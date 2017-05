Víctor A. García Belaunde: "Chinchero debilita también a Fernando Zavala"

Una sucesión de hechos llevó a renunciar al vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Su manejo del contrato y la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, Cusco, fue su cruz. El congresista Víctor Andrés García Belaunde comenta el caso.

Finalmente renunció Martín Vizcarra al MTC, que era lo que usted pedía…

-Se ha visto obligado a renunciar ante tanta evidencia y tanta incoherencia, porque, de otra manera, hubiera sido censurado y eso lo hubiera perjudicado muchísimo más en su imagen política y en su autoridad moral como vicepresidente de la República.

¿Otros funcionarios cercanos a Vizcarra, como su viceministra, Fiorella Molinelli, o los directivos de Ositran, también deben renunciar?

-Sí, yo creo que todos los funcionarios mencionados en el informe de la Contraloría, que son 10 en total, deben renunciar. Lo que demuestra ese informe es lo que yo dije el jueves, es decir, que hay evidencia de un choreo y el perjuicio para el Estado es US$40 millones. O sea, yo tenía la razón.

¿Deben continuar las investigaciones del caso contra Vizcarra y otros?

-Esto tiene que seguir en el Ministerio Público y yo le diría que la Comisión de Fiscalización debe investigar desde el primer momento, desde 2014, todo lo que pasó en esta concesión.

¿Debe pedir facultades especiales esta comisión?

-Sí, porque, además, acá hay un corruptor y un corrupto. Esto es como bailar tango, siempre es de dos. Aquí está el que da y el que recibe, y acá ha habido un perjuicio para el Estado que no es gratuito y, por lo tanto, los que han pagado también tienen que estar involucrados en la investigación.

¿Y quiénes serían el corrupto y el corruptor en este caso?

Bueno, los corruptos son los que han firmado el contrato en sus dos etapas siempre beneficiando a Kuntur Wasi. Evidentemente Kuntur Wasi ha tenido un operador corruptor ahí.

Usted se preguntaba qué intereses había detrás de la construcción del aeropuerto de Chinchero para que un ministro se juegue la vida. Bueno, ya no hay contrato.

-Yo he visto mucho entusiasmo y pasión en defender a como dé lugar el contrato y la adenda.

¿Interés de quiénes?

-Del ex ministro Vizcarra, del primer ministro Fernando Zavala y del entorno de ambos. Yo, en la experiencia política que tengo, nunca he visto esta defensa casi irracional, ilimitada, de un proyecto de esta naturaleza, que es una obra importante pero no es la gran megaobra. No es una Interoceánica, un Tren Eléctrico, un Gasoducto del Sur, y sin embargo he visto mucha pasión, fervor e intransigencia inusual en términos políticos.

A pesar de que el Congreso, la Contraloría, la Fiscalía, estaban en contra…

-A pesar de que navegaban contra la corriente, han hecho todo eso.

¿Es una buena noticia que se haya cancelado el contrato?

-Yo creo que es una buena noticia para todos; mala para el ex ministro Vizcarra, porque su imagen se ha deteriorado, al igual que la de Zavala, que ha sido otro de los grandes defensores del proyecto. Ambos se la han jugado de una manera torpe y con un fanatismo casi islámico.

El Gobierno dijo que el aeropuerto igual se construirá. ¿Las empresas que integran Kuntur Wasi deberían poder participar?

-El Gobierno está dispuesto a gastar dinero en el aeropuerto porque así se lo han hecho saber a los concesionarios a través de la adenda que firmaron. El dinero para hacer el terminal y la pista está ahí, lo va a poner el Estado.

¿Debería ejecutarlo el mismo Estado, entonces?

-Si tiene el dinero, ellos deberían ejecutarlo. No hay aeropuerto en el Perú que haya sido hecho por una actividad privada. Luego, después de construido el aeropuerto, llave en mano, lo pueden licitar y ahí no pueden oponerse a que Kuntur Wasi participe, pero bajo otras condiciones. Se le puede exigir que le abone al Estado el 50% de todos los ingresos porque ya está hecho el aeropuerto. El Estado y Cusco ganarían mucho más así.

Hablaba usted también de la responsabilidad del premier.

-Él se la ha jugado totalmente. Fue un despiste hacer renunciar a su hermana a una de las gerencias de Kuntur Wasi. Además, cuando renuncia ya estaba firmada la adenda. Entonces, en el fondo, el premier ha estado detrás de todo. ¿Cuál es el interés de Zavala en esto? Él ha mostrado más interés por Kuntur Wasi que por la reconstrucción.

Sin embargo, en el Congreso no se ha cuestionado tanto a Zavala como sí a Vizcarra.

-Es que esta es una responsabilidad del sector, que lo dirige Vizcarra. Pero todos sabemos que esto lo dirige el premier.

¿Este proyecto para Chinchero lo ha dirigido en la sombra Fernando Zavala?

-Detrás de Vizcarra ha estado Zavala. Y Zavala también debería asumir su responsabilidad.

¿Y qué consecuencias debería asumir? ¿Renunciar?

-Esto debilita mucho a Zavala también. Definitivamente no es una buena performance de él. No es un ministro ausente de Chinchero; ha estado presente siempre y eso lo debilita.

Autoficha

“Soy congresista de Acción Popular. El ex ministro Vizcarra actuó como titular del MTC , no como vicepresidente. Como vicepresidente su firma no vale nada, salvo que esté encargado del despacho presidencial. De lo contrario, ese cargo es decorativo, accesitario”.

“No podían continuar con el contrato porque tenían todo en contra: procesos en la Fiscalía, denuncias de la Procuraduría, críticos muy fuertes en el Congreso, amenaza de acusaciones constitucionales y la población de Cusco ya cambiaba de opinión”.

“Se ha demostrado hasta la saciedad que la adenda es el argumento de la burla, que se usa para pasar por encima una serie de requisitos y compromisos. La adenda, en el Perú, es un instrumento de corrupción. Sabiendo eso el Gobierno, nunca ha debido firmar esta adenda”.