Saby Mauricio: "Las normas no están hechas para defender la salud"

La protagonista de la semana ha sido la leche. Lo que ha llevado a cuestionar si lo que consumimos realmente es lo que prometen los envases e incluso hasta poner en tela de juicio el valor nutricional. Para tratar de despejar las dudas, buscamos a la especialista Saby Mauricio, decana del Colegio de Nutricionistas del Perú. Mauricio advierte que la incertidumbre y riesgo en torno a la leche se repite en “todos los envasados”.

Se ha instalado la duda sobre si realmente tomamos leche o no en los productos envasados. ¿Qué estamos tomando?

-Por un lado, me preocupa que la gente deje de tomar leche, que a propósito de este tema se crea que no se debe tomar ese alimento. Todos los niños hasta los 2 años experimentan su primer periodo de crecimiento y necesitan proteínas y calcio. Y en uno de los alimentos donde hay ello –además de zinc– para desarrollar su crecimiento es la leche. Si no la tomas, puedes reemplazarla por yogur o queso. Lo segundo que me preocupa es que el caso Pura Vida es una llamada de atención de que algo está pasando en nuestro país. Esa marca ha cumplido las normas peruanas, pero el problema de fondo es que nuestras normas no están bien hechas ni son rigurosas, ni están dirigidas a defender la salud y el derecho del consumidor, sino direccionadas a aprobar un producto. Según el Codex (que es como la constitución política de los alimentos), solo es leche la que deriva de la glándula mamaria o de la ubre de la vaca. Cualquier producto que le agregue otros elementos o le disminuya su contenido de leche, se llama lácteo. No existe la leche de soya, de coco, etc. Para ser leche tiene que tener calcio, proteínas y zinc.

Hay que reformular la legislación entonces.

-Así como ese producto, hay más a los que se les ha dado el registro sanitario. Y estamos hablando del rubro de leches, pero no sigo con edulcorantes que no lo son, jugos que no son de fruta, etc. ¿Qué estamos comiendo? Y ahí es donde entramos los nutricionistas. Estamos pidiendo un etiquetado fácil de leer.

Ya quedó claro que Pura Vida no es leche. ¿Las demás marcas lo son?

-No todas. El clásico tarro de Gloria es leche, la clásica Ideal de Nestlé también lo es. Sobre las demás, se tiene que revisar el etiquetado.

¿Pero cómo saber qué producto es leche entonces?

-Mi preocupación es grande ahí, porque el etiquetado está mal hecho. Es leche cuando dice: leche entera, descremada o semidescremada 100%. Hay tres presentaciones de leche. La primera es la fresca; cuando se le reduce el agua sobre la misma leche, la concentras y la vuelves evaporada; y luego le sigues sacando el agua y la conviertes en polvo. Entonces, tiene que haber un correcto etiquetado para todos los productos. Mientras tanto, se va a tener que ir con una nutricionista para saber qué se compra.

El yogur es otro tema. ¿Cómo reconocer uno verdadero?

-Yo estoy preocupada… Con el etiquetado que hay en nuestro país no hay forma de reconocer inmediatamente si el producto es lo que promete. Si el gobierno no hace algo, vamos a tener que poner una oficina para que la población se comunique y los nutricionistas les digamos qué tiene el producto. Lo que sí quiero que quede bien claro es que los nutricionistas creemos en el libre mercado. No tenemos ninguna intención de bajarle la producción a la industria.

Este tema ha puesto sobre el tapete el valor nutricional de la leche. Ya nos habló del primer periodo de crecimiento.

-El segundo periodo de crecimiento comienza en la adolescencia, la pubertad, desde los 10 años más o menos. En las mujeres cuando tienen su primera menstruación y en los varones cuando empieza a salirles el vello. En esa edad, otra vez necesitan proteínas, calcio y zinc. Va hasta los 18 años e incluso los 22. Hay un dato: la talla que tuviste a los dos años, el doble de ella puede ser la que tengas de adulto. Sí se puede lograr, pero con buena alimentación. Esa información no la tiene la población, porque a los nutricionistas no nos incluyen en los programas sociales.

Tampoco hay cultura de ir al nutricionista.

-Ha mejorado mucho, pero no lo suficiente. Hay mitos que debemos quitar, como que la sopa es alimento. No lo es. Otra idea es que la lenteja te cura la anemia, pero es la menestra que menos hierro tiene. Hay mucha ignorancia nutricional.

¿La leche solo está vinculada con el factor crecimiento? – No. Las proteínas animales tienen un valor biológico en lo que se refiere a defensas, son parte del sistema inmune, el que nos protege de las enfermedades. Si quiere reemplazarlas, debe ir al nutricionista. La terapia nutricional es individual. Los adultos necesitan más o menos leche dependiendo de cada caso. Hay opciones como la leche descremada o semidescremada. Pero digamos que el tema en edad adulta es empezar a bajar grasas, la misma cantidad de proteínas, incluir carbohidratos y comer frutas y verduras.

¿En qué otros alimentos se corre el riesgo de que esté pasando algo similar al caso de la leche envasada?

-En todos los envasados.

¿Del 0 al 20, qué nota le pondría a nuestra nutrición?

-Al Perú no le falta nada en cuanto a alimentos. Pese a eso, le pondría un 11, y estoy siendo muy optimista.

Consejos

“En el desayuno se debe comer un alimento energético, que son las harinas; un alimento proteico que viene a ser la leche, carne o huevo; y uno protector, que son las frutas y verduras. En el desayuno debe haber uno de cada uno: pan o cereal, leche, yogur o huevo y una fruta”.

“Consuman menos grasas saturadas (frituras), coman frutas y verduras. Se deben tomar seis a ocho vasos de agua al día. Consuman poca sal y azúcar. Los adultos deben consumir a lo mucho tres cucharadas de azúcar al día”.