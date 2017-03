Segundo Tapia: "Comisión de Ética no actúa por venganza"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El congresista Segundo Tapia, presidente de la Comisión de Ética, niega que su grupo blinde a sus pares fujimoristas y expresa su opinión sobre el cobro del bono de instalación de S/15,600 de algunos legisladores de Lima, Callao y reelegidos.

¿Por qué motivos se archivó el caso de Kenji Fujimori en la Comisión de Ética?

A ver, punto número 1: no fue en semana de representación (la entrega de regalos), fue dos días antes. En segundo lugar, lo que está prohibido es que haya una donación a un congresista, pero lo que hizo él fue gestionar una donación para un colegio. De otro lado, también hay regalos de su peculio, de su dinero propio regaló computadoras, televisores.

Ha usado el dinero que recibe al ser congresista para comprar regalos. ¿Eso no merece una investigación?

Pero es como que, con tu dinero, compres y dones. Otro motivo (del archivo del caso) es que no estamos en momento electoral, y otro tema es que ni en la Constitución ni en el Reglamento del Código de Ética está prohibido esto. Está pendiente de legislar. En setiembre de 2013, hubo un caso similar y se vio ese tema en la Comisión de Ética, pero se archivó. En ese momento, los congresistas se comprometieron a legislar sobre este vacío, pero hasta hoy no hay nada. Un motivo más (del archivo del caso) es que aquí no hay donación de un dinero público del Estado.

¿Es necesario legislar para regular mejor la entrega de regalos o donaciones de congresistas?

Yo considero que sí, porque ahora los congresistas están prohibidos de recibir donaciones, pero no de gestionarlas. Si un congresista va a una comunidad, recoge el pedido y gestiona ante una institución pública o privada. Nos dicen ‘queremos una ambulancia para el establecimiento tal’. Lo que hacemos los congresistas es gestionar una ambulancia para ese lugar.

¿Uno de los roles de los congresistas es gestionar?

Claro. El congresista fiscaliza, representa y legisla, pero, en el marco de la representación, también trae pedidos y gestiona.

El día de la votación en Ética, se archivó el caso de Fujimori gracias a puros votos fujimoristas, y el suyo dirimente. ¿Eso no configura un blindaje?

Bueno, ese día faltó un congresista, Guido Lombardi. ¿Pero blindaje? No, he visto cómo la prensa ha tomado esto, pero te estoy dando las razones por las que se decidió su archivamiento. La prensa menciona estos temas, de Kenji Fujimori, de Luz Salgado, pero no menciona que la Comisión de Ética decidió sancionar en su informe final a dos congresistas de Fuerza Popular, a Yesenia Ponce con 120 días y a Clayton Galván por 90 días.

Dos fujimoristas son sancionados, pero Kenji Fujimori ni siquiera es investigado. ¿No hay un doble juicio?

Pero le estoy dando las razones (del archivo del caso de Kenji). No se trata de castigar por castigar, o de someter a investigación a alguien por las puras.

En el caso de Betty Ananculi, ¿también cree que hay motivos suficientes para que no sea investigada?

Esa es una denuncia similar. Hay instituciones que nos informan, como el Ministerio de Educación o la Universidad Alas Peruanas. Para nosotros es más importante lo que nos dicen las instituciones. Además, esto también está en una investigación fiscal. Si el Poder Judicial lo decide así, le levantarán la inmunidad parlamentaria. Mal haríamos en inmiscuirnos. No hemos dicho que la congresista sea inocente, sino que este tema deben verlo las instancias correspondientes.

El congresista Yonhy Lescano ha planteado desactivar la Comisión de Ética y reemplazarla por un grupo externo de independientes. ¿Qué opina?

Yo aprecio al congresista Lescano, pero él ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de salir de la Comisión de Ética. Él debe decidir si se va o no. Lescano está en su facultad de presentar el proyecto que crea conveniente. Yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Todas las instituciones siempre tienen su tribunal o comisión de ética.

Lescano dice que se politizan las decisiones en la Comisión de Ética.

Bueno, últimamente él mencionó una denuncia que tiene en la comisión. Una denuncia que hizo el congresista Bienvenido Ramírez sobre unas declaraciones en televisión que serían maltrato a la mujer. La denuncia está en la comisión y la vamos a tocar en la siguiente sesión, pero recuerden que la comisión es de los 130 congresistas y no actúa por venganza política. No hay ni persecución ni blindaje.

Finalmente, ayer El Comercio reveló que varios congresistas de Lima, Callao y reelectos cobraron el bono de instalación. ¿Ética abrirá investigación de oficio?

No puedo decirte eso porque sería adelantar opinión. Nosotros actuamos cuando hay una denuncia, que puede ser ciudadana, de un congresista o la misma comisión puede actuar de oficio. Yo, que soy reelecto, no he cobrado ese bono.

Pero hay congresistas de todas las bancadas, incluida la de Fuerza Popular, que sí lo hicieron. ¿No decidieron en su bancada no cobrarlo?

No. El tema de cobrar el bono de instalación o no es una decisión personal, personalísima. Es un tema ya ante el elector.

Autoficha

“Soy médico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. He realizado estudios de posgrado en la UNMSM y en la U. Villarreal. Desde 2008 soy docente en la Universidad Privada San Juan Bautista. He sido reelecto congresista por Fuerza Popular, representando a Cajamarca”.

“Lo que dijo Luz Salgado (que renunciaría si se comprueba corrupción en compra de computadoras) está enmarcado en la libertad de opinión. El caso mismo de la compra de computadoras es un tema administrativo que no evaluamos nosotros”.

“En el caso de Maritza García, ya hemos tenido una audiencia. Hemos invitado a las autoridades de la Universidad Nacional de Piura, también la hemos escuchado a ella, y ya está pendiente la elaboración del informe final. Igual en el caso del congresista Carlos Bruce”.