Wilfredo Pedraza: "Ni Ollanta Humala ni Nadine Heredia tienen planes de fuga"

Para la Fiscalía, la situación jurídica de la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia –investigados por el presunto delito de lavado de activos– se complica debido a las pruebas que van recabando a diario. Sin embargo, Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama, considera que los testimonios de los colaboradores eficaces están llenos de contradicciones y que con el transcurso del tiempo se están aclarando varios puntos a favor de su patrocinada.

Para la Fiscalía, cada vez hay más pruebas de que la constructora brasileña Odebrecht entregó US$3 millones a Humala y Heredia para la campaña electoral del año 2011. ¿Qué respondería sobre ello? – Hemos reiterado muchas veces que ese dinero nunca se recibió y que hoy, a la luz de las declaraciones de Marcelo Odebrecht (empresario) y de Jorge Barata (ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú), hay varias contradicciones en las versiones de ambos.

¿Como cuáles? – Barata dijo que Odebrecht lo contactó a la segunda mitad de 2010 y Odebrecht dice que lo contactó al finalizar la primera vuelta. Ahí hay nueve meses de diferencia.

Pero durante el interrogatorio que Juárez le hizo a Odebrecht en Brasil, este se ratificó en la entrega de US$3 millones. – Para nosotros, los testimonios de los colaboradores eficaces se tienen que verificar. Lo dicho por Barata y Odebrecht no tiene ninguna relación con lo que aparece en las agendas (de Heredia). El Partido Nacionalista también ha negado esa versión. Además, Barata dice que las entregas se habrían pactado en el Brasil (US$2 millones) y el otro millón se entregó en Perú a Heredia. Esta versión fue negada por Valdemir Garreta (publicista brasileño), quien está implicado en esta presunta entrega. Creo que la investigación, que ya tiene más de año y medio, está permitiendo aclarar temas y acopiar información. Vamos por buen camino.

Entonces, si Odebrecht y Venezuela no financiaron la campaña de Humala, ¿quién lo hizo? – La campaña de 2011 costó S/22 millones, es un porcentaje muy pequeño de aquellos aportantes que ahora dicen que no han entregado dinero para la campaña. Todo está acreditado ante la ONPE. Los bienes de la familia Humala-Heredia están acreditados. No hay enriquecimiento ilícito ni hay lavado de activos.

¿Pero por qué los aportantes negarían esta entrega ante el fiscal Juárez? – Muchas personas han corroborado que aportaron, otros lo han negado y muchos han señalado que lo hicieron porque les pedían que acrediten el origen del dinero y la mayoría de aportes no tenían cómo acreditarlos, y optaron por no aceptar ese recurso. Las responsabilidades por una inadecuada rendición de cuentas a la ONPE tienen otro tratamiento y no el delito de lavado de activos.

La ex pareja presidencial ha cuestionado que los fiscales hayan asistido al colegio de sus hijas para recabar información sobre el viaje que las menores realizaron con su abuela materna a EE.UU. – Me parece un abuso de autoridad porque las hijas de la ex pareja presidencial no tienen ninguna limitación administrativa y mucho menos judicial. Ellas no son parte de la investigación, por eso consideramos que esa visita al colegio es arbitraria porque los investigados y quienes tienen restricciones son los padres.

Juárez dijo que la verificación de los fiscales a los hijos de Humala y Heredia se trata de un acto de investigación. – Eso confirma el abuso de los actos de investigación de la Fiscalía, porque si han ido al colegio de los hijos a indagar que no son objeto de investigación alguna, entonces se configura mucho más el abuso. Es un exceso.

¿El viaje (de las hijas) es solo por vacaciones escolares? – Ellas participan en un intercambio cultural académico con autorización de su colegio a una Universidad de Chiclayo que hace talleres de verano.

Lo que el fiscal Juárez cuestiona es que Antonia Alarcón no haya informado que viajaba con las dos hijas de Nadine Heredia. – Ella tiene la obligación de informar si viaja o no viaja, en ninguna regla de conducta precisa que tiene que decir con quién viaja. Eso es una majadería.

¿Qué medidas se tomará? – Alberto Otárola ha presentado una queja ante la Defensoría del Pueblo para que se investigue el caso y haga las recomendaciones pertinentes al fiscal Germán Juárez.

Algunos consideran que se trata de un intento de fuga. – Esa historia de que hay un intento de fuga es una estupidez.

¿No tienen ningún plan para viajar al extranjero? – Ni Humala ni Heredia tienen planes de fuga. Que digan eso es una barbaridad. No hay ningún deseo de irse ni tampoco hay ninguna razón. Eso es un tema mediático. Siempre han colaborado con las investigaciones.

¿Cuándo interpondrán el recurso de casación ante la Corte Suprema para que las agendas de la señora Heredia no sean admitidas como prueba en la investigación que se le sigue por lavado de activos? – Aún tenemos 15 días hábiles para presentar el recurso.

Autoficha

“Soy andahuyalino (Apurímac) de nacimiento. Soy abogado especialista en Derecho Penal. He sido jefe del Inpe y ministro del Interior. Soy abogado de Nadine Heredia. La ex primera dama afronta 12 investigaciones, por lavado de activos, usurpación de funciones, entre otros”.

“Hay una persecución política contra la familia Humala-Heredia. Es evidente que el caso está politizado. Basta con ver las portadas negativas y el espacio que le dedican los medios de comunicación. Hay presión política y mediática”.