Wilfredo Pedraza: "Negar agendas fue un error que tiene un costo"

Fabiola Valle @valmenfa

La ex primera dama Nadine Heredia afronta varias batallas legales. La principal es por el delito de lavado de activos vinculado a los aportes del Partido Nacionalista. En este nuevo tramo de la investigación, lo acompaña su flamante abogado, Wilfredo Pedraza, quien trabaja varias estrategias legales para salvar a su patrocinada. Pese a ello, no deja de reconocer las ‘metidas de pata’ de Heredia.

Doctor, solicitó a la Fiscalía que se invaliden las agendas de la ex primera dama…

Lo haremos en los próximos días. Nos encontramos en la etapa final de la redacción del documento. Las agendas fueron objeto de un hurto y, actualmente, son materia de investigación. Por ello, no se pueden incorporar en el proceso porque tienen un origen ilícito. Lo que no supone que el contenido de las libretas sea sujeto de investigación.

Algunas voces coinciden en que con ello no se archivará el proceso. ¿Cuál es el objetivo si ya el fiscal Juárez tiene la información de las libretas?

El objetivo es que no se usen las agendas como prueba. Es por un tema de respeto al derecho. Eso no significa que nos sustraeremos a la investigación.

¿Quieren evitar que se contrasten las declaraciones de los colaboradores eficaces con el contenido de las agendas, como las reuniones entre la ex pareja presidencial y Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú?

Esas reuniones protocolares no tienen ningún significado. Algunos imputan que en esas reuniones se pudo tramar cosas irregulares, pero esa es una presunción arbitraria. Hay que discutir sobre hechos y el Derecho Penal exige pruebas. Además, que yo sepa, han tenido dos o tres reuniones. No son las 15 de (Alan) García.

Sobre la declaración de Barata, en un inicio dijo que los aportes para la campaña del Partido Nacionalista no estaban vinculados a un tema de corrupción, pero ahora usted dice que la ex pareja presidencial no recibió dinero de Odebrecht…

Se ha tergiversado mi declaración en un sector de la prensa. Lo que he dicho es que todos los aportes que el Partido Nacionalista recibió están declarados en la ONPE. Ahí no hay ningún aporte de Odebrecht. Por tanto, no se recibió nada.

¿La ex pareja presidencial conocía los ilícitos que cometía Odebrecht?

No sabían.

¿Cómo creer ello si gran parte de los aportantes han negado las entregas…?

Eso es verdad. Yo solo me enfoco en lo relacionado a si hubo lavado de activos o no. Desde mi punto de vista, toda infracción vinculada a aportes se sanciona, según ley, imponiendo alguna multa al partido.

Según las últimas encuestas, Heredia perdió credibilidad.

Me es irrelevante si tiene poca o mucha aceptación. Tampoco es Miss Simpatía. Nadine es una persona con mucho potencial político, que puede haber cometido muchos errores y que hoy es investigada por delitos serios.

¿A qué errores se refiere?

No soy quién para juzgarla. A pesar de las contradicciones, ella ha cumplido con todas las reglas de conducta. Creo en la inocencia de Heredia en el tema de lavado de activos.

¿El negar que las agendas eran de su propiedad no cree que la perjudicó?

Fue un grave error que, por supuesto, hoy le pasa la factura en su credibilidad. Las idas y venidas de las agendas fueron una mala decisión que ahora tiene un costo político y en el proceso. Hay que tener en claro que ni las contradicciones ni las mentiras presuponen responsabilidad. Eso se establece con pruebas.

¿La declaración de Barata sobre los US$3 millones que habría entregado Odebrecht a Heredia para el nacionalismo es una pieza clave para el fiscal Juárez?

Es un elemento que no desdeñamos. Por supuesto que es importante, pero, como el juez de Brasil, Sergio Moro, ha dicho, la declaración de los colaboradores debe corroborarse.

El informe preliminar de la comisión que investiga irregularidades en obras ejecutadas en el gobierno humalista señala que el ex presidente y su esposa habrían “concertado” para favorecer a Odebrecht con el Gasoducto del Sur…

La verdad, los informes de las comisiones investigadores del Congreso aportan muy pocos elementos, porque no cumplen la reserva. Además, el fiscal Reynaldo Abia ya investiga ese caso. La pesquisa del Congreso es poco objetiva, pero genera ruido político.

¿La investigación a su patrocinada está politizada?

Nadine es objeto de portadas permanentemente. El caso está muy politizado. El reto de este proceso es que el fiscal (Germán Juárez) y el juez (Richard Concepción) tengan autonomía para tomar decisiones sobre la base de las pruebas.

¿Cuántas investigaciones afronta Heredia?

Unas 12 investigaciones abiertas. De pronto, una primera dama se convirtió en una prontuariada. La acusan de defraudación de aduanas, usurpación de funciones, lavado de activos, hasta de asesinato, entre otros. Tiene que haber racionalidad de parte del fiscal antes de abrir una investigación.

Autoficha

“Soy abogado especialista en Derecho Penal. He sido jefe del INPE y ministro del Interior. Siempre he defendido a más inocentes que responsables. Seguro que defender a Heredia me pasará la factura, porque hay una dosis negativa. Para mí no hay delito de lavado en su caso”.

“No soy un abogado lavador ni cómplice de delitos. En esta investigación contra mi patrocinada, creo que puede haber problemas administrativos en el Partido Nacionalista, pero de ninguna manera que haya lavado de activos”.

“El fujimorismo tiene la misma imputación (lavado de activos) por aportes en la campaña electoral. Sin embargo, nadie sabe sobre ese tema. La Fiscalía puede ser sujeto de presión por intereses políticos. Confío en el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez”.