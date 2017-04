Víctor García Toma: "Proyectos sobre medios son inconstitucionales”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Dos proyectos de ley del fujimorismo que involucran a los medios de comunicación siguen generando polémica. El jurista Víctor García Toma opina sobre ellos, así como del caso del ex presidente Alan García con Odebrecht y los últimos fallos judiciales en torno a la ex primera dama Nadine Heredia.

¿Qué procedimientos debe seguir la justicia tras conocerse la existencia de las iniciales ‘AG’ relacionadas al proyecto de irrigación Olmos en las anotaciones de Marcelo Odebrecht?

Como se ha venido haciendo en los casos anteriores, hay que esperar las precisiones que haga el señor Marcelo Odebrecht. En lo que se refiere al presidente Alan García, ya mencionó que no tiene ninguna relación con esa anotación y que podría referirse a la empresa Andrade Gutiérrez. Eso tendrá que ser corroborado.

Teniendo en cuenta que Odebrecht señaló que ‘OH’ es Ollanta Humala, ¿tiene sentido que García diga que las siglas ‘AG’ no se refieren a él?

Tiene sentido porque, en efecto, una de las empresas que postuló (para la adjudicación de Olmos) fue Andrade Gutiérrez. Tenía interés en el tema, así que resulta coherente esa afirmación, pero todo será corroborado con la información que existe en Brasil.

Por otro lado, hace unos días se dio una resolución judicial que le permite a Nadine Heredia abandonar el país sin solicitar autorización a un juez. ¿Fue una mala decisión? ¿Quién habría fallado?

El Poder Judicial, a través de dos de sus órganos, asumió posiciones diferentes. Por un lado, declaró válida la información de las agendas y, por el otro, levantó las tenues medidas restrictivas que tenía en torno a la posibilidad de salir del país sin autorización del juez. Todo esto se dio dentro del marco de que la situación que existe hoy es más grave que la de enero. En consecuencia, la posibilidad de un peligro de fuga se hace más notoria.

¿Cree que se equivocó, entonces, el Poder Judicial?

Es una mala decisión, pero también hay que reconocer que el Ministerio Público está actuando aquí de manera lerda, porque ya tenía nuevos elementos de convicción y dijo que iba a solicitar medidas más fuertes para que el Poder Judicial no tomara las decisiones que ahora estamos criticando. Si ahora la reacción de la Fiscalía es solicitar medidas cautelares más intensas, significa que se ha demorado.

¿Se dan las condiciones para que la Fiscalía solicite prisión preventiva?

Eso está en manos de la autoridad judicial. Hoy existen más razones que en enero para dictar mayores medidas cautelares. La situación de Nadine Heredia es complicada.

¿Cuál es su opinión sobre los proyectos presentados por el fujimorismo que involucran a los medios de comunicación? Uno pretende que sentenciados por corrupción no ocupen cargos directivos en medios y otro propone crear un impuesto de 2% anual a empresas periodísticas para destinarlo a canillitas.

Fuerza Popular, al parecer, considera a la prensa en términos negativos. Esta no es la primera medida con la que intentan afectar a los medios de comunicación. Eso hay que resaltarlo porque se estaría ejerciendo la iniciativa parlamentaria en contra de los medios.

¿Tienen particular interés?

Así es, un particular interés pero subrayado y con negrita que, si no lo cortan, será una patología. Encima estas medidas son inconstitucionales e inconvenientes. Son malos proyectos.

¿Por qué?

El primer proyecto, para que las personas que tengan procesos abiertos no puedan formar parte del directorio, era inconstitucional. La corrección, si bien atenúa este problema, no lo salva de ser un mal proyecto porque, como dice la Constitución, los medios de comunicación solo deben ser objeto de sanción por el ejercicio del acto de informar. Toda otra medida que no esté en el control post, genera inconvenientes.

¿Y sobre el segundo proyecto, el de los canillitas?

Ahí el tema es por qué hacer responsables a los dueños de los medios de comunicación del tema de seguridad social, que es competencia del Estado. De lo contrario, entonces aquellas personas que se encargan de la distribución o venta de productos generados por la industria también tendrían que recibir el beneficio, como las ‘yanbalistas’.

El premier Fernando Zavala dijo que no se pueden direccionar impuestos.

Así es. Este proyecto es absurdo e inconstitucional. Estos dos proyectos del fujimorismo, aunque fuesen compatibles con el ordenamiento jurídico, son inconvenientes, absurdos y tontos.

Finalmente, el congresista Carlos Bruce dijo estar a favor de liberar al ex presidente Alberto Fujimori. El presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que lo están evaluando. ¿Cuáles serían los caminos para ello?

El indulto es un acto particular que puede ser común o humanitario. En el caso de Fujimori tendría que ser un indulto humanitario, pero, hasta donde entiendo, no se cumplen los requisitos. Si se trata de regular situaciones generales, tendría que ser a través de una ley. Este tema se está canalizando adecuadamente. Como dijo el presidente, está en evaluación y no se trata de resolver un caso en particular.

Autoficha

“Soy abogado de la Universidad San Martín de Porres, tengo una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal. Fui magistrado y presidente del Tribunal Constitucional (TC). Dirigí el Ministerio de Justicia en el gobierno de Alan García”.

“He sido juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y profesor de Derecho de la U. San Martín y de la maestría en Gobernabilidad de la misma universidad”.

“También he sido profesor de la Academia Diplomática del Perú, profesor en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, profesor en la Universidad Villarreal, profesor en la Escuela Superior de Administración Pública y profesor de la Escuela Superior de la Policía”.