El nuevo vocero de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PpK), Vicente Zeballos , hace un análisis crítico de la labor del gobierno en su primer año de gestión. Ya enumera, empero, errores después del 28 de julio.

¿Qué línea de desempeño se trazará como vocero?

- Hemos pasado a ser la segunda fuerza del Congreso, luego de que se fraccionó el Frente Amplio. Como vocero, me corresponde articular de mejor manera las actividades de la bancada y articular la coordinación con el Poder Ejecutivo. Debemos tener una comunicación más fluida para lograr un trabajo permanente.

¿Esa comunicación cómo fue el primer año? Hubo inconvenientes entre congresistas oficialistas y ministros.

- Creo que debe construirse de mejor manera el trabajo directo no solo con el premier sino con los ministros, quienes estuvieron ajenos a esta comunicación.

¿Por qué se dio eso?

- Nosotros nos reunimos semanalmente con el premier y, sin darnos cuenta, nos hemos articulado solo con él. Ahora cada parlamentario se reunirá con los ministros, quienes deben tener una permeabilidad para atendernos. Eso se ha dado el primer año, pero a cuenta gotas.

¿Qué faltó en la vocería anterior, de Carlos Bruce?

- Creo que fue saludable. Hemos afrontado temas bastante críticos: censuras, la ley de presupuesto, los decretos legislativos, el voto de investidura. Todo lo ha sabido articular bastante bien.

¿No cree que el proceso que tuvo en la Comisión en Ética, que casi le merece una suspensión del Pleno, afectó en su vocería?

- Obviamente tuvo un impacto, lo obligó a tener cierto perfil bajo. Sin embargo, la bancada en todo momento le dio su apoyo. Pero sí, esto, definitivamente, mermó una mayor presencia, más efectiva, de nuestro vocero. En la labor interna, él siguió participando activamente.

¿Qué nota le pone al primer año de gobierno del presidente Kuczynski?

- Mi calificativo es 14. Hay que reconocer que hubo varias circunstancias que…

Y 14 es la nota mínima de aprobación. ¿El gobierno aprueba raspando?

- (Risas) Uno hace una evaluación de contexto. Justo cuando fueron aprobados los decretos legislativos vino el fenómeno El Niño costero. También estuvo presente el caso Lava Jato, el tema de la economía, la corrupción…

Además de los factores externos, también hubo errores, como la defensa a Chinchero. ¿Cree que se ganaron un pleito innecesario?

Definitivamente fue un error, eso hay que reconocerlo. Más allá del costo político que significó, en su momento se debió cortar.

¿Qué fue un error?

- Continuar impulsando la adenda. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado de costo político para el gobierno si rescindíamos el contrato?

Y cuando el tema Chinchero pasaba, nombran a Fiorella Molinelli ministra del Midis. ¿También fue un error?

- Yo no puedo negar que, al interior de la bancada, hubo algunas voces discordantes con ese nombramiento. Sin embargo, somos respetuosos de la discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo para nombrar ministros. Han hecho una evaluación de la experiencia, el conocimiento…

Pero no es la única que puede tener la capacidad para el cargo. Porque no me va a decir que el gobierno no tiene cuadros, ¿o sí?

- Así es, y hay mucha gente especializada en el gobierno y fuera del gobierno para asumir esta responsabilidad. Pero le reitero que esta es potestad del Ejecutivo.

¿Usted está en contra del nombramiento de Molinelli?

- Considero que no fue pertinente porque ya estaba zanjado el tema de Chinchero.

¿Y cree que debió haber más cambios ministeriales en la víspera de las Fiestas Patrias?

- Consideramos que era la oportunidad, después de un año, de que en el país, luego de una evaluación, exista un refresco en el gabinete ministerial. Esperábamos algunos cambios, sin embargo no se dieron. Entendemos que el próximo mes van a darse.

¿Entonces los cambios fueron insuficientes?

- Exactamente.

¿En qué carteras debió renovarse a los titulares?

- Mire, yo sí creo que debe haber un refresco, pero no entro en la particularidad de mencionar en qué ministerios.

En el mensaje de 28 de julio el protagonista fue el proyecto de reforma del CNM. Varios juristas, y hasta el presidente del Poder Judicial, han dicho que, de aprobarse, politizaría a esta institución. ¿Piensa igual?

- Hay 5 proyectos en el Congreso para reformar el CNM. Al margen de ello, el presidente tiene iniciativa para presentar el proyecto de ley. Creo que lo positivo de esta propuesta es que ha originado un debate público, que es lo que se quiere.

Tal cual está el proyecto del Ejecutivo, ¿lo aprobaría?

- Definitivamente genera algunos riesgos. Por ejemplo, la designación del representante del Congreso, si hay una gran mayoría, podría ser sesgada.

Autoficha

“Soy congresista elegido por la región Moquegua. Soy abogado, profesor universitario hace 20 años, ex alcalde provincial de Moquegua, ex presidente del Frente de Defensa de Moquegua. Las materias que me interesan son las constitucionales, parlamentarias y educativas”.

“Estoy en proceso de evaluación para militar en Peruanos Por el Kambio (PpK). Yo creo que es un partido joven, falta algo más de liderazgo, debería ser más orgánico. Esperemos que pueda superar estos inconvenientes y pueda posicionarse mejor”.