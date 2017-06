Yeni Vilcatoma: "Delaciones vienen al Perú con restricciones"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Junio bien podría ser el mes de la hecatombe política en el país porque será el mes en el que las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil lleguen al Perú. En esta entrevista, analizamos con la congresista y ex fiscal Yeni Vilcatoma cómo se procesará esta información.

¿Al Perú llegarán delaciones más documentos?

Así es, porque estas delaciones les van a dar beneficios a estos señores en Brasil. Para que hayan seguido todo este procedimiento es porque han sido validados.

Con dos pedidos de prisión preventiva a Alejandro Toledo, ¿qué otro ex presidente puede complicarse ahora?

Ya se ha tenido información importantísima contra el señor Ollanta Humala, pero no tenemos resultados de la Fiscalía.

De repente esperaban justamente las delaciones.

Puede ser, pero eso no era impedimento para que realice acciones de investigación, porque fíjese que el fiscal Hamilton Castro, hasta hoy, no ha tomado la declaración de Marcelo Odebrecht.

¿No mostró interés en el caso?

Claro, y no se puede tener esperanza en las delaciones y dejar de investigar.

En el caso de Humala, ya Odebrecht y Barata hablaron de un monto de dinero. Esa misma información llegará al Perú. ¿Cuál sería la contribución de las delaciones?

El fiscal tendría que recibir otros elementos de prueba. Estas delaciones están viniendo al Perú con restricciones no solo de distribución sino de uso. Esa sería la megaestrategia internacional de Odebrecht: te doy la información pero no me procesas.

Ya la jueza Susana Castañeda, coordinadora del sistema especializado, dijo que Perú debe comprometerse a no procesar aquí a los delatores brasileños.

Ese es un anuncio preocupante que nos deja dos caminos peligrosos: si pides las delaciones debes saber que eso no lo puedes usar para procesar a los delatores, pero si no lo pides, la Fiscalía dirá que no tiene acceso y no actuará. Hay que delimitar muy bien los alcances de esa cláusula.

¿Y por qué motivo Brasil permite procesar a los ejecutivos de Odebrecht solo allá?

Porque ellos van a ser los que les van a cobrar la reparación civil. Es una figura legal que sobrepasa lo conocido porque una justicia interna no puede superponerse a la justicia de otros países.

¿El uso jurídico en Perú de esas delaciones corren peligro por esa cláusula?

Yo considero que sí debería accederse a las delaciones. El fiscal en el Perú tiene que abrir las investigaciones e incluir a Marcelo Odebrecht y otros, pero muy probablemente ya en la etapa de sanción, ellos ya no podrían ser sancionados. Con las delaciones, la Fiscalía debe dar resultados porque el avance, para el tamaño de este caso, es irrisorio.

¿Las delaciones harán que la Fiscalía trate de obtener medidas restrictivas más severas contra los involucrados?

Claro que sí. La Fiscalía se verá obligada a eso porque habrá peligro de fuga o actos de obstaculización. Vamos a tener que ver de la Fiscalía medidas concretas que hasta ahora no vemos.

¿Cómo ve el caso de Alan García tras las delaciones?

Se va a tener información más concreta. Hay que determinar hasta qué punto las reuniones que tuvo con Barata y Odebrecht evidencian los grados de cercanía que habrían sido el escenario de estos actos de corrupción. No resulta creíble que esto solo haya llegado a un rango ministerial.

Odebrecht también podría haber apoyado a la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

Ese aspecto no debe perderse de vista. Por ahora no tengo conocimiento de una declaración concreta donde se haga alusión a la señora Fujimori, como sí lo hay en el caso del señor Humala.

La presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, dijo que espera que la Fiscalía comparta las delaciones con ellos. ¿Es lo mejor?

Es muy probable que no lo compartan y tampoco deberían. Pero sí considero que la comisión debe llamar al fiscal Hamilton Castro, al presidente del Poder Judicial y a la ministra de Justicia para que, con papeles en mano, justifiquen el procedimiento que han realizado desde que el juez dio la orden de captura contra el señor Toledo. Que digan la razón concreta por la que está entrampado ese proceso.

¿Cree que hay desidia de estas autoridades en este caso?

Por supuesto que sí. No sabemos por qué no se ha empezado con el proceso de extradición.

Odebrecht habría vendido parte de sus activos sin informar al Ministerio de Justicia. ¿Cómo es que el gobierno no lo sabía?

Mire, yo cuestiono a la procuradora Katherine Ampuero por no pedir a la Fiscalía que incluya en la investigación preparatoria a Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala como funcionarios que participaron en el proyecto de la Interoceánica. El fiscal Castro ya los tendría que haber comprendido como cómplices primarios. No quieren traer a Alejandro Toledo. Nunca va a pisar suelo peruano porque, ese día, tendría que contar cómo se desarrolló lo de la Interoceánica.

¿Y usted cree que esa parsimonia la propician el presidente y el premier?

Yo creo que están cuidando sus propios intereses.

Autoficha:

“Soy abogada de profesión. Nací en Ayacucho. Antes de ser congresista fui procuradora adjunta anticorrupción. También trabajé como fiscal. Fui elegida congresista para el periodo 2016-2021 por el partido Fuerza Popular, pero renuncié a mi bancada en setiembre de 2016”.

“Es importante que la Fiscalía haya realizado los trámites para recibir esas delaciones. Ellas traerán las revelaciones del señor Marcelo Odebrecht y de muchos funcionarios que nos deberían dar a conocer los actos de corrupción”.

“Lo que tenemos ya en curso de investigación es la etapa de la carretera Interocéanica en sus diferentes tramos, la Línea 1 y 2 del Metro de Lima, el proyecto Olmos que todavía no aterriza en tener responsables, y el Gasoducto del Sur, además de las Rutas de Lima”.