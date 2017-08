Rubén Vargas: "Podría haber más docentes en Movadef"

El viceministro de orden interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, explica la influencia del Movadef en los sindicatos del magisterio.

¿Para usted qué es Movadef?

-Es el brazo político de un grupo terrorista, que es Sendero Luminoso (SL). No es un movimiento de marxistas incomprendidos, no es un movimiento de ex reclusos que pretenden hacerse presentes en el debate nacional. Para nosotros, el Movadef nació en la celda de Abimael Guzmán, es parte de una estrategia política muy bien montada que vienen ejecutando desde 2009.

¿Movadef no es otra cosa que Sendero Luminoso?

-No es otra cosa que SL. Como te digo, es el brazo político. Para nosotros, es lo mismo. Parte de la estrategia política de SL es lo que ellos llaman construir bases para el partido. ¿Qué significa eso? Infiltrarse, hacer política, estar presente en distintos sectores de la administración pública, filtrarse a organizaciones sociales, meterse a los frentes de defensa. En este caso específico estamos viendo que el Movadef, como hizo en la década de los 80, se ha infiltrado en el magisterio porque es un sector bastante movilizable ya que tiene una agenda con el Ejecutivo todavía por resolver, insatisfecha.

¿Hay una estadística de en cuántos sindicatos y en qué sectores hay infiltraciones del Movadef?

Miembros del Movadef se infiltran en los sectores que se están movilizando. Son pocos, pero son expertos movilizándose. Por ejemplo, en las protestas que se realizaron en Puente Piedra como consecuencia de la instalación de las garitas de peaje. No es que el Movadef haya organizado eso, sino que cuando se presentan estas protestas legítimas, atizan la violencia.

¿Hace cuántos años el Movadef está infiltrado en los sindicatos del magisterio?

-Movadef nació en 2009 y en 2011 pretendieron convertirse en partido político. Hicieron todo un trabajo político en distintos sectores, también en el sindicato del magisterio, en el Sutep.

¿Y desde 2009 no se hizo nada para detectar esas infiltraciones y frenarlas?

-Por eso es que el ministro dice que los últimos 10 o 15 años se les trató con agua tibia. Insisto, no se ha entendido la naturaleza de esta organización que, para nosotros, es el brazo político de un grupo terrorista.

Y en ese grupo es que se ha identificado casi 5,000 maestros empadronados.

-Nosotros hemos identificado a 4,819 profesores que se han adherido al padrón electoral del Movadef en 2011.

Si eso fue en 2011, ¿hoy podrían ser más?

-Así es. Lo que pasa es que nosotros hemos cruzado dos bases de datos, la del padrón de adherentes del Movadef con la del profesorado. Ahí sale quiénes se han adherido al marxismo, leninismo, pensamiento Gonzalo.

¿En qué regiones hay más profesores del Movadef?

-Primero, en Lima. Hay 948.

¿Lima Metropolitana?

-En Lima Metropolitana.

Pero en Lima Metropolitana casi no hay huelgas docentes. Las hay en Lima Provincias.

-Bueno, aquí hay un mayor número de adherentes. Ese es un hecho objetivo. Lo que pasa es que acá (en Lima Metropolitana) no hay condiciones para iniciar una huelga, y menos con opciones violentas. La siguiente región que tiene más adherentes al Movadef es Puno, que tiene 840. Luego sigue Ayacucho con 763. Después Áncash con 443, Junín con 318, Lambayeque con 251.

¿Por qué regiones en las que hubo protestas violentas, como Cusco, Moquegua o Madre de Dios, no son las que tienen más maestros inscritos en el Movadef?

-Lo que pasa es que hay regiones como Cusco donde la situación respecto al magisterio es más compleja. En Cusco hay una disputa muy fuerte de varias facciones que no reconocen al sindicato nacional. Estamos hablando de Patria Roja, Pukallacta, Conare, etcétera. Lo que nos tiene que llamar la atención es de por qué el magisterio tiene que estar siempre representado por una de las facciones de la izquierda. Es decir, por qué la izquierda tiene que instrumentalizar a los profesores para ser actores políticos.

¿Cuál ha sido el problema con ello? ¿La izquierda le ha hecho daño al magisterio?

Lo que pasa es que terminamos convirtiendo los legítimos reclamos del profesorado en una expresión política.

¿En qué estado está el proceso judicial en el que buscan que el Movadef sea una organización al margen de la ley?

-Estamos impulsando un proceso penal contra los dirigentes del Movadef desde 2014 para que esta organización sea reconocida como parte de SL. Lamentablemente ya han pasado tres años. Entendemos que eso está pendiente de la acusación fiscal, que es la última parte de este proceso.

¿Hoy, sin esa sentencia, qué se puede hacer para frenar la influencia del Movadef en los sindicatos?

-Es importante la propia actitud frente al terrorismo de todas las organizaciones sociales, de los sindicatos y de los partidos políticos. No pueden convivir con un movimiento que sigue levantando la bandera del pensamiento Gonzalo.

Autoficha

“Soy abogado de profesión. Me he dedicado a la investigación y al análisis de los temas vinculados al terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. Realicé consultorías y publicaciones en organizaciones internacionales. Soy viceministro desde el inicio del gobierno”.

“En Cusco se está empezando a formar una posición que parece interesante. Dicen que ni Conare ni Patria Roja, ni Movadef ni Patria Roja. Están intentando asumir una línea distinta, alejada de la línea de la izquierda. Es lo más inteligente”.

“Hay regiones en donde los profesores se han levantado en huelga porque tienen una plataforma o agenda todavía no resuelta, y son expresiones legítimas que no necesariamente están contaminadas con el Movadef o el Conare. Eso hay que decirlo claramente”.