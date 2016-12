Sandro Venturo: ¿Qué significado especial tiene la Navidad para ti?

Es la fiesta patronal de mi familia (Javier). Tiempo para dar las gracias (Claudia).

Limar asperezas y enseñarle eso a los niños (Alejandro). Cuando la gente está más chévere (Mauricio). Apapacho rico (Rosa). Mis hijos y el aguadito (Fabrizio). Me encanta regalar, pienso en los regalos desde setiembre (Ximena). Preocupación porque mis perros se asustan con los cohetes, sufren mucho (David). Ese día mis hijas se dejan abrazar (Renee). Solemos cantar a todo pulmón (Iris). Nunca le di importancia, pero de mayor fui viendo cómo los corazones de la gente se ensanchaban… y uno de esos era yo (Daniel). Nos reunimos los cuatro domingos desde el adviento hasta la noche buena (Lizardo).

¡Santa existe! (Giovanna). Crear nuevas estructuras por donde transite el bien, la justicia y la solidaridad (Jesús). Fe en la vida (Miguel). Si pudiese, regresaría a esas navidades ochenteras (Gustavo). Ante las equivocaciones reconocer que hay nuevas posibilidades (Brigitte). Estrés, incoherencia, disonancia, ruido, consumismo (Luis). Me trae muchos recuerdos tristes, por eso me acuesto temprano (Koki). Para muchos es una fecha de estrés familiar (Gisela). El cumpleaños de Jesús (Caroline). Dios llega a los hombres y se hace uno de nosotros para acompañarnos e invitarnos a vivir con Él (Manuel).

Detesto a la gente que se vuelve buena por un mes (Karina). Se volvió una orgía de regalos para niños que ni los aprecian (Marta). Rescato la inocencia de los niños y me pongo a pensar cuándo fue que perdí la mía (Talía). La carita de felicidad de los niños cuando abren sus regalos (Arturo). Es el momento del año en que más se evidencian las diferencias sociales (Eduardo). De niño, esperanza, ilusión, tensión también; ahora casi nada (Iván). Estar como loco deseando que esa noche llegue (Manu). Esta Navidad yo trabajo (Ignacio). Ahora es triste, hace dos años murió mi mamá (Milagros). Ensalada de papas, duende de Navidad y vacaciones (China). Una época llena de libertad, colores, sonidos agudos y magia (Santiago). Una reflexión de lo grande que se puede ser a partir de un inicio tan humilde (Luis H).

La Navidad es para los niños, aunque con cada Navidad me siento niño otra vez (Ronieco). El abrazo sincero al familiar que regresa (Angie). Cuando descubro que los vecinos también éramos bien patas, solo la Navidad y los temblores causan eso (Beto). La promesa de entrar a dieta en enero (Patricia). Cariñito con mi familia chiquita (Carmela). Única fecha en que mis adolescentes atracan una foto conmigo (María Isabel). ¡El puré de manzana con jugo de pavo! (Dania). Dejar ir cosas inservibles (Anabela). Salir a último momento a comprar ese regalo que juraste no comprar (Massiel). Preparar galletas de jengibre y hacer brownies (Chichi). Para mí es renovar mi fe cristiana (Vilma). Hace muchos años, mi hijo empezó a dudar de la existencia de Papá Noel y le pidió una prueba: que le escriba una carta. Desde entonces, todos los 25 de diciembre recibe una carta de él (Roberto).