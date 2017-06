Úrsula Letona niega que Fuerza Popular busque la confrontación con el Ejecutivo y asegura que las interpelaciones no conllevan necesariamente una censura. Además, advierte que falta cohesión en el gabinete y una agenda de gobierno definida.

Mercedes Aráoz habló de un diálogo entre PPK y Keiko Fujimori, pero ahora el premier dice que no hay un tema en particular que amerite un eventual encuentro.

Se está volviendo una constante, a nivel del Ejecutivo, tomar el nombre del presidente. La convocatoria a un diálogo nacional por la gobernabilidad o la agenda Ejecutivo-Legislativo debería partir del presidente y no de emisarios o personas que tomen su nombre. Sobre Mercedes Aráoz, creo que haría mal el Ejecutivo al plantear un diálogo a través de ella, cuyo comportamiento no denota voluntad de diálogo.

¿Y hay voluntad de diálogo en Fuerza Popular?

Siempre que hemos sido convocados, hemos tenido la voluntad de asistir. Hemos ido al Acuerdo Nacional, nuestra lideresa ha participado en la junta que promovió el cardenal Juan Luis Cipriani, siempre vamos a anteponer los intereses del país.

El cardenal ha señalado que ese diálogo fracasó…

Coincido con él, pero no de nuestra parte. Tres días después del diálogo, fue el señor Kuczynski, quien lo petardeó diciendo que no se iba a someter a la mayoría del Congreso en forma despectiva. Esa actitud confrontacional y sus mensajes intermitentes buscando confrontación no contribuyen al diálogo. Él debería ser el primer llamado a buscar consensos y coincidencias.

Fuerza Popular también confronta, por ejemplo, con las interpelaciones; no se concretaba la de Basombrío y ya anticipaban otra.

Los ministros deben ver en la interpelación una oportunidad para explicarle al país cómo ejercer su cartera. Las interpelaciones a (Jaime) Saavedra o (Martín) Vizcarra no las promovimos nosotros, sino fuerzas minoritarias; esta acusación no solo es incorrecta, sino, además, injusta.

¿Es necesaria una reunión entre PPK y Keiko Fujimori?

En este Congreso, las fuerzas políticas dialogamos y encontramos consensos. En cuanto al Ejecutivo y oposición, tiene que haber una reflexión del Ejecutivo acerca de estos escasos actos de gobierno que se están adoptando y el planteamiento de una agenda mínima.

¿El fujimorismo quiere cogobernar?

No, el fujimorismo tiene claro, y es una posición personal, que el pueblo nos ha elegido para lograr un equilibrio de poderes. Hay tareas que son inherentes al Ejecutivo respecto de las que nosotros no nos hemos metido. Lo que sí no vamos a permitir es que el Ejecutivo, que ha estado plagado de errores y decisiones incorrectas en estos diez meses de gobierno, pretenda coinculparnos en la responsabilidad.

A todo esto, ¿dónde está Keiko Fujimori? No se advierte un liderazgo en la principal fuerza opositora.

Es una apreciación incorrecta. Yo siento presente a nuestra lideresa en cada reunión de la bancada y eso se ha traducido en los mensajes que Keiko ha proporcionado a la opinión pública sobre hechos relevantes. Creo que guarda prudencia respecto del rol que le toca como lideresa de la oposición, respetando la institucionalidad del gobierno porque el diálogo tiene que ser institucional, no solo de las personas.

¿Aceptarán la cuestión de confianza o apoyarán la censura al ministro Thorne?

Ahí estamos con las minorías; la censura la presenta Frente Amplio y el ministro de Economía no ha tenido la capacidad de zanjar esa cuestión de confianza, nunca reconoció falta ética o error político. Se ha presentado como una persona íntegra, ética, pero la ética no solo se ejerce cuando nos están grabando, sino incluso cuando no hay cámaras. (…) El mensaje del Congreso ha sido que dé un paso al costado. Si no, vamos a tener que censurarlo.

¿El Ejecutivo debe aprovechar esta situación para evaluar al gabinete?

Creo que sí. Siempre hay la oportunidad –en una crisis como la que atraviesa el Ejecutivo– de evaluar el desempeño de los ministros. Creo que hay ministros que deberían evaluar seguir en el gabinete y me voy a referir al titular del Interior, que es flagrante que el cargo le ha quedado grande. En Salud, quienes hemos estado en el norte no podemos compartir las expresiones de la ministra de que la epidemia del dengue era un psicosocial; en ese momento el presidente debió exigirle la renuncia…

¿Es necesario un cambio en el premierato?

Es una evaluación que corresponde al Ejecutivo. El premier no ha tenido la capacidad de tender puentes y ha tenido en algunos casos una actitud bastante confrontacional; eso no hace bien a generar ese diálogo político que es necesario en beneficio del país.

¿Es necesario un premier más dialogante?

Creo que un premier que pueda articular con otros ministros. Elmer Cuba explicaba que esto es un club de amigos que se reunió unos días antes de asumir la presidencia el señor Kuczynski; lo que evidenciamos es una falta de conducción y alas al interior del gobierno, no hay un gabinete cohesionado.

Autoficha:

“Soy abogada, máster en Gestión Pública y me interesa muchísimo el tema constitucional. Soy casada, tengo cuatro hijos . (…) He pasado de ser una mamá muy presente a ser una mamá poco más que ausente; es lo más difícil, pero es parte del sacrificio para hacer un buen papel”.

“Tengo una experiencia, previa a la parlamentaria, de 13 años en siete ministerios distintos, por lo que el Congreso no me es ajeno. Hoy, que soy congresista, soy una de 130 voluntades y el gran reto que tenemos es generar consensos”.