Víctor Andrés García Belaunde: "Audio demuestra unos lobbies muy grandes" [Entrevista]

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Un nuevo episodio del caso Chinchero se escribió ayer, con la difusión de un audio, en el dominical Panorama, de una conversación entre el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne y el contralor general, Édgar Alarcón , poco antes de que el órgano de control emita su informe sobre la adenda para la construcción del aeropuerto en Cusco. ¿Hubo presión o no de Thorne y del gobierno? El congresista Víctor Andrés García Belaunde opina.

¿Cuál es su primera reacción tras la difusión del audio?

-En primer lugar, a todo nivel las grabaciones se están haciendo parte de la vida y eso no es bueno, demuestra una conducta de total desconfianza y falta de consideración y respeto. Pero claro, yo supongo que el que ha grabado eso quiso dejar testimonio de una irregularidad.

¿Y sobre el contenido?

-Demuestra lo que ya sabíamos: unos lobbies muy grandes, muy poderosos, metidos en el gobierno, con participación de miembros del gobierno, para lograr una concesión casi gratuita de un aeropuerto por 40 años. Es un negocio casi perpetuo. Ahí hay intereses poderosísimos que hicieron que el gobierno se la juegue por entero por una obra que era importante pero que no es un Gaseoducto del Sur. Demuestra, además, que el gobierno ha estado dispuesto a usar cualquier instrumento para lograr su cometido. Por eso han salido trolles criticando a los que nos oponíamos con insultos, bajezas, denuncias, a través de topos.

¿Topos del gobierno?

-Así es, que buscan atacarte cuando de por medio estaban los intereses de ellos, y también usando a las autoridades del Cusco. El gobernador, el alcalde de Urubamba, el alcalde de Chinchero, el alcalde de Cusco, han estado sometidos a las prebendas que ofrecía el gobierno, o sea si el gobierno quería por plata el informe positivo de la Contraloría, la pregunta es: ¿por plata pedía el apoyo de las autoridades locales del Cusco? ¿Cuánto le ofrecieron al gobernador, a los alcaldes?

Pero ofrecer dinero a las autoridades locales del Cusco a cambio de apoyar el proyecto, es corrupción. ¿O no?

-Total. La pregunta es: ¿Este es un gobierno gansteril? Es un gobierno gansteril que está dispuesto a jugársela por entero para conseguir sus objetivos, un gobierno que cree que con el poder político y económico que tiene puede comprarlo todo, puede disponer del país a su libre albedrío.

¿Ese es el actual gobierno?

-La actitud es esa, es una actitud gansteril. No creo que todo el gobierno esté metido en esto, pero evidentemente hay un sector que quiere imponer sus condiciones para hacer grandes negocios para ellos mismos.

El congresista oficialista Guido Lombardi más bien ha dicho que el contralor fabricó una trampa al ministro Thone para sacarle una declaración comprometedora.

-Eso se tendrá que investigar. Cuando hay una grabación de esta naturaleza quedan mal los dos, el que graba y el que fue grabado. Estamos hablando de un chantaje del gobierno. Si el ministro de Economía utiliza el presupuesto nacional a cambio de un informe de la Contraloría, estamos hablando de cosas muy graves, estamos hablando de que el gobierno usa la plata de todos los peruanos para corromper a los altos funcionarios que no dependen del gobierno.

Thorne negó todo ello.

-¿Pero entonces para qué menciona el tema en el audio? ¿Por qué recibe al contralor ad portas de saber el informe sobre Chinchero? Ellos estaban seguros que el contralor iba a aceptar las dádivas del gobierno para hacer un informe favorable a ellos. Eso demuestra que el gabinete está comprometido, el premier está comprometido porque todos sabemos que él está detrás de todo este negocio de Chinchero. Él ha sido su principal promotor.

¿Cuál debe ser la actitud del Congreso?

-Esto es muy grave. Nunca se ha visto en la historia del Perú que un ministro de Economía chantajee al contralor. El ministro de Economía, en el fondo, es más poderoso que todos los ministros juntos porque es el que gira los cheques. El mismo dice en el audio “ya firmé, voy a convencer al presidente”. O sea, él convence al presidente, sí pues, los ministros de Economía convencen a los presidentes con números que a veces son engañosos.

¿Thorne debe renunciar?

-Yo creo que debe dar un paso al costado, pero esto compromete al gabinete. Zavala tiene que irse también, su hermana fue una de las gestoras de Chinchero. El gabinete ya no aguanta más.

¿Cree que el gobierno quiere un contralor pusilánime, como dijo Alarcón?

-Muchos gobiernos quieren un contralor pusilánime, eso es verdad, pero eso no quita que al señor Alarcón se le pueda permitir hacer negocios privados cuando su cargo no se lo permite. Eso también es inaceptable. Entiendo que todo esto ha salido por el tema de Chinchero y que eso demuestra la actitud gansteril del gobierno, pero el contralor no es una persona intachable.

¿Y debe renunciar?

-Sí, pero eso no significa que la Contraloría esté mal, porque el informe de Chinchero no es del contralor; es de la institución que tiene 2500 funcionarios de altísimo nivel. No creo que un contralor pueda cambiar un informe de la institución, como sí hicieron los señores de Ositran con sus informes internos.

Autoficha

“Soy congresista de la República por Acción Popular. Kuntur Wasi es un consorcio tramposo que quiso engañar al Estado con los intereses. Hay que negociar con ellos pero bajo ciertos límites. Hay que hacer una auditoría internacional que establezca exactamente cuánto gastó”.

“La gente de Kuntur Wasi tiene 5 aeropuertos y 1 puerto. Habría que revisar cómo obtuvieron esas concesiones y cómo la llevaron adelante y cómo hacen ahora para mantenerlas, porque sabemos que tiene graves problemas financieros”.

“Kuntur Wasi tenía la obligación de conseguir un aval de US$80 millones que no consiguieron para el Aeropuerto de Chinchero. Esa es una falta, por eso hay que saber conversar con ellos y no someterse al chantaje ni a los caprichos o abusos de esta gente”.