.

En este caso se pone bajo la lupa a los ex ministros de Transportes de los últimos tres gobiernos. ¿Conoce de responsabilidad de alguno de ellos?

No hay que dejar de lado la importancia del ministro de Justicia porque ha tenido el liderazgo de los procuradores. Yo me pregunto: ¿dónde estaba Julia Príncipe si ella ha sido procuradora de Lavado de Activos 14 años? El señor Juan Pari (presidente de la extinta comisión Lava Jato) me dijo que hay un monto que resulta de todas las operaciones que Odebrecht hizo en el Perú, pero que en sus cuentas la empresa tiene tres veces más ese dinero. Entonces, la tesis es que se ha lavado dinero.

¿Confía en la Fiscalía y la Procuraduría?

Yo cuestiono directamente al Ministerio Público porque, hasta ahora, no ha incautado a la empresa. Los documentos están desapareciendo día tras día. No es una justificación que no tengan presupuesto.

El procurador Amado Enco dijo que se podrían revisar los contratos de Odebrecht.

No basta revisar los contratos. Eso evidencia falta de conocimiento del procurador. Él tiene que ir desde los actos preparatorios, desde la elaboración de las bases, porque ahí se da la orientación del proceso de selección.

El presidente Kuczynski dijo que todos los contratos de Odebrecht en el Perú no son producto de la corrupción. ¿Cree que se equivoca?

Por supuesto. Quisiera pensar que su falta de conocimiento de la realidad peruana es la que prima, pero realmente lo que vemos es que, más bien, estaría primando su interés de defender a las empresas. Si yo fuera presidenta, expulsaría a Odebrecht, porque su mismo dueño ha dicho que pagó coimas en el Perú. ¿Qué más quiere el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Es lamentable su postura. Siento vergüenza ajena.

Autoficha

“Soy congresista de la República. Antes fui procuradora adjunta anticorrupción, cargo que asumí a raíz del caso de Ezequiel Nolasco en abril del 2014. Allí se me asigna el caso de ‘La Centralita’ y las investigaciones en la región Áncash cobran mayor importancia”.

“El Congreso tiene toda la facultad para investigar el caso Lava Jato y determinar responsabilidades políticas. Pero el señor Pari me ha dicho que, abusando de la práctica legislativa, los congresistas buscaron impedir que la verdad salga a la luz”.

“La construcción del Cristo del Pacífico corrobora que existieron desembolsos fuera de un proceso de selección. ¿Qué ganó Odebrecht? El ex presidente Alan García debió negarse. Por otro lado, las cuentas del señor Maiman vinculan gravemente al ex presidente Toledo”.