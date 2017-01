Víctor A. García Belaunde: "Odebrecht usó y abusó del Perú por sobornos"

Hoy se instala en el Congreso de la República la comisión parlamentaria que investigará el caso Lava Jato. El legislador Víctor Andrés García Belaunde adelantó a Perú21 los primeros pasos de su plan de trabajo y cuestionó la inacción de la Fiscalía en este caso. Aquí la postura del integrante del mencionado grupo legislativo.

La comisión Lava Jato empieza a trabajar desde hoy. ¿Cuál sería el plan de trabajo?

Así es. Mañana (hoy) elegimos al presidente, vicepresidente y secretario del grupo. Trabajaremos sobre la base de la información que recopiló la comisión Lava Jato de la gestión parlamentaria pasada, que presidía Juan Pari. Lo que halló es meritorio y sobre la base de ello profundizaremos las investigaciones para establecer indicios razonables y hallar a los cómplices directos e indirectos.

¿Hacia dónde apuntan?

El objetivo es establecer cómo operaba Odebrecht y otras empresas constructoras vinculadas al caso Lava Jato, además de identificar a quiénes coimeaban, quiénes eran sus contactos e intermediarios. El trabajo es muy arduo y actuaremos con responsabilidad, altura, transparencia y guardando la reserva del caso.

Teniendo en cuenta que la Fiscalía advirtió que no dará información, ¿de dónde sacarán insumos para sus investigaciones?

Tomaremos testimonios a diversas personas que estén involucradas en la investigación o que tengan información que nos puedan proporcionar al respecto. Hay muchos funcionarios de segundo y tercer nivel que están pasando desapercibidos, como funcionarios de Proinversión, Ositran, gobiernos regionales y municipales, entre otros. Estos podrán ser piezas claves en la búsqueda por la verdad. Además, realizaremos levantamientos de secretos bancarios, bursátiles y tributarios para poder obtener más información. Pediremos colaboración al Ministerio Público, y a la misma constructora Odebrecht, que se ha comprometido a colaborar con las investigaciones del Perú.

Pero la Fiscalía ha dicho que la información es reservada.

Seremos impulsores de nuestra propia investigación. Las pesquisas de la Fiscalía siempre son más lentas que las de nosotros. Esperemos que Odebrecht también se confiese en el Perú, como lo hizo con Estados Unidos. Además, a través de nuestras embajadas, podemos obtener información.

El ex congresista Juan Pari ha manifestado que los US$29 millones solo serían la punta del iceberg.

Habrá muchas sorpresas más. Hasta ahora, solo se conocen los US$29 millones que Odebrecht ha reconocido que pagó en sobornos a funcionarios peruanos. Odebrecht usó y abusó del Perú por los sobornos que realizó a los funcionarios. Sobrevaloró las obras. Los montos se duplicaron.

Ya hay una lista de posibles convocados en su grupo de trabajo, como los tres ex presidentes Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, así como el ex gerente de Odebrecht Jorge Barata, entre otros…

Sobre la base de la información que se ha dado a conocer, es inevitable dejar de convocar a los ex presidentes (Humala, García y Toledo) y funcionarios vinculados al sector público y privado porque tienen mucho que aclarar.

¿Quién presidirá el mencionado grupo de trabajo? Se especula que sería la legisladora Karina Beteta.

Aún no lo hemos decidido. Esperamos que sea el que esté más capacitado.

Algunas voces consideran que el Congreso no debe investigar el caso Lava Jato para evitar que el caso se politice…

El caso ya está politizado, pero hay que tener en cuenta que, cuando interviene la clase política, se avanza más rápido en las denuncias. Nuestro objetivo será que este caso se politice menos y se encuentre más la verdad. No perjudicaremos la investigación fiscal.

¿Cree que el informe final del Congreso aportará a la investigación fiscal?

Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de Orellana, hemos entregado material que ni ellos mismos tenían. Ahora hay muchos detenidos.

La Fiscalía anunció que, como estrategia del Ministerio Público, se está incorporando a Odebrecht en el proceso de investigación por el pago de sobornos en el Perú. Además, que ya negocia con esta firma la entrega de un adelanto del dinero obtenido ilegalmente…

Me parece que es una actitud positiva, pero el gobierno tiene que evitar que Odebrecht siga trabajando en el Perú y resguardar sus intereses. Se tiene que evitar que huyan del país para que paguen por los actos de corrupción que han cometido. Odebrecht tiene que devolver e indemnizar. El gobierno debe bloquear todas las transferencias para asegurar la indemnización en el futuro. Si el gobierno no lo hace, estaría actuando en complicidad con Odebrecht.

¿Cuál es su opinión sobre los avances de la Fiscalía?

La Fiscalía dice ahora que recién ha empezado a investigar desde noviembre pasado y no es así. Este caso de corrupción vinculado al Perú se dio a conocer hace un año. La Fiscalía no le dio la importancia del caso. Espero que reaccionen y recobren el paso perdido. Espero que tengamos lazos comunicantes entre ambas instituciones.

Autoficha

“Soy abogado de profesión. Integro la comisión investigadora Lava Jato. Me inicié en la política en 1980. Soy congresista desde el 2006. He integrado la comisión Orellana. Pertenezco al partido Acción Popular. Fui diputado de la República desde el año 1985 hasta 1992”.

“Nuestra investigación ya no partirá de cero. Tenemos una base que nos dejó la comisión que presidió Juan Pari en la legislatura pasada. Por ello, el compromiso es más grande. Actuaremos con transparencia y objetividad. No habrá privilegios”.

“La firma Odebrecht ha realizado obras en Perú por más de 12 mil millones de dólares. Creo que, desde el Congreso, la comisión Lava Jato puede actuar bien y de forma transparente para llegar a la verdad. Nuestra investigación contribuirá para hallar a los responsables de este caso”.