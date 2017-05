Segundo Tapia Bernal: "La decisión del Pleno altera la imagen del Congreso”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Su nombre es mencionado en los últimos días porque podría protagonizar un nuevo episodio de confrontación al interior de Fuerza Popular. El congresista Segundo Tapia pide a sus colegas velar por la imagen del Parlamento.

¿Por qué motivos renunció a la Comisión de Ética? – Yo renuncié hace una semana. La renuncia ha sido irrevocable. El motivo es que en la Comisión de Ética, que la integran 9 congresistas, en la que están representadas todas las bancadas, hubo decisiones para que se suspenda a tres congresistas. Sin embargo, cuando los informes fueron al Pleno, se decidió no suspenderlos. Eso lo respeto pero no lo comparto. Por eso renuncié.

¿Fue una decisión personal o presionado por su bancada? – No, es una decisión personal.

¿Su bancada no le pidió que renuncie? – En ningún momento.

¿Se reafirma en que Elías Rodríguez (Apra), Clayton Galván y Yesenia Ponce (Fuerza Popular) deben ser suspendidos y no solo amonestados? – Mi opinión ahora como ex presidente de la Comisión de Ética, y como presidente en ese momento, y como congresista, es que los tres parlamentarios debieron ser suspendidos.

Pero lo han cuestionado por no haber defendido con firmeza las sanciones de Ética en el debate en el Pleno. – A ver, si ustedes han visto, mi exposición ha sido contundente, categórica. Yo no entiendo cuando dicen que no defendí. Los informes fueron presentados de manera contundente. Fui hasta el final.

El vocero de su bancada, Luis Galarreta, dijo que el nuevo presidente de Ética no debe dar sanciones desproporcionados. ¿Cree que es un mensaje para usted? – Para eso está el Pleno como última instancia. Se pueden, incluso, rebajar los días respecto a la sanción. Pero bueno, el Pleno ha decidido no suspenderlos. Estoy decepcionado.

¿Sus sanciones no han sido desproporcionadas? – No, la Comisión de Ética decidió, no fue el congresista Tapia. Estas son opiniones de un vocero que las respeto pero no las comparto.

¿Cree que ha perdido respaldo de su bancada? La mayoría del Pleno, que cambió drásticamente su recomendación, es de Fuerza Popular. – Bueno, yo siempre te voy a hablar del Pleno. Ahí está incluido Fuerza Popular, pero esta ha sido una decisión del Pleno.

Pero no me responde si cree que perdió respaldo de su grupo parlamentario. – Yo no he renunciado a mi bancada. Sigo haciendo mi trabajo normal. Creo que si hay una propuesta de la Comisión de Ética a la que represento, y eso en el Pleno lo dejan sin efecto, entonces corresponde dar un paso al costado.

Pero todas las comisiones recomiendan y siempre es el Pleno el que decide. ¿Eso amerita su renuncia? – Pero por eso digo que respeto pero no comparto la decisión del Pleno. Hay tres informes de la Comisión de Ética que recomiendan suspender y los tres se cayeron y no suspendieron a nadie.

¿Eso es grave? – Por eso es mi renuncia.

Ética, bajo su gestión, también recomendó suspender a Carlos Bruce por 120 días. – Yo estoy dejando ahí el informe final y ya está agendado. Tiene mi rúbrica.

En el Pleno en el que se cambia suspensión por amonestación a los tres congresistas en mención –dos fujimoristas–, Carlos Bruce hizo una inusitada defensa. ¿Fue un trueque con Fuerza Popular para que él no sea suspendido después? – A mí me llamó mucho la atención que el congresista Carlos Bruce se pusiera de abogado defensor de los tres congresistas propuestos para ser sancionados, y mi impresión es que, como él en la Comisión de Ética tiene una propuesta de sanción de 120 días, ha querido congraciarse con lo que se viene.

¿Con Fuerza Popular? – No quiero decir con Fuerza Popular, sino que en general con el Pleno mismo, con todas las bancadas. Este tema ya está agendado, al igual que la suspensión de Maritza García (fujimorista).

¿Ambos deben ser suspendidos? – Los dos. Eso ya está agendado.

¿Qué pasaría si ellos, al igual que los anteriores, no son suspendidos? ¿Protestará? – Es un tema de responsabilidad del Pleno que tendrá que dar una postura. Hay que recordar que la población está pendiente de esa decisión.

¿Qué cree que pensó la población de la decisión del Pleno de salvar a tres legisladores? – Ese es un tema que ustedes tendrían que preguntarle a la ciudadanía.

¿No cree que piensen que se los blindó? – Bueno, existe pues el viejo adagio de que otorongo no come otorongo, entonces creo que este es un buen momento para que el Congreso dé un gesto de que queremos estar vigilantes y pendientes de la conducta de los congresistas. Esto altera la imagen del Congreso, pero la pelota está en la cancha del Pleno.