Úrsula Letona: “Revisaremos decretos sin apasionamientos”

El jueves, la Comisión de Constitución del Congreso recibirá al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, para que sustente los decretos legislativos que publicó el gobierno. Úrsula Letona, quien dirige el subgrupo de control político, asegura que el trabajo de la comisión será sin tintes políticos.

¿Cuál es el ánimo de la Comisión de Constitución previo a la sesión con el premier?

El grupo ya está trabajando. Nos hemos reunido en varias oportunidades para analizar los decretos legislativos y el ánimo es positivo, con la mejor voluntad de que estos decretos legislativos definitivamente impacten en los ciudadanos de a pie, mejoren sus condiciones de vida, ayuden al gobierno a destrabar inversiones, a inyectar las reformas que nuestro país necesita.

¿Qué resultado espera tras la revisión de los decretos?

Esperamos que la mayoría de los decretos legislativos cumplan con los requisitos que están establecidos, que es que estén dentro del marco de las competencias que han sido delegadas y que no atenten contra la Constitución. Tenemos toda la buena intención de, incluso, en el caso de que algunos decretos vulneren la Constitución o no se encuentren dentro del marco de las facultades delegadas, poder coordinar con el Ejecutivo para que se gestione un proyecto de ley.

El subgrupo que usted dirige ha ido revisando los decretos conforme fueron publicados. ¿Qué objeciones tienen? Colegas suyos ya expusieron sus reparos.

Hemos recibido observaciones de todas las bancadas menos de la del gobierno, lógicamente. Los congresistas cuestionan, por ejemplo, el tema del INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas). Si el INEN viene funcionando, ¿por qué pasarlo al Minsa (Ministerio de Salud), que es un caos? ¿O por qué bajarlo de categoría?

¿Pero sí está dentro del marco de las facultades?

No hemos llegado todavía a la revisión de ese decreto, pero definitivamente vamos a analizar si en las facultades delegadas estaba el tema de salud o si esto se enmarca dentro de la modernización del Estado, que es uno de los temas que el Ejecutivo pidió.

El congresista Becerril dijo que el Ejecutivo pasó el INEN al Minsa por el presupuesto que maneja. ¿Cree lo mismo?

Ese tema no lo vemos nosotros. Se han despertado muchas pasiones y no entendíamos cuál era el apuro, porque si era un tema de modernización de la gestión del INEN, pudo preguntarse mejor. Como le digo, no hemos entrado al tema de fondo, pero sí sabemos que hay muchos cuestionamientos de la ciudadanía. Estos decretos los vamos a revisar sin apasionamientos, pensando en lo que sea mejor para el Perú.

Sobre la formalización minera, el ex ministro de Ambiente Manuel Pulgar-Vidal cuestionó el decreto del gobierno. ¿Cuál es su opinión?

El señor Pulgar-Vidal no tiene autoridad moral ni académica ni profesional para criticar estos decretos. Acordémonos que la formalización minera que él impulsó con el Ministerio de Energía y Minas fue un absoluto fracaso. Es bien complicado que una persona que ha fracasado en la formalización minera tenga argumentos para cuestionar este mismo tema. Nuevamente, el trabajo de la comisión es sin apasionamientos, sin tintes políticos, sin cuestionamientos previos. Vamos a ir al tema de fondo, que es la constitucionalidad de las normas y que estén enmarcadas dentro de las facultades.

En los decretos de corrupción, el gobierno creó la Procuraduría General. Su titular sería elegido por el Ejecutivo. ¿Es una buena medida?

Creo que todos los partidos hemos coincidido en que debe haber una Procuraduría independiente. Lo que hay que ver es los matices. En el caso de Fuerza Popular, hablábamos –una propuesta de la congresista Yeni Vilcatoma– de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designe al titular. Como esto merece una reforma constitucional, hubo demasiada aversión a que sea el CNM el que lo nombre. Ninguna fuerza política, salvo Acción Popular, estuvo de acuerdo. Por eso, Fuerza Popular también planteó fórmulas alternativas.

Que lo designe el Congreso.

Pero lo que hay que mirar aquí es si esta propuesta del Ejecutivo se enmarca dentro de una reforma constitucional. Si es así, no estaría dentro del marco de facultades delegadas y diremos “no va”, y si el proyecto implica una modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, saldrá como constitucional, pero merecerá un proyecto de ley del Congreso que haga la reforma constitucional.

El gobierno también publicó un decreto para que cabecillas puedan acogerse a la colaboración eficaz. Martín Belaunde Lossio podría acogerse a esto. ¿Está de acuerdo con la iniciativa?

Yo lo vería más por el tema de fondo. Si esto va a permitir que las bandas organizadas de nuestro país caigan, que se acoja incluso Martín Belaunde. Pero si esto tiene nombre y apellido para beneficiar a ciertos cabecillas, creo que hay que mirarlo con pinzas. Lo que veo es que el crimen organizado es un sistema en el cual no solo el Ejecutivo, sino también el Poder Judicial y la Fiscalía deben fijar una posición única y establecer normas que nos garanticen que finalmente estos cabecillas caigan.

Autoficha

“Soy congresista por Lima de Fuerza Popular. Dentro de la Comisión de Constitución tenemos un subgrupo de control político que yo presido. Lo integran el congresista Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista) y el congresista Vicente Zevallos (Peruanos por el Kambio)”.

“Luego de que emitamos nuestros informes, donde recomendamos la constitucionalidad, inconstitucionalidad total o parcial de los decretos, esto pasa a la comisión, donde votamos y luego recién emitimos la opinión de la comisión al Pleno”.

“Cualquier mecanismo que eleve el nivel técnico de la discusión política al interior del Congreso es bueno. En cuanto a eso, la bicameralidad nos procura una discusión doble, pero creemos que es un tema que no podemos seguir postergando y debe haber un consenso”.