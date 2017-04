Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular: “El liderazgo de Keiko es indiscutible”

Por Mariela Balbi

Periodista

Condena la homofobia y la pedofilia del Sodalicio. Argumenta que el decreto sobre crímenes de odio contra los homosexuales enviado por el Ejecutivo es absolutamente inconstitucional. Es un problema de forma y no de fondo dice Letona y anima a que se presente un proyecto de ley al respecto. Ella votará a favor.

El proyecto de ley sobre control de los medios presentado por usted y la congresista Alejandra Aramayo ha causado total rechazo, ¿buscaban eso?

Hicimos modificaciones, eliminando el artículo sobre el consejo de vigilancia de los medios y respetando la presunción de inocencia. Hemos venido al Congreso a legislar no solo en temas cómodos si no también en los que resulten incómodos para ciertos sectores. Si a los señores no les gusta no se puede presentar nada. Nuestro proyecto de ley no busca limitar la libertad de expresión, sí que los corruptos no se refugien en los medios de comunicación.

¿Cuál es el antecedente?

Por ejemplo el caso de Rodolfo Orellana, que utilizaba una revista, Juez Justo, para atacar a personas como Julia Príncipe, que merece todo nuestro reconocimiento.

Orellana no estaba condenado…

Tenía 27 procesos penales en trámite por usurpación, estafa. Sabíamos qué clase de persona era. Repartía su revista gratis, especialmente en las cortes. Basándonos en la Defensoría, ahora el proyecto indica que los condenados por corrupción en agravio del Estado no pueden estar en los medios o incidir en su línea editorial, para que el ciudadano reciba información objetiva y veraz. Por el contrario, queremos proteger la libertad de expresión.

Estarían injiriendo en una empresa privada…

Existen muchas restricciones porque tenemos medios que utilizan concesiones públicas. La ley de Telecom le quita la concesión a una persona jurídica condenada por delito doloso. Esa restricción está, pero no incluye a los corruptos. Queremos cerrar el círculo.

¿Para qué abundar?

Este Congreso aprobó la muerte civil, los corruptos no pueden ser funcionarios públicos, también se les restringe derechos políticos. Hoy un corrupto no puede ser candidato, alcalde, autoridad. Hemos visto que existe un peligro en que los corruptos vean en los medios la oportunidad de crear impunidad y por eso queremos cerrar el círculo.

Le dijeron que se refería a Graña y Montero…

El proyecto se presentó en febrero, hubo tiempo para reflexionarlo. No tiene nombre y apellido. El proyecto es contra los corruptos. Tiene un solo artículo con dos numerales: el primero referido a la imposibilidad de los condenados por delitos de corrupción asumir cargos vinculados a la línea editorial y el segundo respecto al accionariado o apoderado legal del medio de comunicación.

Verá el usuario si compra, mira o escucha a ese medio…

Hemos querido cerrarle el círculo a los corruptos.

Extiéndalo a cualquier ámbito, industrial, comercial…

Hay restricciones en los bancos. La ley proscribe que un condenado por delito doloso, estafador pueda ser miembro de los directorios.

Como dice el bolero, ¿por qué ahora? ¿Hay prisa?

No tenemos una coyuntura especial. Nos han acusado de no tener idoneidad moral, que el 5 de abril está aquí cerca. Ni Alejandra ni yo tenemos un pasado oscuro, o hechos de qué arrepentirnos.

Alberto Fujimori no podría ser miembro de un medio…

Ninguna persona condenada por delito de corrupción. No tiene nombre ni apellido. Las leyes no son retroactivas, cuando esto se apruebe será para adelante.

La congresista Patricia Donayre ha presentado un proyecto que declara la vacancia presidencial a quienes no cumplan con su plan de gobierno. Todos estarían fuera. ¿Otro despropósito?

Según la Constitución y el reglamento, un proyecto de ley se presenta, pasa a comisiones, se dictamina, se origina el debate y ahí opinan la sociedad civil, las instituciones. Nosotros tomamos decisiones de bancada al momento que se dictaminan los proyectos. La iniciativa legislativa no puede tener un filtro.

¿Qué piensa del proyecto tan psicodélico?

Aún no lo presenta en la bancada, supongo que lo hará. Pero veo una sobrerreacción respecto a Fuerza Popular. No está pidiendo la vacancia.

Lo dice. ¿Le parece bueno?

No podemos restringir la iniciativa de Patricia. Lo leeré y le haré mis comentarios a la interna. Es normal que discrepemos, somos 72, pero siempre a la interna. Hacia afuera procuramos proyectar la unidad, es lo que la gente quiere.

En la interna se pueden sacar los ojos…

Por supuesto y es lo que corresponde hacer a un partido político.

Eso no procede para Kenji Fujimori…

Es parte de lo que se viene construyendo, la democracia al interior del partido. He conversado con Kenji, él me ha manifestó sus observaciones al proyecto de ley de medios, siempre hay que ponderar el debate.

¿Se salió de la interna?

Sí. Ese es el llamado que le hemos hecho, tratar los temas en la interna y poder generar consensos.

¿Qué dijo?

Estuvo en la última reunión de bancada. Hizo observaciones al proyecto de medios, todas subjetivas, no de fondo. Nos toca consolidar la democracia interna.

¿Respetará la disciplina interna Kenji Fujimori?

Espero que dé argumentos de fondo en la discusión en el pleno. Sus argumentos en la interna son parecidos a los señalados por la prensa: que ser de Fuerza Popular podría ser una limitación para presentar proyectos vinculados a medios de comunicación. Me parece absurdo. Kenji dijo que ser parte del fujimorismo era tener una limitación respecto a los medios porque estos no nos quieren. Discrepo, tenemos derecho a ejercer nuestros derechos plenamente. Hemos actuado frente a los corruptos, perfeccionado el funcionamiento de la UIF. Tenemos un norte claro, la lucha contra la corrupción. Discrepar públicamente no está considerado como falta. Lo hemos exhortado a que lo haga en la interna. Esperemos.

¿Kenji Fujimori es una incógnita?

Dijo que es un tema de conciencia, que debe expresar su opinión. Nosotros tomamos decisiones en bloque como bancada. Hay amplio consenso, también dos observaciones que ponderamos. Proponen incluir también terrorismo y narcotráfico. Es una discusión interna. Me acusaron de decir que el debate solo se da en el Congreso y no es así.

No es un debate, es una andanada de críticas…

107 editoriales. Los he analizado. El doctor Samuel Abad, –amigo personal y me sorprende conocer su opinión por los medios, hubiera preferido que me llame– sostiene que hay que detallar con certeza los tipos penales. Lo haremos, pero no pueden restringir nuestro derecho a presentar la iniciativa.

¿Aplicarán el garrote de la mayoría?

Buscamos consenso y eso implica discusión. Ahora el consenso no puede ser que somos fujimoristas y que no tenemos iniciativa legislativa. Le enviaremos al Consejo de la Prensa todo lo actuado. Los argumentos deben ser jurídicos no subjetivos o políticos.

Les han volteado la cara…

No. Por ejemplo, la congresista Glave, que criticó la primera propuesta, dijo en varios medios que estaba de acuerdo en que los sentenciados por corrupción no participaran en medios. Está grabado, no puede desdecirse. Además no votan necesariamente los 72.

¿Por qué Keiko dio ese mensaje al país?

Hay temas importantes que debemos ver con el Ejecutivo, pero hay una agenda paralela que busca desprestigiar al fujimorismo y criticar nuestras decisiones. Quiere distraer a la opinión pública de los problemas de corrupción graves que vivimos. Nos hemos olvidado de Toledo, de Barata. Ella ha aclarado además nuestra posición frente a la comunidad LGTBI, nuestro respeto a la libertad de expresión y respondió las calumnias.

El presidente dijo que el proyecto limita la libertad de expresión y que no firmará nada…

Quisiera que el presidente nos diga en qué limita esta ley la libertad de expresión, que nos pase sus argumentos. Cuando vea que es contra los corruptos la firmará. El premier Zavala también emitió este juicio de valor. Le escribiré para que precise sus argumentos de fondo. Muchos opinólogos dicen que limita la libertad de expresión.

Es que es un mamarracho sin sentido, una injerencia…

(Ríe). No, es de interés público alejar a los corruptos de los medios. Así como hemos recibido críticas, no tan duras como mamarracho, también muchísima gente está a favor.

Las discrepancias de Kenji Fujimori también son con el decreto de urgencia 1323 sobre crímenes de odio contra la comunidad LGTBI que ustedes dicen es inconstitucional. Pero le están quitando derechos a esa comunidad…

Absolutamente falso. La comisión de control constitucional tiene el encargo de velar por que las facultades concedidas al Ejecutivo se ajusten a la ley de delegación. No ve el tema de fondo. El Ejecutivo restringió el concepto de violencia de género al feminicidio. Nunca planteó ni en las discusiones ni en la solicitud de facultades su necesidad de legislar en temas de orientación sexual o identidad de género. Si presenta mañana un proyecto de ley, le damos el trámite correspondiente. También se puede presentar al interior de la bancada.

Reconoce que es un formulismo innecesario que afecta a los LGTBI, ciudadanos…

El Tribunal Constitucional y el reglamento del Congreso exigen que los temas se ciñan a las facultadas otorgadas. Pueden cuestionar la ley. No tengo doble discurso, he conversado con pastores evangélicos y los grupos LGTBI. Dije que esto merece una iniciativa legislativa y un voto de conciencia.

¿De conciencia? Son derechos. ¿Tienen una bancada homofóbica?

No. Les manifesté que no puede existir discriminación respecto a la vida humana por orientación sexual, raza. Una vida vale igual si es mujer o LGTBI. Pero lo enviado por el Ejecutivo viola constitucionalmente el ámbito de las facultades delegadas. ¿Por qué no fueron expresos?

¿La bancada de Fuerza Popular se hubiera negado a ello?

No. Esa es una premisa discriminatoria y errónea presentada por Alberto de Belaunde. Dijo que no presentó un proyecto porque sabía que éramos homofóbicos. Falso. Está admitiendo que nos engañaron, que quisieron meter esto como si el Congreso fuera mesa de partes. Sostuvo también que Keiko es la que se opone, eso es una mentira y una ofensa. Nadie le dice al señor De Belaunde que está usando un tema sumamente sensible para la comunidad gay para hacer politiquería barata. Está aprovechando.

La congresista Glave…

También hace politiquería. Ella sabe mi posición. No he contado cuántos estamos a favor. Me parece que hay consenso.

¿Aprobarían una vía rápida si se presenta un proyecto?

Personalmente, sí. No se puede dar una pena simple porque se trata de una persona con una orientación distinta. En un país democrático eso no puede suceder. No se botará en bloque. El congresista De Belaunde miente. En la legislatura pasada, Cecilia Chacón votó por la unión civil. En esa época, el pastor Rosas, de nuestra bancada, hizo cuestión de Estado. Keiko aplicó el voto de conciencia.

¿Keiko está a favor del proyecto en el fondo?

Por supuesto, dijo claramente que no se puede discriminar por orientación sexual. Nuestro plan menciona el respeto de los derechos de las minorías. Lamento el aprovechamiento político de este tema. Los constitucionalistas han salido en medio a decir que el test de control que hemos aplicado es el correcto. Me sorprende que el premier salga a decir otra cosa y que critique al Congreso por hacer su trabajo. No puede decir que sí se pidió este tema porque está mintiendo. Lo reto a que me demuestre que está en el pedido de facultades.

Nuevamente, Kenji Fujimori discrepa con ustedes…

Somos 72. Al parecer a Kenji le ha salido la conciencia en las últimas semanas. Nadie ha hecho espíritu de cuerpo con su posición.

¿Estas discrepancias entre los Fujimori son una suerte de divertimento?

Cuando leo sobre estas conspiraciones me causa mucha risa. Trabajamos duro, no tenemos tiempo. No me entramparé con Kenji en una discusión estéril. Él tiene una posición subjetiva, la mía es jurídica. Él participa poco en la bancada. Es más de escuchar. No tiene un régimen especial, tengo una cordial relación con él, soy vecina de bancada. Él está interesado en construir un perfil. Tengo un hijo adolescente, Kenji es un chico, está creciendo.

Tiene 37 años…

No todos maduramos igual. No está peleado con su hermana, siempre se discrepa en FP. El liderazgo de Keiko es indiscutible, no veo en Kenji condiciones para competir con ella como lo dice un sector de la prensa. Creo que lo que quieren es partirnos, no gusta que seamos 72. Hay cierta prensa que si no habla mal de nosotros no existe o determinados congresistas.

¿Quiénes?

Por ejemplo la congresista Mercedes Aráoz. Los titulares que ella saca siempre son para hablar mal de nosotros. Trabajé con ella cuando era ministra, pero ahora es otra persona. Jamás pensé que dijera que Keiko era mala hija y mala madre. O cuando dijo que Pepe Chlimper era un delincuente.

¿Cuál es el perfil que quiere crear Kenji Fujimori?

Su tuit sobre el Sodalicio es crítico y para nosotros fue nauseabundo que la Fiscalía archive el caso. Eso no significa que nos prestaremos a la intención política del congresista De Belaunde de formar una comisión que no tenía pies ni cabeza. En tus palabras, un mamarracho. Quería traer a las víctimas ante gente no especializada en estos temas. De Belaunde tiene una línea y cada vez que puede aprovecha para atacarnos.

“No puede pasar lo mismo que en Pisco”

¿Defienden al Sodalicio? ¿Figari es pariente de Pier Figari?

No hay forma de que defendamos a ese cura pedófilo. No es pariente de Pier, se lo he preguntado e investigado su árbol genealógico. El Sodalicio significó el abuso sexual y psicológico de niños y adolescentes. Cuando Kenji dice nauseabundo, ataca a sus compañeros de bancada. Finalmente soltó el tema, por eso es mejor discutir a la interna, para tener la película completa.

¿Qué sanción le corresponde al pastor Rodolfo Gonzales, quien dijo que había que matar a las lesbianas?

Él está incitando a la violencia y a la intolerancia. Merece una sanción penal.

¿Luz Salgado afirmó que utilizan a Kenji Fujimori?

Ya es un avance que una persona que se apellide Fujimori escriba en El Comercio (ríe). Este grupo nos atacó en la campaña. Creo que ciertos sectores se le acercan con el objetivo de dañar a Keiko. Kenji tiene que ameritar esto.

Su subcomisión aprobó la legalidad de 20 decretos más del Ejecutivo. Pero se elimina el silencio administrativo o se aprueba por decreto masificar el gas…

El negativo, el positivo continúa. Nosotros hacemos control constitucional, si estaba en el pedido de facultades o viola derechos constitucionales. No vemos el tema de fondo. Hay 30 decretos que me parecen una barbaridad. Poner en el recibo de luz el cobro de Serenazgo a la gente de Pamplona Alta es una barbaridad. Pero es legal. Lo del gas es inútil. Derogamos uno que decía el personal altamente calificado, a quien se contrata por su trayectoria, podía ser un bachiller recientemente egresado. No podrán ganar lo que se pretendía, 30 mil soles. Ya no se puede. Sobre Digemin se derogaron dos decretos porque no pidió esa facultad. También se derogó el correspondiente al despido de policías sin expresión de causa.

El ministro del Interior dice que será perjudicial…

Ese decreto eliminaba la doble instancia reconocida por el TC. A fines de abril se podría estar votando los decretos.

¿Cómo apoyarán al Ejecutivo en la reconstrucción?

Nosotros nos reunimos frecuentemente con el Ministerio de Economía y tenemos muy buena relación y hay mucha confianza. Estamos dando ideas, viendo sacar una ley para aprovechar los bienes del Estado. Tenemos que sincerar un ordenamiento territorial. Se quiere incluir en un decreto de urgencia, lo estamos analizando, pero hay que debatir. El Estado no tiene data, nadie conoce hoy el número exacto de damnificados, si tenían título de propiedad. No puede pasar lo mismo que en Pisco. Hay que censarlos.

¿El Ejecutivo actuó adecuadamente en la emergencia?

En la bancada decidimos que hoy no vamos a criticar, vamos a apoyar. No queremos el aprovechamiento político.

¿Recusarán a miembros del TC por la resolución sobre El Frontón?

No he profundizado, me parece una barbaridad jurídica lo ocurrido. No quiero adelantar opinión.

Carlos Bruce suspendido 120 días y solo un fujimorista sancionado…

Falso. Los congresistas Cleyton Galván, 90 días, Maritza Rodríguez, 120 días, Yesenia Ponce, 120 días, tenemos en trámite otros. Bruce ha buscado victimizarse y mentir a la población. Hemos decido además no ser mayoría en la Comisión de Ética.

Pidió disculpas.

No. Cuando lo descubrieron pidió disculpas. No es que se dio cuenta que cometió un delito. Y encima le echó la culpa a su asistente. Esta falta grave la calle lo siente negativamente. No tienen policías en su barrio. La decisión está tomada.

El pasado del fujimorismo los condena. ¿El golpe del 5 de abril está justificado?

Para mí fue un quiebre democrático. Estoy en política para que nunca más ocurra. Lo rechazo.

¿Keiko?

No celebramos el 5 de abril. Algunos fujimoristas lo justifican, pero saben que está mal. Pues no tiene justificación. La declaración de Keiko en el debate fue “nunca más esto”. Es un rechazo. La han difamado con el tema de las donaciones, rechazo que haya habido aprovechamiento político. Las palabras de Richard Acuña son imperdonables. Sabe que son mentira.

DATOS

Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene también un diplomado en Especialización Gerencial en Gestión Pública.

Es la coordinadora del grupo de trabajo encargado del control constitucional de las normas (decretos legislativos) expedidas por el Ejecutivo.

Trabajó como asesora jurídica en diversos ministerios, como la Presidencia del Consejo de Ministros (2005) y el Ministerio de la Producción (2005-2009). También ha asesorado a diversas entidades públicas.