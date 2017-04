Víctor Huarancca: "Fiscales ‘archivadores’ deben ser sancionados"

Fabiola Valle @valmenfa

“ Félix Moreno es un árbol caído en el caso Odebrecht, pero no nos olvidemos que tiene como seis casos más. Ahora los fiscales, jueces y policías deben apuntar a quienes encubrieron al hoy detenido y suspendido gobernador regional del Callao y a otros integrantes de Chim Pum Callao”, nos dice Víctor Huarancca, integrante del colectivo Frente Callao Dignidad.

¿Con la detención de Félix Moreno, por supuestamente recibir US$2 millones de Odebrecht a cambio de la vía de la Costa Verde del Callao, se puede decir que se acabó parte de la corrupción?

La única forma de erradicar la corrupción en el Callao es metiendo presos a los fiscales y jueces que han encubierto por más de dos décadas a las malas autoridades. Tengo la esperanza de que el ‘meteorito’ Odebrecht termine por aniquilar a toda esa especie (de fiscales y jueces) que ha encubierto a los miembros de las organizaciones criminales vinculadas a algunas autoridades de Chim Pum Callao y de la constructora brasileña Odebrecht que opera a nivel internacional.

¿Me está diciendo que en el Callao hay jueces y fiscales ‘archivadores’ al mismo estilo de la región Áncash?

Por su puesto, si no hubiera jueces y fiscales corruptos, no hubiera la ferocidad delictiva que existe actualmente en el Callao. Incluso yo denuncié al fiscal Wils Gonzales Morales, mejor conocido como el fiscal ‘archivador’ del Callao. Para ponerle solo un ejemplo, él intentó archivar el caso Oquendo y yo presenté una queja de derecho y la fiscal superior Janet Vizcarra, valientemente, decidió que se siga el proceso a Félix Moreno y a otros por los delitos de negociación incompatible y colusión agravada. Este fiscal en vez de acopiar pruebas trató de desacreditarlas. Finalmente, debido a la presión, tuvo que denunciar al hoy encarcelado por negociación incompatible (delito con pena de 6 años), pero no por otros delitos más graves. Si la investigación a Moreno por el caso Odebrecht no hubiera venido de Brasil, todo seguiría como antes. Esto solo es la punta de la madeja, con el transcurso del tiempo irán cayendo otras autoridades de Chim Pum Callao. Los fiscales ‘archivadores’ deben ser sancionados.

¿A cambió de qué los fiscales favorecen a los integrantes de Chim Pum Callao?

Nada es gratis. Moreno compró las conciencias de varios jueces, fiscales y congresistas para que lo favorezcan o lo salven de los múltiples procesos que tiene en su contra. Hay que tener en cuenta que el gobernador chalaco manejaba mil millones de soles anuales de la región. Es de conocimiento público que ha habido pago a trabajadores fantasmas, que finalmente, se supo que eran delincuentes, sicarios.

¿Quiénes más deben responder por estos actos delictivos?

Los órganos de control como la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura), Control Interno de la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) porque muchas veces con resoluciones aberrantes y contradictorias absuelven a los fiscales corruptos.

Otro punto preocupante es que la mayoría de integrantes de Chim Pum Callao están siendo investigados…

Ya mandaron a la cárcel a Alex Khouri (ex presidente regional del Callao y ex candidato a la alcaldía de Lima) y a Moreno. Aún hay muchos más que están en calidad de investigados, como Juan Sotomayor (alcalde del Callao), Omar Marcos (alcalde de Ventanilla), entre otros, por presuntos actos de corrupción.

¿Cree que los integrantes de Chim Pum Callao conocían los presuntos actos irregulares que cometía Moreno?

Quiero precisar y tengo pruebas que acreditan que el gobernador Moreno, Juan Sotomayor (alcalde del Callao), Omar Marcos (alcalde de Ventanilla), los traficantes de tierra, Mujica y la banda del ‘Cholo’ Jacinto operan junto a policías, jueces y fiscales para apropiarse de terrenos irregularmente.

¿Tiene pruebas?

Muchas, y una de ellas es una resolución del Tribunal de Disciplina de la Policía que ha sancionado a todo el departamento de Homicidios del Callao que, para arrebatarnos el terreno que era del Mercado de Oquendo, contrató a policías de esa área y a algunos miembros de la banda del hoy fallecido ‘Cholo Jacinto’ para que se concrete el ilícito. Esa organización tiene como objetivo apoderarse de todos los negocios delictivos de la provincia del Callao, como el tráfico de terrenos y de drogas.

Un fiscal, dos testigos y el ex procurador anticorrupción del Callao han denunciado ser víctimas de amenazas. ¿Será una coincidencia?

En el Callao nada es coincidencia. Félix Moreno está coludido con los delincuentes. Y sé que está frase me traerá problemas, pero yo lo digo porque también he sido víctima de él.

En el Congreso de la República se evalúa conformar una comisión que investigue los actos de corrupción que se suscitan en el Callao. ¿Qué le parece?

Ahora salen a decir que hay que formar comisiones investigadoras cuando muchos de ellos se han quedado callados por más de 25 años. Estos actos de corrupción se han realizado a vista y paciencia de los últimos ex presidentes y hasta del propio Pedro Pablo Kuczynski hasta lograr que el puerto del Callao se haya convertido en el primer exportador de cocaína del mundo.

Más información

“Soy empresario metalmecánico. Estudiaba Contabilidad en la Universidad San Marcos, pero no acabé la carrera porque me dediqué a trabajar. He sido víctima de amenazas de gente vinculada a Félix Moreno debido a la denuncia que hice por el caso Oquendo”.

“Frente Callao Dignidad lo conformamos hace pocos meses personas de distintos partidos o colectivos del Callao, cuyo único objetivo es luchar contra la corrupción. Quiero dejar en claro que no vamos a participar en las elecciones chalacas”.

“Presenté una denuncia contra Moreno y Oscar Peña por el caso Oquendo, pero el fiscal anticorrupción del Callao Wils Gonzales archivó mi denuncia, por eso presenté Queja de Derecho y la fiscal superior Janet Vizcarra ordenó formalizar la denuncia y continuar con la pesquisa”.