Salvador Heresi: “Un ministro debe tener renuncia en el bolsillo”

Tiene a su cargo la secretaría general de Peruanos por el Kambio (PpK) y trata de poner paños fríos a las críticas de algunos dirigentes del partido de gobierno al gabinete Zavala. Salvador Heresi, sin embargo, también desliza, entre líneas, su posición crítica sobre algunos ministros.

Fuerza Popular sostiene que la investigación fiscal a Keiko Fujimori responde a una campaña en su contra.

Me parece que hay una reacción absolutamente nerviosa, porque todo político está sujeto a fiscalización por el Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, etc. Los políticos no somos monedita de oro que le guste a todo el mundo. Estamos obligados a actuar con transparencia y si se nos echa alguna sombra, tenemos que salir a aclarar.

¿Está Peruanos por el Kambio (PpK) detrás de esa campaña?

Rechazamos ese tipo de afirmaciones. PpK es un partido recién creado. Dicen que no tiene relevancia, que prácticamente no existe y ahora resulta que sí existimos y podemos manejar la Fiscalía, el Poder Judicial. Todos los políticos acusados de algo tienen que dar la cara, nadie tiene corona y más si fue candidato presidencial. El que no la debe no la teme. Cuando se está con la conciencia tranquila, no hay por qué decir ‘me están persiguiendo, me quieren hacer daño’.

El escándalo salpica al presidente Kuczynski, que fue ministro de Alejandro Toledo.

Yo confío absolutamente en la honestidad y la transparencia de los actos de PPK. Él está respondiendo y está dispuesto a dar la cara cuantas veces sea, a contrapunto con la actitud del fujimorismo, al que no lo pueden tocar. Tienen mayoría en el Congreso y son los intocables, y no es así, señores. Nosotros ganamos el Ejecutivo, ellos el Congreso. Todos los poderes tienen autonomía y esta tiene que respetarse.

El vocero de Fuerza Popular ha dicho que no bajarán el tono de sus críticas…

Me parece muy bien. A nosotros no nos tiemblan las piernas por el tono de las críticas del fujimorismo, somos gente hecha y ducha con trayectoria política. ¿Usted cree que lo que el congresista Becerril nos da miedo? Nosotros estamos tranquilos con nuestra conciencia.

Galarreta dice que PPK está de espaldas a la realidad.

Ellos deberían preocuparse, más que en la paja en el ojo ajeno, en la viga que tienen en el propio. ¿Quién demuestra más liderazgo? ¿El político que es sujeto a una fiscalización y da la cara, y recibe a la Comisión de Fiscalización en un acto de transparencia, o la candidata que se quiere correr de las investigaciones? ¿Quién es más maduro y tiene más autoridad: el que se corre o el que se enfrenta? El presidente está demostrando carácter y Keiko Fujimori debilidad.

El Comité Ejecutivo de PpK ha dicho que hará esfuerzos para mejorar la coordinación con el Ejecutivo. ¿Cómo se está manejando ese tema?

Hay un celo, algunos temas que no han sido bien coordinados y tienen que serlo. No debemos, en estos momentos que enfrentamos una gravísima crisis por corrupción, echarle más leña al fuego y generar más problemas al gobierno de los que ya tiene. Somos conscientes de que tenemos que enfrentar esta situación con entereza y humildad.

Eso no disipa el malestar que hay, por ejemplo, por Ana María Romero-Lozada en el Ministerio de la Mujer. ¿Debería dar un paso al costado?

No me toca ser quien lo diga, es una decisión personal de la ministra. Lo que sí he aprendido en política es que los ministros son fusibles, y primero es el presidente. El comportamiento de un ministro debe ser caminar siempre con su carta de renuncia en el bolsillo. Yo manejo una escala de valores y una formación política que me señala ciertos parámetros, que es nunca poner a ningún presidente contra la pared. Entiendo que los argumentos de la ministra han sido para el presidente satisfactorios, de modo que no tengo nada que objetar.

¿Cómo ve el desempeño del premier Zavala? Algunos afirman que le falta firmeza.

Zavala tiene una vocería política firme, pero un gabinete no puede agotarse en un solo liderazgo, tiene que ser un equipo de líderes.

¿Falta líderes en el gabinete?

No se trata de negarle mérito a alguien, sino de mejorar. El presidente tiene su timing y tomará decisiones en su momento. A él nadie lo va a apurar o a empujar.

¿Evalúan entonces una recomposición o “mejora”?

El presidente siempre está evaluando a sus ministros. Esos que dicen que no tiene carácter y liderazgo están en la calle. El presidente todos los días está evaluando el trabajo de sus ministros y sabe muy bien quién está trabajando bien, quiénes menos bien y cuáles serán los ajustes que tiene que hacer.

¿Habiendo pasado más de seis meses, sería propicio hacer algunos cambios?

Tenemos que ver. Creo que el inicio de la legislatura será un termómetro importante. Yo soy muy consciente del peligro de un grave conflicto social y tengo que tener mucho cuidado sobre las cosas que declaro, y lo que se va a escuchar de mí es absoluta lealtad con el presidente y disciplina para las declaraciones.

La lealtad no pasa por ser ciego sobre lo que está mal…

Se lo digo personalmente al presidente. Ayer se lo he dicho al premier.

Autoficha

“Fui alcalde del distrito de San Miguel durante 12 años, desde 2003 a 2014. Ocupé diversos cargos en el PPC y renuncié en enero de 2010. Postulé a la Alcaldía de Lima por Cambio Radical y luego compré el kit electoral que en un inicio se llamó Perú + y dio origen a PpK”.

"El partido tiene que abrirse a un gran proceso de convocatoria democrática, ser una verdadera fuerza de renovación. Llevaremos a cabo elecciones internas a nivel distrital, provincial y regional. Quienes dicen que el partido no existe están equivocados".

“Queremos una dinámica de interrelación con todos los sectores de la sociedad y que el partido sea un elemento movilizador y sanamente fiscalizador de su propuesta programática. Esperamos presentar candidato propio a la Alcaldía de Lima y hacer alianzas en regiones…”.