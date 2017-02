Umberto Jara: "Alejandro Toledo ha hecho de su vida una mentira"

Fabiola Valle @valmenfa

Historia de dos aventureros: La política como engaño es el nombre del libro de Umberto Jara que narra la trayectoria del ex presidente Alejandro Toledo y de su esposa Eliane Karp, en el cual revela la biografía e incursión política no muy conocida y escabrosa del hoy prófugo ex gobernante. Han pasado 12 años desde que el libro salió a la luz, pero hoy parece estar más vigente que nunca.

El tiempo parece darle la razón. Finalmente, Toledo se convirtió en un prófugo de la justicia y todo indica que pronto estará preso…

La actitud de Toledo es coherente con su personaje. Él es un hombre que ha hecho de su vida una mentira y un cinismo. No ha tenido ningún temor en incurrir en actos delincuenciales y lo que está haciendo corresponde a un individuo de esa categoría que no tiene valores porque, de lo contrario, se entregaría a la justicia. Es coherente con su actuar indecente.

Usted que lo ha investigado, díganos: ¿quién es Toledo?

Él encarna la posibilidad de lograr ventajas económicas que no hubiese podido conseguir solo. Todo aquello que está asociado a Toledo está basado en la mentira. Es una persona que miente compulsivamente, crea mentiras y que se funda en la mentira. Cuando llega al poder, todo el mundo hablaba de un gran demócrata y político y se decía que era el presidente que llevaría al país por otros rumbos. Eso solo fue un discurso.

Cuéntenos cuáles son las principales mentiras y presuntos actos de corrupción en el que estuvo involucrado…

En 1993, supe que el ex presidente era asesor económico de Carlos Manrique, el estafador de CLAE. Él estaba vinculado tras bambalinas en este caso. Una de las formas de fundamentar la estafa para que la gente tenga confianza en depositar su dinero era que Toledo había estudiado en la Universidad de Harvard.

En su libro también relata el vínculo que tuvo con Vladimiro Montesinos…

En 1995, Toledo intentó inscribir una agrupación política y se presenta al Jurado Nacional de Elecciones con 155 mil firmas de las cuales solo eran válidas 32 mil. De pronto, el movimiento Convergencia Democrática, de Rafael Rey y José Barba Caballero, le conceden el puesto para que sea candidato presidencial. Se supo que eso fue un arreglo realizado con el ex asesor Vladimiro Montesinos para que pueda ser un candidato de corte popular para que le reste votos al entonces candidato Javier Pérez de Cuéllar con miras a que Alberto Fujimori pueda ser reelecto.

El ex mandatario tendría problemas con el alcohol…

En 1995, cuando dirigía Panorama, una de las cámaras del canal grabó a Toledo saliendo del club nocturno Emmanuelle en un estado no muy ecuánime y en compañía de señoritas. No pusimos la grabación porque en esa época consideramos que era parte de su vida privada.

Los grados académicos de Toledo también estuvieron en tela de juicio…

Es cierto que Toledo estudió en la Universidad de Stanford, pero hay algo que todo el mundo nunca ha querido entender o aceptar: Toledo no es economista, sino profesor, y dentro de los estudios de Educación eligió ser profesor de Economía. Eso no es nada.

¿A qué se refiere?

Llegar al extremo de escribir que su madre había muerto en el terremoto de Huaraz en su afán de embellecer su biografía cuando era falso… eso da muestra de un perfil psicológico no muy saludable. No olvidemos el caso Zaraí. Públicamente decía que no era su hija y luego dio un mensaje a la nación manifestando que lo hizo por voluntad propia. Falso.

¿Cuál es el papel de Eliane Karp en toda esta historia?

Eliane Karp sabe todo esto. Ellos son socios. Karp ha jugado un rol importante. No olvidemos que ella es su ultradefensora. Ojalá existiera una prueba contra ella, porque esta señora está muy vinculada a él. Si ella no supiera nada, por qué le da una amenaza pública al presidente Kuczynski. Es porque ella conoce algo y es partícipe.

¿El ex presidente debe estar preso por el caso Odebrecht?

Sin duda, y no solo por los US$20 millones que habría recibido en sobornos de Odebrecht a cambio de la Interoceánica, sino también porque él fue elegido para restaurar la honestidad en el Perú después de la corrupción fujimorista. Eso también debe ser punible y ser encarcelado. La obra de la transoceánica era innecesaria y le costó al país US$2 mil millones. A Toledo nadie lo corrompió. Este hombre desde su origen fue y es un engaño que muchos avalaron y elogiaron, y que hoy ni siquiera tienen la decencia de decir ‘nos equivocamos’. Ahora dicen estar sorprendidos o que eran ingenuos.

Esperaba la caída de Toledo…

No, porque muchos personajes implicados a actos de corrupción han quedado impunes. Nunca pensé que iría a la cárcel.

¿Qué opina de que el ex congresista Heriberto Benítez sea su abogado?

Elegir de abogado a Benítez, un hombre que por la impunidad que campea en este país se ha visto liberado de determinadas situaciones, no hace que sea una persona honorable. Que él defienda a Toledo creo que también muestra la única coherencia que tiene Toledo. Es decir, la indecencia busca la indecencia para protegerse de delitos.

Autoficha

“Soy escritor y periodista. He publicado los libros Ojo por ojo: La verdadera historia del Grupo Colina (2003), entre otros. Próximamente, relanzaré el libro Historia de dos aventureros, en donde daré más detalles de la biografía del ex presidente Alejandro Toledo”.

“Con la publicación de Historia de dos aventureros, en 2005, quise demostrar quién era Toledo desde sus orígenes. Tuve que vivir 4 años en Buenos Aires porque cuando llegó al poder, intentó fabricarme un proceso en la Fiscalía para que sea detenido”.

“Me quisieron vincular con el fujimorismo y eso es falso. A las ex parejas presidenciales Toledo-Karp y Humala-Heredia los une el haber visto la política como negocio y la posibilidad de obtener riqueza sin esfuerzo. Humala y su esposa son una reiteración de Toledo y Karp”.